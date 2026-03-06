Huawei získava osem ocenení GLOMO na MWC Barcelona 2026

BARCELONA, Španielsko, 6. marec 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť Huawei získala na veľtrhu MWC Barcelona 2026 osem prestížnych ocenení Global Mobile (GLOMO). Medzi tieto ocenenia patrila Najlepšia infraštruktúra mobilnej siete, Najlepšie sieťové riešenie s AI, Najlepšie riešenie nepozemnej siete, Najlepšia služba mobilného operátora pre pripojených spotrebiteľov, Najlepšia mobilná inovácia pre prepojené zdravie a pohodu, Najlepšia inovácia v oblasti finančných technológií a digitálneho obchodu, Najlepšie využitie mobilných zariadení pre dostupnosť a inklúziu a Najlepšia mobilná inovácia pre zlepšenie života detí a mladých ľudí.

Ceny GLOMO od GSMA sú jedny z najautoritatívnejších a najvplyvnejších ocenení v globálnom odvetví mobilnej komunikácie a vyjadrujú uznanie spoločnostiam a jednotlivcom, ktorí významne prispeli k mobilným technológiám, inovatívnym aplikáciám a rozvoju odvetvia. Ocenenia posudzuje porota zložená z popredných odborníkov z odvetvia.

Najlepšia infraštruktúra mobilnej siete

Spoločnosť Huawei vyvinula množstvo inovatívnych riešení pre ultraširokopásmové pripojenie, viacanténne pripojenie a energetickú účinnosť, ktoré podporujú prechod na 5G vo všetkých frekvenčných pásmach. Tieto inovácie využili operátori na vybudovanie mobilných sietí s podporou AI, ktoré sa jednoducho nasadzujú a sú určené pre evolúciu 5G-A. Zároveň poskytujú vynikajúci výkon a majú ultranízku spotrebu energie. Stanovili pre globálny komunikačný priemysel nový štandard.

Najlepšie sieťové riešenie s AI

Spoločnosti Huawei a China Mobile spoločne vyvinuli riešenie transformácie prevádzky „AI+Network" pre autonómne siete (AN) s cieľom riešiť kľúčové výzvy sieťových operácií: efektívnosť, rast a náklady. Toto hĺbkové riešenie konštrukcie AN L4, uvoľňuje technickú aj obchodnú hodnotu AI. Toto riešenie tiež obsahuje prvý komunikačný protokol A2A-T s viacerými agentmi na svete na úrovni operátorov, ktorý umožňuje autonómnu spoluprácu agentov naprieč doménami a posúva úrovne autonómie siete z jednobodovej inteligencie na inteligenciu roja.

Najlepšie riešenie nepozemnej siete

Útvar satelitnej komunikácie spoločnosti China Telecom spolupracoval so spoločnosťou Huawei na vývoji prvej sady technológií v tomto odvetví, ktorá umožňuje priame prepojenie medzi mobilnými telefónmi a satelitmi Tiantong. Medzi tieto technológie patrí ultrakrátky kód, konvolučné kódovanie kanálov s vysokým ziskom a adaptívna kvantizácia hlasu. 40 modelov mobilných telefónov a sedem automobilových informačno-zábavných systémov v súčasnosti využíva tieto technológie na komunikáciu prostredníctvom satelitného systému Tiantong v pevninskej Číne aj v Hongkongu, a pridávajú sa k nim ďalšie krajiny a regióny po celom svete. Tieto technológie sa používajú aj v námornom sektore a sektore zariadení v nízkych výškach.

Najlepšia služba mobilného operátora pre pripojených spotrebiteľov

Indonézske spoločnosti Telkomsel a Huawei získali cenu GSMA GLOMO za Najlepšiu službu mobilného operátora pre pripojených spotrebiteľov za používanie loga UE na poskytovanie zaručeného zážitku. Toto víťazstvo potvrdzuje priekopnícky prístup Indonézie k monetizácii skúseností a slúži ako dôkaz pre operátorov po celom svete, ktorí skúmajú možnosti tohto nového obchodného modelu.

Najlepšia mobilná inovácia pre prepojené zdravie a pohodu

Projekt Všadeprítomný AI zdravotnícky asistent, ktorý spoločne vytvorili spoločnosti China Mobile 5G New Calling a Huawei, získal cenu GSMA GLOMO za najlepšiu mobilnú inováciu pre prepojené zdravie a pohodu. Predstavuje novú etapu inteligentnej komunikácie podľa definície „volanie ako služba".

Najlepšia inovácia v oblasti finančných technológií a digitálneho obchodu

Platforma Ziidi Wealth, ktorú spoločne vyvinuli spoločnosti Safaricom a Huawei, získala cenu GSMA GLOMO za najlepšiu inováciu v oblasti finančných technológií a digitálneho obchodu. Tieto dve značky spolupracujú v oblasti mobilných financií už viac ako desať rokov a podporujú africký mobilný finančný ekosystém v rámci všetkých oblastí, od digitálnych peňaženiek a platieb až po finančné služby.

Ziidi je peňažný trhový fond (MMF) od spoločnosti Safaricom, ktorý bol spustený v roku 2025 v Keni a výrazne zlepšuje finančné začlenenie tým, že zákazníkom so strednými až nízkymi príjmami ponúka nenáročné, bezpečné digitálne investičné riešenie v reálnom čase.

Platforma využíva systém Huawei Mobile Money, ktorý integruje údaje zo systému podpory podnikania (BSS), systému podpory prevádzky (OSS) a ďalších domén spolu s funkciami prevádzkovej pomoci a kontroly úverového rizika. Finančné služby sa tak stávajú globálne dostupnejšími. Spolupráca vydláždila cestu pre rýchly rozvoj portálov, kde môžu používatelia pristupovať k digitálnym a inteligentným službám v oblasti životného štýlu.

Najlepšie využitie mobilných zariadení pre prístupnosť a inklúziu

Spoločnosti China Mobile a Huawei spoločne vyvinuli Všadeprítomného mobilného zdravotníckeho asistenta. Vďaka sieti China Mobile 5G New Calling a zdravotníckemu AI agentovi poskytuje asistent komplexné zdravotnícke služby zahŕňajúce zdravotné konzultácie, lekársku pomoc a manažment zdravia. Diaľkové ovládanie sa tak mení na prenosný zdravotnícky portál dostupný každej domácnosti.

Najlepšia mobilná inovácia pre zlepšenie života detí a mladých ľudí

Plán Qingjiao v okrese Lancang v čínskej provincii Pu'er, ktorý spoločne iniciovali spoločnosti China Telecom, CSEF a Huawei, využíva sieť 5G spoločnosti China Telecom a cloudovú službu Huawei WeLink na vybudovanie virtuálnej komunity, ktorá spája učiteľov a študentov v Lancangu a Šanghaji a integruje 5G a Wi-Fi v areáloch. Projekt doteraz pokryl desiatky základných a stredných škôl v Lancangu, vyškolil viac ako 600 učiteľov z vidieka a pomohol viac ako 5000 študentom. V celej krajine vyškolil takmer 180 000 učiteľov a vďaka digitálnym technológiám presadzuje rovnosť vo vzdelávaní.

Veľtrh MWC Barcelona 2026 sa bude konať od 2. do 5. marca v španielskej Barcelone. Počas podujatia spoločnosť Huawei predstaví svoje najnovšie produkty a riešenia v stánku 1H50 v hale 1 Fira Gran Via.

Éra agentických sietí sa rýchlo blíži a komerčné prijatie 5G-A vo veľkom meradle naberá na rýchlosti. Huawei aktívne spolupracuje s operátormi a partnermi po celom svete, aby uvoľnila plný potenciál siete 5G-A a pripravila pôdu pre prechod na 6G. Zároveň vytvárame sieťové riešenia zamerané na AI, ktoré umožňujú inteligentné služby, siete a sieťové prvky (NE), urýchľujú rozsiahle nasadenie autonómnych sietí 4. úrovne (AN L4) a využívajú AI na modernizáciu našej hlavnej činnosti. Spolu s ďalšími hráčmi v odvetví vytvoríme popredné siete zamerané na hodnotu a chrbticové siete AI pre plne inteligentnú budúcnosť.

Viac informácií nájdete na stránke: https://carrier.huawei.com/en/minisite/events/mwc2026/

