Huawei gewinnt acht GLOMO Awards auf dem MWC Barcelona 2026

BARCELONA, Spanien, 6. März 2026 /PRNewswire/ -- Auf dem MWC Barcelona 2026 wurde Huawei mit acht prestigeträchtigen Global Mobile (GLOMO) Awards ausgezeichnet. Zu diesen Auszeichnungen gehörten die für die beste mobile Netzinfrastruktur, die beste KI-gestützte Netzlösung, die beste nicht-terrestrische Netzlösung, der beste Mobilfunkbetreiberdienst für vernetzte Verbraucher, die beste mobile Innovation für vernetzte Gesundheit und Wohlbefinden, die beste FinTech- und Digital Commerce-Innovation, die beste Nutzung des Mobilfunks für Barrierefreiheit und Inklusion sowie die beste mobile Innovation zur Verbesserung der Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen.

Die GLOMO Awards der GSMA sind eine der bedeutendsten und einflussreichsten Auszeichnungen in der globalen Mobilfunkbranche. Mit ihnen werden Unternehmen und Einzelpersonen gewürdigt, die herausragende Beiträge zur Mobilfunktechnologie, zu innovativen Anwendungen und zur Entwicklung der Branche geleistet haben. Die Auszeichnungen werden von einem Gremium hochrangiger Experten aus der Branche vergeben.

Beste mobile Netzinfrastruktur

Huawei hat eine Reihe innovativer Lösungen für Ultrabreitband, Multi-Antennen und Energieeffizienz entwickelt, die die Entwicklung zu 5G in allen Frequenzbändern unterstützen. Diese Innovationen wurden von Netzbetreibern genutzt, um KI-gestützte, einfach einzurichtende Mobilfunknetze für die 5G-A-Evolution aufzubauen, die eine überragende Leistung bieten und extrem wenig Energie verbrauchen. Sie haben neue Maßstäbe für die globale Kommunikationsbranche gesetzt.

Best AI‑Powered Network Solution

Huawei und China Mobile haben gemeinsam eine „AI+Network"-Transformationslösung für autonome Netzwerke (ANs) entwickelt, um die wichtigsten Probleme im Netzwerkbetrieb zu lösen: Effizienz, Wachstum und Kosten. Indem sie tief in die AN L4-Struktur eintaucht, setzt diese Lösung sowohl den technischen als auch den geschäftlichen Wert von KI frei. Die Lösung bietet auch das weltweit erste A2A-T-Multi-Agenten-Kommunikationsprotokoll, das eine domänenübergreifende Zusammenarbeit von autonomen Agenten ermöglicht und die Netzwerkautonomie von Einzelpunkt- auf Schwarmintelligenz hebt.

Beste nicht-terrestrische Netzwerklösung

Der Geschäftbereich Satellite Communications von China Telecom hat in Zusammenarbeit mit Huawei die branchenweit erste Technologie entwickelt, die eine direkte Verbindung zwischen Mobiltelefonen und Tiantong-Satelliten ermöglicht. Zu diesen Technologien gehören der Ultra-Short Code, Faltungs-Kanalcodierung mit hoher Verstärkung und adaptive Sprachquantisierung. 40 Mobiltelefonmodelle und sieben Infotainment-Systeme in Fahrzeugen nutzen diese Technologien inzwischen für die Kommunikation über das Tiantong-Satellitensystem, sowohl auf dem chinesischen Festland als auch in Hongkong und in einer wachsenden Zahl von Ländern und Regionen weltweit. Diese Technologien werden auch im maritimen Bereich und im unteren Luftraum eingesetzt.

Best Mobile Operator Service for Connected Consumers

Die indonesischen Unternehmen Telkomsel und Huawei erhielten den GSMA GLOMO Best Mobile Operator Service for Connected Consumers Award für ihre Verwendung des UE-Logos, um ein garantiertes Erlebnis zu bieten. Dieser Gewinn bestätigt Indonesiens bahnbrechenden Ansatz zur Monetarisierung von Erlebnissen und dient als Beispiel für Netzbetreiber weltweit, die dieses neue Geschäftsmodell erkunden.

Best Mobile Innovation for Connected Health and Wellbeing

Das Projekt „Ubiquitous AI Health Assistant", das gemeinsam von China Mobile 5G New Calling und Huawei entwickelt wurde, hwurde mit dem GSMA GLOMO Award for Best Mobile Innovation for Connected Health and Wellbeing ausgezeichnet. Dies markiert eine neue Stufe der intelligenten Kommunikation, die durch „Calling as a Service" definiert wird.

Best FinTech & Digital Commerce Innovation

Die gemeinsam von Safaricom und Huawei entwickelte Ziidi Wealth Platform wurde mit dem GSMA GLOMO Award for Best FinTech & Digital Commerce Innovation ausgezeichnet. Die beiden Unternehmen arbeiten seit über einem Jahrzehnt im Bereich der mobilen Finanzen zusammen und unterstützen Afrikas mobiles Finanzökosystem in allen Bereichen, von digitalen Geldbörsen und Zahlungen bis hin zu Finanzdienstleistungen.

Ziidi ist ein Geldmarktfonds (Money Market Fund, MMF), den Safaricom 2025 in Kenia auf den Markt gebracht hat und der die finanzielle Eingliederung erheblich verbessert, indem er Kunden mit mittlerem und niedrigem Einkommen eine barrierearme, sichere digitale Investitionslösung in Echtzeit bietet.

Die Plattform nutzt Mobile Money von Huawei, das Daten aus dem Business Support System (BSS), dem Operations Support System (OSS) und anderen Bereichen zusammen mit Funktionen zur Betriebsunterstützung und Kreditrisikokontrolle integriert und so den Zugang zu Finanzdienstleistungen weltweit erleichtert. Dies hat den Weg für die rasche Entwicklung von Portalen geebnet, über die die Nutzer auf digitale und intelligente Lifestyle-Dienste zugreifen können.

Best Use of Mobile for Accessibility & Inclusion

China Mobile und Huawei haben gemeinsam den Ubiquitous Mobile Health Assistant entwickelt. Angetrieben durch das 5G New Calling-Netzwerk von China Mobile und einen KI-Gesundheitsagenten bietet der Assistent umfassende Gesundheitsdienste an, die Gesundheitsberatung, medizinische Unterstützung und Gesundheitsmanagement umfassen und den Dialer in ein tragbares medizinisches Portal verwandeln, das für jeden Haushalt zugänglich ist.

Best Mobile Innovation for Enhancing the Lives of Children and Young People

Der Qingjiao-Plan im Bezirk Lancang, Pu'er, China, der gemeinsam von China Telecom, CSEF und Huawei initiiert wurde, nutzt das 5G-Netz von China Telecom und Huawei Cloud WeLink, um eine virtuelle Gemeinschaft aufzubauen, die Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler in Lancang und Shanghai verbindet und 5G und Wi-Fi auf dem Campus integriert. Bislang wurden im Rahmen des Projekts bereits Dutzende von Grund- und Sekundarschulen in Lancang besucht, über 600 Lehrkräfte aus ländlichen Gebieten geschult und mehr als 5.000 Schülerinnen und Schüler gefördert. Landesweit hat das Unternehmen fast 180.000 Lehrkräfte geschult und mit Hilfe digitaler Technologien für mehr Bildungsgerechtigkeit gesorgt.

Der MWC Barcelona 2026 findet vom 2. bis 5. März in Barcelona statt. Während der Veranstaltung wird Huawei seine neuesten Produkte und Lösungen am Stand 1H50 in Halle 1 der Fira Gran Via vorstellen.

Die Ära der agentenbasierten Netze rückt nun schnell näher, und die kommerzielle Einführung von 5G-A in großem Maßstab gewinnt an Fahrt. Huawei arbeitet aktiv mit Netzbetreibern und Partnern auf der ganzen Welt zusammen, um das volle Potenzial von 5G-A auszuschöpfen und den Weg für die Entwicklung zu 6G zu ebnen. Darüber hinaus entwickeln wir KI-zentrierte Netzlösungen, um intelligente Dienste, Netze und Netzelemente (NEs) zu ermöglichen, die groß angelegte Einführung autonomer Netze der Ebene 4 (AN L4) zu beschleunigen und KI zur Verbesserung unseres Kerngeschäfts einzusetzen. Gemeinsam mit anderen Branchenakteuren werden wir führende wertorientierte Netzwerke und KI-Computing-Backbones für eine vollständig intelligente Zukunft schaffen.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://carrier.huawei.com/en/minisite/events/mwc2026/