تقنية RGB MiniLED من "هايسنس" تدعم عمليات "تقنية حكم الفيديو المساعد" في كأس العالم FIFA 2026™ في مركز البث الدولي

كينغداو ، الصين, 16 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- تعزز "هايسنس" ، وهي علامة تجارية رائدة في الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية على المستوى العالمي، دورها في كأس العالم FIFA 2026TM باعتبارها "المزود الرسمي لخدمات المراجعة التلفزيونية باستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد" في البطولة. مع تشغيل عمليات "تقنية حكم الفيديو المساعد" من FIFA الآن بالكامل في "مركز البث الدولي" في دالاس ، تدعم أجهزة التلفزيون التي تعمل بتقنية RGB MiniLED من "هايسنس" مسؤولي المباريات بتكنولوجيا العرض عالية الأداء المصممة لاتخاذ قرارات دقيقة وموثوق بها.

يسلط هذا الإنجاز الضوء على ثقة FIFA في ابتكارات شاشات "هايسنس". توفر أجهزة التلفزيون التي تعمل بتقنية RGB MiniLED من "هايسنس"، التي يتم نشرها داخل مركز عمليات "تقنية حكم الفيديو المساعد"، أداءً استثنائيًا على مستوى الألوان الأصلية ودقة الصورة ، مما يساعد المسؤولين على مراجعة أحداث المباراة الرئيسية بوضوح وثقة أكبر طوال البطولة.

تم تسليط الضوء مؤخرًا على أهمية تكنولوجيا العرض في قضاء كرة القدم الحديثة عندما زار رئيس FIFA "جياني إنفانتينو" مركز "تقنية حكم الفيديو المساعد" في "مركز البث الدولي" وعاين عملية المراجعة باستخدام أجهزة التلفزيون التي تعمل بتقنية RGB MiniLED من "هايسنس".

توفر تقنية RGB MiniLED من "هايسنس"، المدعومة بمصادر الضوء الحمراء، والخضراء، والزرقاء التي يتم التحكم فيها بشكل مستقل ، أداءً استثنائيًا على مستوى الألوان الأصلية، وتباينًا محسّنًا ، ودقة صورة متميزة. هذه القدرات تجعلها مناسبًا بشكل خاص لبيئات التحكيم ، حيث يمكن للدقة البصرية أن تلعب دورًا حاسمًا في مراجعة اللحظات الحاسمة في الملعب.

وتعليقًا على الشراكة ، قال "نيك براون"، مدير الشراكات التجارية في الفيفا: "هذه خطوة إلى الأمام نحو تقديم مستوى استثنائي من جودة الصورة والدقة. إنه دليل يُظهر كيف يمكن للتكنولوجيا دعم وتعزيز جوانب اللعبة بنشاط خلال البطولة."

وراء مركز عمليات "تقنية حكم الفيديو المساعد" ، تعكس تقنية RGB MiniLED من "هايسنس" أيضًا تطورًا أوسع نطاقًا بشأن كيفية معايشة تجربة كرة القدم ونقلها للمتابعين في جميع أنحاء العالم. من التحكيم إلى إنتاج البث العالمي ومشاهدة الجماهير في المنزل ، تساعد ابتكارات العرض المتقدمة على ضمان رؤية كل لحظة من كأس العالم FIFA 2026TM بقدر أكبر من الوضوح، والدقة، والتأثير العاطفي.

نبذة عن "هايسنس"

تأسست "هايسنس" في عام 1969، وهي شركة رائدة تحظى باعتراف عالمي في الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، وتزاول أعمالها في أكثر من 160 دولة، ومتخصصة في تقديم منتجات الوسائط المتعددة عالية الجودة والأجهزة المنزلية وحلول تكنولوجيا المعلومات الذكية. ووفقًا لشركة "أوميدا" (Omdia)، تحتل "هايسنس" المرتبة الأولى عالميًا في فئة أجهزة التلفزيون بحجم 100 بوصة فما فوق (2023 حتى الربع الأول من 2026). باعتبارها أصل تقنية RGB MiniLED، تواصل "هايسنس" قيادة ابتكارات الجيل التالي من أجهزة تقنية RGB MiniLED. بصفتها الراعي الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA 2026TM، تلتزم "هايسنس" بالشراكات الرياضية العالمية كوسيلة للتواصل مع الجماهير في جميع أنحاء العالم.