화웨이, MWC 바르셀로나 2026서 GLOMO 어워드 8관왕

바르셀로나, 스페인 2026년 3월 6일 /PRNewswire/ -- 화웨이(Huawei)가 스페인 바르셀로나에서 열린 세계 최대 모바일 전시회 'MWC 2026'에서 권위 있는 글로벌 모바일 어워드(GLOMO) 8개 부문을 수상했다. 수상 부문은 ▲최우수 모바일 네트워크 인프라(Best Mobile Network Infrastructure) ▲최우수 AI 기반 네트워크 솔루션(Best AI Powered Network Solution) ▲최우수 비지상파 네트워크 솔루션(Best Non-Terrestrial Network Solution) ▲커넥티드 소비자를 위한 최우수 모바일 통신사 서비스(Best Mobile Operator Service for Connected Consumers) ▲커넥티드 헬스•웰빙을 위한 최우수 모바일 혁신(Best Mobile Innovation for Connected Health and Wellbeing) ▲최우수 핀테크•디지털 커머스 혁신(Best FinTech & Digital Commerce Innovation) ▲접근성•포용성을 위한 최우수 모바일 활용 사례(Best Use of Mobile for Accessibility & Inclusion) ▲아동•청소년 삶의 질 향상을 위한 최우수 모바일 혁신(Best Mobile Innovation for Enhancing the Lives of Children and Young People)이다.

세계이동통신사업자연합회(GSMA)가 주관하는 GLOMO는 글로벌 모바일 통신 업계에서 가장 권위 있고 영향력 있는 상 중 하나로, 모바일 기술과 혁신적 애플리케이션 및 산업 발전에 탁월한 기여를 한 기업과 개인의 공로를 인정해 수여된다. 이 상은 업계 최고 전문가들로 구성된 심사위원단의 평가를 통해 선정된다.

최우수 모바일 네트워크 인프라

화웨이는 초광대역, 다중 안테나, 에너지 효율 기술을 위한 다양한 혁신 솔루션을 개발해 모든 주파수 대역에서 5G로의 진화를 지원하고 있다. 이러한 솔루션은 통신사들이 5G-A로 진화하는 과정에서 손쉽게 구축할 수 있는 AI 기반 모바일 네트워크 구현에 활용되며, 우수한 성능과 초저전력 소비를 동시에 실현해 글로벌 통신 산업의 새로운 기준을 제시했다.

최우수 AI 기반 네트워크 솔루션

화웨이와 차이나 모바일(China Mobile)은 네트워크 운영의 핵심 과제인 효율성•성장성•비용 문제를 해결하기 위해 자율 네트워크(AN)용 'AI+네트워크' 운영 혁신 솔루션을 공동 개발했다. 이 솔루션은 AN L4 구축 과정에서 AI의 기술적 가치와 비즈니스 가치를 동시에 구현한다. 또한 세계 최초의 통신사업자급(carrier-grade) A2A-T 다중 에이전트 통신 프로토콜을 적용해 에이전트 간 자율 협업을 가능하게 하고, 네트워크 자율성 수준을 단일 지능에서 집단 지능으로 끌어올리고 있다.

최우수 비지상파 네트워크 솔루션

차이나 텔레콤(China Telecom)의 위성통신지사는 화웨이와 협력해 휴대폰과 톈퉁(Tiantong) 위성을 직접 연결할 수 있는 기술을 업계 최초로 개발했다. 이 기술에는 초단 길이 코드, 고이득 컨볼루션 채널 코딩, 적응형 음성 양자화가 포함된다. 현재 40종의 휴대폰 모델과 7종의 차량용 인포테인먼트 시스템이 이 기술을 활용해 중국 본토와 홍콩에서 톈퉁 위성 시스템을 통해 통신하고 있으며, 적용 지역은 전 세계 여러 국가와 지역으로 확대되고 있다. 이 기술은 해상 통신과 저고도 분야에서도 활용되고 있다.

커넥티드 소비자를 위한 최우수 모바일 통신사 서비스

인도네시아 텔콤셀(Telkomsel)과 화웨이는 단말이 특정 네트워크 서비스를 지원함을 표시하는 인증인 'UE 로고'를 활용해 안정적인 사용자 경험을 제공한 성과로 GSMA GLOMO 어워드 '커넥티드 소비자를 위한 최우수 모바일 통신사 서비스' 부문을 수상했다. 이번 수상은 사용자 경험 기반 수익화를 추진해 온 인도네시아의 선도적 시도를 보여주는 사례로, 이러한 새로운 비즈니스 모델을 모색하는 전 세계 통신사들에게 의미 있는 참고 사례가 될 것으로 기대된다.

커넥티드 헬스•웰빙을 위한 최우수 모바일 혁신

차이나 모바일의 5G 뉴콜링(5G New Calling) 서비스와 화웨이가 공동 개발한 '유비쿼터스 AI 헬스 어시스턴트(Ubiquitous AI Health Assistant)' 프로젝트가 GSMA GLOMO 어워드 '커넥티드 헬스•웰빙을 위한 최우수 모바일 혁신' 부문을 수상했다. 이는 '서비스로서의 통화(calling as a service)'로 정의되는 지능형 통신의 새로운 단계를 알리는 신호다.

최우수 핀테크•디지털 커머스 혁신

사파리콤(Safaricom)과 화웨이가 공동 개발한 '지디 자산 관리 플랫폼(Ziidi Wealth Platform)'은 GSMA GLOMO 어워드 '최우수 핀테크•디지털 커머스 혁신' 부문을 수상했다. 양사는 10년 이상 모바일 금융 분야에서 협력하며 디지털 지갑과 결제부터 금융 서비스에 이르기까지 아프리카 모바일 금융 생태계를 폭넓게 지원해 왔다.

지디는 사파리콤이 2025년 케냐에서 출시한 머니마켓펀드(MMF)로, 중•저소득층 고객에게 진입 장벽이 낮고 실시간으로 이용 가능한 안전한 디지털 투자 솔루션을 제공해 금융 포용성을 크게 높였다.

이 플랫폼은 화웨이의 모바일 머니(Mobile Money)를 기반으로 비즈니스 지원 시스템(BSS), 운영 지원 시스템(OSS) 등 다양한 영역의 데이터를 통합하고 운영 지원 및 신용 위험 관리 기능을 제공함으로써 전 세계적으로 금융 서비스 접근성을 높이고 있다. 또한 사용자가 디지털 및 지능형 라이프스타일 서비스에 접근할 수 있는 포털의 빠른 발전을 촉진하는 기반을 마련했다.

접근성•포용성을 위한 최우수 모바일 활용 사례

차이나 모바일과 화웨이는 '유비쿼터스 모바일 헬스 어시스턴트(Ubiquitous Mobile Health Assistant)'를 공동 개발했다. 차이나 모바일의 5G 뉴콜링 네트워크와 건강 AI 에이전트로 구동되는 이 서비스는 건강 상담, 의료 지원, 건강 관리 등 포괄적인 건강 서비스를 제공하며, 스마트폰의 전화 기능을 모든 가정이 이용할 수 있는 휴대형 의료 포털로 확장한다.

아동•청소년 삶의 질 향상을 위한 최우수 모바일 혁신

차이나 텔레콤, CSEF, 화웨이는 중국 윈난성 푸얼시 란창현에서 '칭자오 계획(Qingjiao Plan)'을 공동 추진하고 있다. 3사는 차이나 텔레콤의 5G 네트워크와 화웨이 클라우드 위링크(Cloud WeLink)를 활용해 란창과 상하이의 교사와 학생을 연결하는 가상 커뮤니티를 구축하고, 캠퍼스 내 5G와 와이파이(Wi-Fi)를 통합했다. 현재까지 란창현의 수십 개 초•중등학교에서 프로젝트를 진행하며 600명 이상의 농촌 교사를 교육했고, 5000명 넘는 학생이 혜택을 받았다. 전국적으로는 약 18만 명의 교사를 교육하며 디지털 기술을 통해 교육 격차 해소에도 기여하고 있다.

MWC 2026은 3월 2일부터 5일까지 스페인 바르셀로나에서 열린다. 행사 기간 동안 화웨이는 피라 그란비아(Fira Gran Via) 홀 1의 1H50 부스에서 최신 제품과 솔루션을 선보인다.

에이전트 네트워크 시대가 빠르게 다가오면서 5G-A의 대규모 상용화도 가속화되고 있다. 화웨이는 전 세계 통신사 및 파트너와 협력해 5G-A의 잠재력을 극대화하고 6G로의 진화를 위한 기반을 마련하고 있다. 또한 AI 중심 네트워크 솔루션을 통해 지능형 서비스와 네트워크, 네트워크 요소(NE)를 구현하고, 레벨 4 자율 네트워크(AN L4)의 대규모 도입을 가속화하며 AI를 활용해 핵심 사업을 고도화하고 있다. 화웨이는 업계 파트너들과 함께 가치 중심의 차세대 네트워크와 AI 컴퓨팅 백본을 구축해 완전 지능화 시대를 앞당긴다는 계획이다.

https://carrier.huawei.com/en/minisite/events/mwc2026/에서 자세한 내용을 확인할 수 있다.

SOURCE Huawei