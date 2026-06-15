Hisense RGB MiniLED hỗ trợ hoạt động VAR tại FIFA World Cup 2026™ ở Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quốc tế

THANH ĐẢO, Trung Quốc, ngày 15 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, thương hiệu hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng và thiết bị gia dụng, đang củng cố vai trò của mình tại FIFA World Cup 2026TM với tư cách là Nhà cung cấp TV chính thức cho hệ thống Trợ lý Trọng tài Video (VAR) của giải đấu. Khi các hoạt động VAR của FIFA hiện đã chính thức đi vào vận hành đầy đủ tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quốc tế (IBC) ở Dallas, các TV RGB MiniLED của Hisense đang hỗ trợ đội ngũ trọng tài điều hành trận đấu bằng công nghệ hiển thị hiệu suất cao được thiết kế để đưa ra quyết định chính xác và đáng tin cậy.

Cột mốc này cho thấy sự tin tưởng của FIFA đối với những đổi mới công nghệ hiển thị của Hisense. Được triển khai tại trung tâm điều hành VAR, các TV RGB MiniLED của Hisense mang lại khả năng tái tạo màu sắc tự nhiên và độ chính xác hình ảnh vượt trội, giúp trọng tài xem lại các tình huống quan trọng của trận đấu một cách rõ ràng và tự tin hơn trong suốt giải đấu.

Tầm quan trọng của công nghệ hiển thị trong công tác điều hành bóng đá hiện đại gần đây cũng được nhấn mạnh khi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đến thăm trung tâm VAR tại IBC và trực tiếp trải nghiệm quy trình xem xét tình huống bằng dòng TV RGB MiniLED của Hisense.

Được vận hành bằng các nguồn sáng đỏ, xanh lá và xanh dương được điều khiển độc lập, công nghệ RGB MiniLED của Hisense mang lại khả năng tái tạo màu sắc tự nhiên vượt trội, độ tương phản được nâng cao và độ chính xác hình ảnh xuất sắc. Những năng lực này đặc biệt phù hợp với môi trường điều hành trọng tài, nơi độ chính xác về mặt hình ảnh có thể đóng vai trò quan trọng trong việc xem xét những tình huống mang tính quyết định trên sân.

Nhận xét về mối quan hệ hợp tác này, Nick Brown, Giám đốc Quan hệ Đối tác Thương mại của FIFA, cho biết: "Đây là một bước tiến hướng tới việc mang lại chất lượng hình ảnh và độ chính xác vượt trội. Đó là minh chứng cho thấy công nghệ có thể tích cực hỗ trợ và góp phần nâng cao nhiều khía cạnh của trận đấu trong suốt giải đấu".

Không chỉ hiện diện tại trung tâm điều hành VAR, công nghệ RGB MiniLED của Hisense còn phản ánh sự phát triển rộng lớn hơn trong cách bóng đá được truyền tải và thưởng thức trên toàn thế giới. Từ công tác trọng tài đến sản xuất chương trình phát sóng toàn cầu và theo dõi trận đấu tại nhà của người hâm mộ, đổi mới công nghệ hiển thị tiên tiến đang góp phần bảo đảm mọi khoảnh khắc của FIFA World Cup 2026TM được thưởng thức với độ rõ nét, tính chính xác và truyền cảm xúc cao hơn.

Giới thiệu về Hisense

Hisense, được thành lập vào năm 1969, là thương hiệu hàng đầu được công nhận trên toàn cầu về thiết bị gia dụng và điện tử tiêu dùng, hoạt động tại hơn 160 quốc gia, chuyên cung cấp các sản phẩm đa phương tiện chất lượng cao, thiết bị gia dụng và giải pháp CNTT thông minh. Theo Omdia, Hisense đứng số 1 toàn cầu trong phân khúc TV 100 inch trở lên (2023 - quý 1 năm 2026). Là thương hiệu khai sinh công nghệ RGB MiniLED, Hisense tiếp tục dẫn đầu về đổi mới RGB MiniLED thế hệ tiếp theo. Là nhà tài trợ chính thức của FIFA World Cup 2026TM, Hisense cam kết xây dựng quan hệ hợp tác thể thao toàn cầu như một cách để kết nối với khán giả trên toàn thế giới.

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