Huawei remporte huit GLOMO Awards au MWC Barcelona 2026

BARCELONE, Espagne, 6 mars 2026 /PRNewswire/ -- Huawei a remporté huit prestigieux Global Mobile (GLOMO) Awards au MWC Barcelona 2026. Les prix remportés ont été ceux de Meilleure infrastructure de réseau mobile, Meilleure solution de réseau alimentée par l'IA, Meilleure solution de réseau non terrestre, Meilleur service d'opérateur mobile pour les consommateurs connectés, Meilleure innovation mobile pour la santé et le bien-être connectés, Meilleure innovation FinTech et commerce numérique, Meilleure utilisation du mobile pour l'accessibilité et l'inclusion, et Meilleure innovation mobile pour l'amélioration de la vie des enfants et des jeunes.

Les GLOMO Awards de la GSMA sont l'un des prix les plus importants et les plus influents de l'industrie mondiale des communications mobiles. Ils récompensent les entreprises et les personnes ayant contribué de manière exceptionnelle à la technologie mobile, aux applications innovantes et au développement de l'industrie. Ces prix sont évalués par un panel d'experts du secteur.

Meilleure infrastructure de réseau mobile

Huawei a développé un certain nombre de solutions innovantes pour l'ultra large bande, les antennes multiples et l'efficacité énergétique qui soutiennent l'évolution vers la 5G dans toutes les bandes de fréquences. Les opérateurs se sont servis de ces innovations pour construire des réseaux mobiles alimentés par l'IA, simples à déployer et conçus pour l'évolution 5G-A, qui offrent des performances supérieures et consomment très peu d'énergie. Ils ont établi une nouvelle référence pour l'industrie mondiale des communications.

Meilleure solution de réseau alimentée par l'IA

Huawei et China Mobile ont développé ensemble une solution de transformation des opérations « AI+Network » pour les réseaux autonomes (AN) afin de résoudre les principaux points de friction des opérations de réseau : l'efficacité, la croissance et le coût. En se plongeant dans la construction de l'AN L4, cette solution révèle le potentiel technique et commercial de l'IA. Cette solution est également dotée du premier protocole de communication multi-agents A2A-T de niveau transporteur au monde, qui permet à des agents autonomes de collaborer dans différents domaines et élève les niveaux d'autonomie du réseau d'un point d'intelligence localisée à une intelligence en essaim.

Meilleure solution de réseau non terrestre

La branche des communications par satellite de China Telecom a collaboré avec Huawei pour développer le premier ensemble de technologies de l'industrie permettant une connexion directe entre les téléphones mobiles et les satellites Tiantong. Ces technologies comprennent les codes ultra-courts, le codage convolutionnel à gain élevé et la quantification adaptative de la voix. Quarante modèles de téléphones mobiles et sept systèmes d'info-divertissement embarqués utilisent désormais ces technologies pour communiquer via le système satellitaire Tiantong, en Chine continentale et à Hong Kong, ainsi que dans un nombre croissant de pays et de régions dans le monde. Ces technologies sont également utilisées dans les secteurs maritime et de la basse altitude.

Meilleur service d'opérateur mobile pour les consommateurs connectés

La société indonésienne Telkomsel et Huawei ont remporté le prix du meilleur service d'opérateur mobile pour les consommateurs connectés aux GLOMO Awards de la GSMA pour leur utilisation du logo UE afin d'offrir une expérience garantie. Cette victoire valide l'approche pionnière de l'Indonésie en matière de monétisation de l'expérience et sert de référence pour les opérateurs à l'échelle mondiale explorant ce nouveau modèle économique.

Meilleure innovation mobile pour la santé et le bien-être connectés

Le projet Ubiquitous AI Health Assistant, créé conjointement par China Mobile 5G New Calling et Huawei, a remporté le prix GLOMO de la GSMA de la meilleure innovation mobile pour la santé et le bien-être connectés. Cette reconnaissance marque une nouvelle étape pour les communications intelligentes définies par « l'appel en tant que service ».

Meilleure innovation FinTech et commerce numérique

La plateforme Ziidi Wealth, développée par Safaricom et Huawei, a remporté le prix GLOMO de la GSMA de la meilleure innovation FinTech et commerce numérique. Les deux entreprises collaborent dans le domaine de la finance mobile depuis plus de dix ans, soutenant l'écosystème financier mobile de l'Afrique dans tous les domaines, des portefeuilles numériques aux services financiers en passant par les paiements.

Ziidi est un fonds du marché monétaire (FMM) lancé par Safaricom en 2025 au Kenya et qui améliore considérablement l'inclusion financière en offrant aux clients à revenus moyens ou faibles une solution d'investissement numérique accessible, en temps réel et sécurisée.

La plateforme utilise le système Mobile Money de Huawei qui intègre des données provenant du système de soutien aux entreprises (BSS), du système de soutien aux opérations (OSS) et d'autres domaines, ainsi que des capacités d'assistance opérationnelle et de contrôle du risque de crédit, rendant ainsi les services financiers plus accessibles à l'échelle mondiale. Cela a ouvert la voie au développement rapide de portails où les utilisateurs peuvent accéder à des services numériques et à des services de style de vie intelligents.

Meilleure utilisation du mobile pour l'accessibilité et l'inclusion

China Mobile et Huawei ont développé ensemble l'Ubiquitous Mobile Health Assistant (assistant de santé mobile omniprésent). Alimenté par le réseau 5G New Calling de China Mobile et un agent de santé IA, l'assistant fournit des services de santé complets couvrant les consultations médicales, l'assistance médicale et la gestion de la santé, transformant le téléphone en un portail médical portable accessible à tous les foyers.

Meilleure innovation mobile pour l'amélioration de la vie des enfants et des jeunes

Le plan Qingjiao dans le comté de Lancang, Pu'er, Chine, lancé par China Telecom, CSEF et Huawei, utilise le réseau 5G de China Telecom et Huawei Cloud WeLink pour construire une communauté virtuelle reliant les enseignants et les étudiants de Lancang et de Shanghai, et intègre la 5G et le Wi-Fi sur les campus. À ce jour, le projet a déjà servi des dizaines d'écoles primaires et secondaires à Lancang, formé plus de 600 enseignants ruraux et bénéficié à plus de 5 000 élèves. Au niveau national, il a formé près de 180 000 enseignants, favorisant l'équité en matière d'éducation grâce à la technologie numérique.

Le MWC Barcelona 2026 s'est tenu du 2 au 5 mars à Barcelone, en Espagne. Durant l'événement, Huawei a présenté ses derniers produits et solutions sur le stand 1H50 dans le hall 1 du Fira Gran Via.

L'ère des réseaux agentiques approche à grands pas, et l'adoption commerciale de la 5G-A à grande échelle s'accélère. Huawei travaille activement avec les opérateurs et les partenaires du monde entier pour exploiter pleinement le potentiel de la 5G-A et ouvrir la voie à l'évolution vers la 6G. Nous créons également des solutions de réseau centrées sur l'IA afin d'activer des services, des réseaux et des éléments de réseau intelligents, d'accélérer le déploiement massif des réseaux autonomes de niveau 4 (AN L4) et d'utiliser l'IA pour améliorer nos activités de base. En collaboration avec d'autres acteurs du secteur, nous créerons des réseaux de pointe axés sur la valeur ainsi que des infrastructures informatiques basées sur l'IA pour un avenir pleinement intelligent.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : https://carrier.huawei.com/en/minisite/events/mwc2026/