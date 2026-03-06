Huawei gana ocho premios GLOMO en el MWC Barcelona 2026

BARCELONA, España, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Huawei ganó ocho prestigiosos premios Global Mobile (GLOMO) Awards en el MWC Barcelona 2026. Estos premios incluyen Mejor infraestructura de red móvil, Mejor solución de red impulsada por IA, Mejor solución de red no terrestre, Mejor servicio de operador móvil para consumidores conectados, Mejor innovación móvil para salud y bienestar conectados, Mejor innovación en fintech y comercio digital, Mejor uso de móviles para accesibilidad e inclusión, y Mejor innovación móvil para mejorar la vida de niños y jóvenes.

Los Premios GLOMO de la GSMA son uno de los galardones más prestigiosos e influyentes de la industria global de las comunicaciones móviles y se otorgan para reconocer a empresas e individuos que han realizado contribuciones destacadas a la tecnología móvil, las aplicaciones innovadoras y el desarrollo de la industria. Estos premios son evaluados por un panel de destacados expertos de la industria.

La mejor infraestructura de red móvil

Huawei ha desarrollado diversas soluciones innovadoras de banda ultraancha, multiantena y eficiencia energética que impulsan la evolución al 5G en todas las bandas de frecuencia. Estas innovaciones han sido utilizadas por operadores para construir redes móviles impulsadas por IA, fáciles de implementar y diseñadas para la evolución del 5G-A, que ofrecen un rendimiento superior y un consumo energético ultrabajo. Han marcado un nuevo hito en la industria global de las comunicaciones.

La mejor solución de red impulsada por IA

Huawei y China Mobile desarrollaron conjuntamente una solución de Transformación Operativa "IA+Red" para redes autónomas (AN) con el fin de abordar los principales problemas operativos de la red: eficiencia, crecimiento y coste. Al profundizar en la construcción de AN L4, esta solución libera el valor técnico y comercial de la IA. Esta solución también incorpora el primer protocolo de comunicación multiagente A2A-T de nivel operador del mundo, que permite la colaboración entre agentes autónomos en todos los dominios y eleva los niveles de autonomía de la red de inteligencia de punto único a inteligencia de enjambre.

La mejor solución de red no terrestre

La División de Comunicaciones por Satélite de China Telecom ha colaborado con Huawei para desarrollar el primer conjunto de tecnologías de la industria que permite la conexión directa entre teléfonos móviles y satélites Tiantong. Estas tecnologías incluyen código ultracorto, codificación de canal convolucional de alta ganancia y cuantificación de voz adaptativa. Cuarenta modelos de teléfonos móviles y siete sistemas de infoentretenimiento para automóviles utilizan estas tecnologías para comunicarse a través del sistema satelital Tiantong, tanto en China continental como en Hong Kong, así como en un número cada vez mayor de países y regiones de todo el mundo. Estas tecnologías también se utilizan en los sectores marítimo y de baja altitud.

El mejor servicio de operador móvil para consumidores conectados

Telkomsel y Huawei, de Indonesia, ganaron el Premio GSMA GLOMO al Mejor Servicio de Operador Móvil para Consumidores Conectados por usar el logotipo de UE para ofrecer una experiencia garantizada. Este premio valida el enfoque pionero de Indonesia en la monetización de experiencias y sirve de ejemplo para los operadores de todo el mundo que exploran este nuevo modelo de negocio.

La mejor innovación móvil para la salud y el bienestar conectados

El proyecto Ubiquitous AI Health Assistant, creado conjuntamente por China Mobile 5G New Calling y Huawei, ha ganado el Premio GLOMO de la GSMA a la Mejor Innovación Móvil para la Salud y el Bienestar Conectados. Esto marca una nueva etapa para las comunicaciones inteligentes, definidas por las llamadas como servicio.

La mejor innovación en tecnología financiera y comercio digital

La plataforma Ziidi Wealth, desarrollada conjuntamente por Safaricom y Huawei, ha ganado el premio GSMA GLOMO a la Mejor Innovación en FinTech y Comercio Digital. Ambas compañías llevan más de una década colaborando en el sector de las finanzas móviles, impulsando el ecosistema financiero móvil de África en todos sus ámbitos, desde billeteras digitales y pagos hasta servicios financieros.

Ziidi es un fondo del mercado monetario (MMF) que Safaricom lanzó en 2025 en Kenia y que mejora significativamente la inclusión financiera al ofrecer a los clientes de ingresos medios a bajos una solución de inversión digital segura, en tiempo real y de bajas barreras.

La plataforma utiliza Mobile Money de Huawei, que integra datos del sistema de soporte empresarial (BSS), el sistema de soporte operativo (OSS) y otros dominios, junto con capacidades de asistencia operativa y control del riesgo crediticio, facilitando el acceso a los servicios financieros a nivel global. Esto ha allanado el camino para el rápido desarrollo de portales donde los usuarios pueden acceder a servicios digitales y de estilo de vida inteligente.

El mejor uso del móvil para la accesibilidad y la inclusión

China Mobile y Huawei han desarrollado conjuntamente el Asistente de Salud Móvil Ubiquitous. Impulsado por la red 5G New Calling de China Mobile y un agente de IA para la salud, el asistente ofrece servicios integrales de salud que incluyen consultas, asistencia médica y gestión de la salud, transformando el marcador en un portal médico portátil accesible para todos los hogares.

Mejor innovación móvil para mejorar la vida de niños y jóvenes

El Plan Qingjiao en el condado de Lancang, Pu'er, China, impulsado conjuntamente por China Telecom, CSEF y Huawei, utiliza la red 5G de China Telecom y Huawei Cloud WeLink para construir una comunidad virtual que conecta a profesores y estudiantes en Lancang y Shanghái, e integra 5G y wifi en los campus. Hasta la fecha, el proyecto ya ha abarcado decenas de escuelas primarias y secundarias en Lancang, ha capacitado a más de 600 profesores rurales y ha beneficiado a más de 5.000 estudiantes. A nivel nacional, ha capacitado a casi 180.000 profesores, impulsando la equidad educativa con tecnología digital.

El MWC Barcelona 2026 se celebrará del 2 al 5 de marzo en Barcelona, España. Durante el evento, Huawei presentará sus últimos productos y soluciones en el stand 1H50 del pabellón 1 de Fira Gran Vía.

La era de las redes agénticas se acerca rápidamente, y la adopción comercial del 5G-A a gran escala está cobrando impulso. Huawei trabaja activamente con operadores y socios de todo el mundo para liberar todo el potencial del 5G-A y allanar el camino hacia la evolución al 6G. También estamos creando soluciones de redes centradas en IA para habilitar servicios, redes y elementos de red (NE) inteligentes, acelerando el despliegue a gran escala de redes autónomas de nivel 4 (AN L4) y utilizando la IA para modernizar nuestro negocio principal. Junto con otros actores del sector, crearemos redes líderes basadas en valor y pilares de computación de IA para un futuro totalmente inteligente.

Para más información, visite: https://carrier.huawei.com/en/minisite/events/mwc2026/