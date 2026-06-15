Hisense RGB MiniLED da soporte a las operaciones VAR de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el IBC

-Hisense RGB MiniLED da soporte a las operaciones VAR de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el Centro Internacional de Radiodifusión

QINGDAO, China, 15 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, marca líder en electrónica de consumo y electrodomésticos a nivel mundial, refuerza su papel en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ como proveedor oficial de televisores para el sistema de revisión de videoarbitraje (VAR) del torneo. Con el sistema VAR de la FIFA ya en pleno funcionamiento en el Centro Internacional de Radiodifusión (IBC) en Dallas, los televisores Hisense RGB MiniLED brindan a los árbitros tecnología de visualización de alto rendimiento diseñada para una toma de decisiones precisa y fiable.

Este hito subraya la confianza de la FIFA en la innovación de pantallas de Hisense. Implementados en el centro de operaciones del VAR, los televisores Hisense RGB MiniLED ofrecen un rendimiento de color nativo excepcional y una precisión de imagen sobresaliente, lo que permite a los árbitros revisar las jugadas clave del partido con mayor claridad y confianza a lo largo del torneo.

La importancia de la tecnología de visualización en el arbitraje moderno del fútbol quedó de manifiesto recientemente cuando el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, visitó el centro del VAR en el IBC y experimentó el proceso de revisión utilizando un televisor Hisense RGB MiniLED.

Gracias a sus fuentes de luz roja, verde y azul controladas independientemente, la tecnología Hisense RGB MiniLED ofrece un rendimiento de color nativo excepcional, un contraste mejorado y una precisión de imagen extraordinaria. Estas capacidades la hacen especialmente idónea para entornos arbitrales, donde la precisión visual puede desempeñar un papel fundamental en la revisión de los momentos decisivos en el terreno de juego.

En relación con esta alianza, Nick Brown, director de Alianzas Comerciales de la FIFA, comentó: "Este es un paso adelante para ofrecer una calidad de imagen y una precisión excepcionales. Es una muestra de cómo la tecnología puede apoyar y mejorar activamente aspectos del juego durante el torneo".

Más allá del centro de operaciones del VAR, la tecnología Hisense RGB MiniLED también refleja una evolución más amplia en la forma en que se vive y se transmite el fútbol en todo el mundo. Desde el arbitraje hasta la producción de transmisiones globales y la visualización por parte de los aficionados en casa, la innovación en pantallas avanzadas está contribuyendo a garantizar que cada momento de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se vea con mayor claridad, precisión e impacto emocional.

Acerca de Hisense

Hisense, fundada en 1969, es un líder mundialmente reconocido en electrodomésticos y electrónica de consumo, con presencia en más de 160 países. Se especializa en ofrecer productos multimedia de alta calidad, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas o más (2023-2026T1). Como pionera de RGB MiniLED, Hisense continúa liderando la innovación de esta tecnología de última generación. Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense está comprometida con las alianzas deportivas globales para conectar con el público de todo el mundo.