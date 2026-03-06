فازت هواوي بثماني جوائز GLOMO في المؤتمر العالمي للجوال (MWC) لعام 2026 في برشلونة

برشلونة، إسبانيا, 6 مارس 2026 /PRNewswire/ -- فازت شركة هواوي بثماني من جوائز Global Mobile (GLOMO) المرموقة في المؤتمر العالمي للجوال (MWC) لعام 2026 في برشلونة. وشملت هذه الجوائز: أفضل بنية تحتية لشبكات الهاتف المحمول، وأفضل حل شبكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وأفضل حل للشبكات غير الأرضية، وأفضل خدمة يقدمها مشغّل الاتصالات للمستهلكين المتصلين، وأفضل ابتكار عبر الهاتف المحمول للصحة والرفاهية متصلٍ بالشبكة، وأفضل ابتكار في التكنولوجيا المالية والتجارة الرقمية، وأفضل استخدام للهاتف المحمول لتعزيز إمكانية الوصول والشمول، وأفضل ابتكار عبر الهاتف المحمول لتحسين حياة الأطفال والشباب.

جوائز GLOMO التي تمنحها GSMA من أكثر الجوائز تأثيرًا ومصداقية في صناعة اتصالات الهاتف المحمول عالميًا، حيث تُمنح لتكريم الشركات والأفراد الذين قدموا إسهامات بارزة في تقنيات الاتصالات المحمولة والتطبيقات المبتكرة وتطوير القطاع. ويتم تقييم هذه الجوائز من قِبل لجنة تحكيم تضم نخبة من كبار الخبراء في الصناعة.

أفضل بنية تحتية لشبكات الهاتف المحمول

طورت هواوي عددًا من الحلول المبتكرة للنطاق العريض فائق السرعة، والهوائيات المتعددة، وكفاءة الطاقة، مما يدعم تطور شبكات 5G عبر جميع نطاقات الترددات. استخدمت شركات الاتصالات هذه الابتكارات لبناء شبكات هاتف محمول مدعومة بالذكاء الاصطناعي وسهلة النشر، ومصممة لدعم تطور 5G-A، حيث توفر أداءً متفوقًا مع استهلاك منخفض للغاية للطاقة. وقد وضعت هذه الحلول معيارًا جديدًا لصناعة الاتصالات العالمية.

أفضل حل شبكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي

قامت هواوي بالتعاون مع China Mobile بتطوير حل لتحويل عمليات الشبكات تحت مفهوم "AI+Network" للشبكات ذاتية التشغيل (ANs) لمعالجة أبرز التحديات في تشغيل الشبكات، وهي الكفاءة، والنمو، والتكلفة. من خلال التعمق في بناء الشبكة ذاتية التشغيل من المستوى الرابع (AN L4)، يطلق هذا الحل الإمكانات التقنية والتجارية للذكاء الاصطناعي. كما يتضمن الحل أول بروتوكول اتصال متعدد الوكلاء A2A-T بمستوى شركات الاتصالات في العالم، والذي يتيح التعاون بين الوكلاء المستقلين عبر مجالات مختلفة، ويرفع مستوى استقلالية الشبكة من ذكاء النقطة الواحدة إلى الذكاء الجماعي.

أفضل حل للشبكات غير الأرضية

تعاون فرع الاتصالات عبر الأقمار الصناعية التابع لشركة China Telecom مع هواوي لتطوير أول مجموعة تقنيات في القطاع تتيح الاتصال المباشر بين الهواتف المحمولة والأقمار الصناعية Tiantong. تشمل هذه التقنيات الترميز فائق القِصر، وتشفير القنوات التلافيفي عالي الكسب (convolutional channel coding)، وتقنية التكميم (quantization) الصوتي التكيفي. تُستخدم حاليًا هذه التقنيات في 40 طرازًا من الهواتف المحمولة وسبعة أنظمة معلومات وترفيه داخل السيارات للتواصل عبر نظام الأقمار الصناعية Tiantong، وذلك في البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ، إضافة إلى عدد متزايد من الدول والمناطق حول العالم. كما تُستخدم هذه التقنيات أيضًا في القطاع البحري وقطاع الطيران منخفض الارتفاع.

أفضل خدمة يقدمها مشغّل شبكات الهاتف للمستهلكين المتصلين

فازت شركة Telkomsel الإندونيسية بالتعاون مع هواوي بجائزة GSMA GLOMO لأفضل خدمة تقدمها شركة اتصالات للمستهلكين المتصلين، وذلك بفضل استخدامها شعار UE لتقديم تجربة استخدام مضمونة. يؤكد هذا الفوز ريادة إندونيسيا في مجال تحقيق الدخل من تجربة المستخدم، كما يمثل نموذجًا يُحتذى به لشركات الاتصالات حول العالم الذين يستكشفون هذا النموذج التجاري الجديد.

أفضل ابتكار عبر الهاتف المحمول للصحة والرفاهية متصلٍ بالشبكة

فاز مشروع Ubiquitous AI Health Assistant (المساعد الصحي الذكي المتاح في كل مكان)، الذي تم تطويره بشكلٍ مشترك بين خدمة China Mobile 5G New Calling وهواوي، بجائزة GSMA GLOMO لأفضل ابتكار عبر الهاتف المحمول للصحة والرفاهية متصلٍ بالشبكة. يمثل هذا الإنجاز مرحلة جديدة في تطور الاتصالات الذكية القائمة على مفهوم "المكالمات كخدمة".

أفضل ابتكار في التكنولوجيا المالية والتجارة الرقمية

فازت منصة Ziidi Wealth، التي تم تطويرها بشكلٍ مشترك بين Safaricom وهواوي، بجائزة GSMA GLOMO لأفضل ابتكار في التكنولوجيا المالية والتجارة الرقمية. وقد عملت الشركتان معًا في مجال التمويل عبر الهاتف المحمول لأكثر من عقد، حيث دعمتا منظومة الخدمات المالية المحمولة في إفريقيا على نطاق واسع، بدءًا من المحافظ الرقمية والمدفوعات وصولًا إلى الخدمات المالية المتكاملة.

منصة Ziidi هي صندوق سوق نقدي (MMF) أطلقته Safaricom في كينيا عام 2025 يُسهم بشكلٍ كبير في تعزيز الشمول المالي من خلال تقديم حل استثماري رقمي آمن وفوري منخفض العوائق للعملاء من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض.

تعتمد المنصة على نظام Huawei Mobile Money الذي يدمج البيانات من نظام دعم الأعمال (BSS) ونظام دعم العمليات (OSS) ومجالات أخرى، إلى جانب قدرات المساعدة التشغيلية وإدارة مخاطر الائتمان، مما يجعل الخدمات المالية أكثر سهولة في الوصول على مستوى العالم. وقد مهد ذلك الطريق للتطور السريع للمنصات التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى خدمات نمط الحياة الرقمية والذكية.

أفضل استخدام للهاتف المحمول لتعزيز إمكانية الوصول والشمول

قامت China Mobile وهواوي بتطوير Ubiquitous Mobile Health Assistant بشكلٍ مشترك. يعتمد هذا المساعد على شبكة 5G New Calling التابعة لشركة China Mobile وعلى وكيل ذكاء اصطناعي صحي، حيث يقدّم خدمات صحية متكاملة تشمل الاستشارات الصحية، والمساعدة الطبية، وإدارة الصحة، مما يحوّل جهاز الاتصال إلى بوابة طبية متنقلة يمكن لكل أسرة الوصول إليها.

أفضل ابتكار عبر الهاتف المحمول لتحسين حياة الأطفال والشباب

تستخدم خطة Qingjiao في مقاطعة لانتسانغ بمدينة بوير في الصين، والتي تم إطلاقها بشكلٍ مشترك بين China Telecom وCSEF وهواوي، شبكة 5G التابعة لـ China Telecom ومنصة Huawei Cloud WeLink لبناء مجتمع افتراضي يربط بين المعلمين والطلاب في لانتسانغ وشانغهاي، كما تدمج تقنيتي 5G وWi-Fi داخل الحرم الجامعي. حتى الآن، شمل المشروع عشرات المدارس الابتدائية والإعدادية في لانتسانغ، ودرّب أكثر من 600 معلم في المناطق الريفية، واستفاد منه أكثر من 5,000 طالب. على الصعيد الوطني، ساهم المشروع في تدريب نحو 180 ألف معلم، مما يُعزز تكافؤ الفرص التعليمية من خلال التكنولوجيا الرقمية.

ينعقد حاليًا المؤتمر العالمي للجوال (MWC) لعام 2026 في برشلونة في الفترة من 2 مارس إلى 5 مارس في مدينة برشلونة بإسبانيا. خلال الحدث، تستعرض هواوي أحدث منتجاتها وحلولها في الجناح رقم 1H50 في القاعة 1، في مركز Fira Gran Via.

عصر الشبكات القائمة على الوكلاء يقترب الآن بسرعة، والتبني التجاري لتقنية 5G-A على نطاق واسع يكتسب زخمًا. تعمل هواوي دومًا مع شركات الاتصالات والشركاء في جميع أنحاء العالم لإطلاق العنان لجميع إمكانيات تقنية 5G-A وتمهيد الطريق للتطور إلى تقنية 6G. كما نقوم بإنشاء حلول شبكات مرتكزة على الذكاء الاصطناعي لتمكين الخدمات الذكية، والشبكات، وعناصر الشبكات (NEs)؛ لتسريع النشر على نطاق واسع للشبكات المستقلة من المستوى الرابع (AN L4)، واستخدام الذكاء الاصطناعي لترقية أعمالنا الأساسية. مع الجهات الفاعلة الأخرى في الصناعة، سنقوم بإنشاء شبكات رائدة قائمة على تحقيق القيمة، وأساسات حوسبية للذكاء الاصطناعي؛ لمستقبل ذكي بالكامل.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://carrier.huawei.com/en/minisite/events/mwc2026/