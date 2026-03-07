Huawei Raih Delapan GLOMO Award di MWC Barcelona 2026

BARCELONA, Spanyol, 7 Maret 2026 /PRNewswire/ -- Huawei sukses meraih delapan Global Mobile (GLOMO) Awards di MWC Barcelona 2026. Penghargaan tersebut meliputi Best Mobile Network Infrastructure, Best AI-Powered Network Solution, Best Non-Terrestrial Network Solution, Best Mobile Operator Service for Connected Consumers, Best Mobile Innovation for Connected Health and Wellbeing, Best FinTech & Digital Commerce Innovation, Best Use of Mobile for Accessibility & Inclusion, serta Best Mobile Innovation for Enhancing the Lives of Children and Young People.

GLOMO Awards yang diselenggarakan oleh GSMA merupakan salah satu penghargaan paling bergengsi dan berpengaruh di industri komunikasi seluler global. Penghargaan ini diraih perusahaan dan individu yang telah berkontribusi luar biasa dalam teknologi seluler, inovasi aplikasi, serta perkembangan industri. Penilaian dilakukan oleh dewan pakar terkemuka dari berbagai bidang industri.

Best Mobile Network Infrastructure

Huawei mengembangkan berbagai solusi inovatif untuk ultra-broadband, teknologi multiantena, dan efisiensi energi yang mendukung evolusi jaringan menuju 5G di seluruh pita frekuensi. Inovasi tersebut membantu pihak operator membangun jaringan seluler berbasiskan AI yang mudah diterapkan untuk evolusi 5G-Advanced (5G-A) dengan performa tinggi dan konsumsi energi yang sangat rendah sehingga menetapkan standar baru bagi industri komunikasi global.

Best AI – Powered Network Solution

Huawei bersama China Mobile mengembangkan solusi transformasi operasional "AI+Network" untuk jaringan otonom (Autonomous Network/AN). Solusi ini mengatasi kendala utama dalam operasional jaringan, yaitu efisiensi, pertumbuhan, dan biaya. Selain mendukung pembangunan AN Level 4 (L4), solusi ini memberikan nilai teknis sekaligus bisnis dari penerapan AI. Solusi ini juga menghadirkan protokol komunikasi multiagen A2A-T level operator yang pertama di dunia, memfasilitasi kolaborasi agen otonom lintasdomain dan meningkatkan kemampuan jaringan dari single-point intelligence menjadi swarm intelligence.

Best Non-Terrestrial Network Solution

Divisi Satellite Communications China Telecom bekerja sama dengan Huawei mengembangkan teknologi pertama di industri yang menghubungkan ponsel secara langsung dengan satelit Tiantong. Teknologi tersebut mencakup ultra-short-code, high-gain convolutional channel coding, serta adaptive voice quantization. Saat ini, 40 model ponsel dan tujuh sistem infotainment mobil telah menggunakan teknologi ini untuk berkomunikasi melalui sistem satelit Tiantong di Tiongkok daratan, Hong Kong, serta sejumlah negara dan wilayah lain. Teknologi tersebut juga digunakan di sektor maritim dan penerbangan di ruang udara rendah.

Best Mobile Operator Service for Connected Consumers

Telkomsel Indonesia bersama Huawei meraih penghargaan Best Mobile Operator Service for Connected Consumers dari GSMA GLOMO berkat pemanfaatan UE Logo untuk menghadirkan pengalaman layanan yang terjamin. Penghargaan ini menegaskan peran Indonesia sebagai pelopor dalam model bisnis monetisasi pengalaman pelanggan, sekaligus menjadi contoh bagi operator global.

Best Mobile Innovation for Connected Health and Wellbeing

Proyek Ubiquitous AI Health Assistant, dikembangkan oleh China Mobile 5G New Calling dan Huawei, meraih penghargaan Best Mobile Innovation for Connected Health and Wellbeing. Pencapaian ini menandai tahap baru dalam komunikasi cerdas yang mengusung konsep "calling as a service".

Best FinTech & Digital Commerce Innovation

Platform Ziidi Wealth, dikembangkan oleh Safaricom dan Huawei, memenangkan penghargaan Best FinTech & Digital Commerce Innovation. Kedua perusahaan telah bekerja sama selama lebih dari satu dekade dalam pengembangan layanan keuangan seluler di Afrika.

Ziidi merupakan Money Market Fund (MMF) yang diluncurkan Safaricom di Kenya pada 2025. Layanan ini meningkatkan inklusi keuangan dengan menyediakan solusi investasi digital yang mudah diakses, real-time, dan aman bagi masyarakat pendapatan menengah hingga rendah.

Platform ini menggunakan solusi Huawei Mobile Money yang mengintegrasikan data dari Business Support System (BSS), Operations Support System (OSS), dan berbagai domain lainnya, serta dibekali kemampuan dukungan operasional dan pengendalian risiko kredit. Hal tersebut turut memperluas akses layanan keuangan secara global dan mempercepat perkembangan portal layanan gaya hidup digital dan cerdas.

Best Use of Mobile for Accessibility & Inclusion

China Mobile dan Huawei berkolaborasi mengembangkan Ubiquitous Mobile Health Assistant. Dengan dukungan jaringan 5G New Calling China Mobile serta agen AI kesehatan, asisten ini menyediakan berbagai layanan kesehatan seperti konsultasi medis, bantuan kesehatan, dan manajemen kesehatan. Teknologi ini mengubah aplikasi panggilan telepon menjadi portal layanan kesehatan portabel yang dapat diakses oleh setiap keluarga.

Best Mobile Innovation for Enhancing the Lives of Children and Young People

Qingjiao Plan di Kabupaten Lancang, Pu'er, Tiongkok, digagas oleh China Telecom, CSEF, dan Huawei, memanfaatkan jaringan 5G China Telecom serta Huawei Cloud WeLink untuk membangun komunitas virtual yang menghubungkan guru dan siswa di Lancang dan Shanghai. Program ini juga mengintegrasikan jaringan 5G dan Wi-Fi di lingkungan sekolah. Hingga saat ini, proyek tersebut telah menjangkau puluhan sekolah dasar dan menengah di Lancang, melatih lebih dari 600 guru di daerah pedesaan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 5.000 siswa. Secara nasional, program ini telah melatih hampir 180.000 guru sehingga mendorong pemerataan pendidikan melalui teknologi digital.

MWC Barcelona 2026 berlangsung pada 2–5 Maret 2026 di Barcelona, Spanyol. Di ajang ini, Huawei menampilkan berbagai produk dan solusi terbaru di booth 1H50, Hall 1, Fira Gran Via.

Era agentic network kini semakin dekat, sedangkan penerapan komersial 5G-Advanced (5G-A) juga semakin meluas. Huawei terus bekerja sama dengan operator dan mitra di seluruh dunia untuk memaksimalkan potensi 5G-A dan membuka jalan menuju 6G. Huawei juga mengembangkan solusi AI-Centric Network untuk mendukung layanan, jaringan, dan elemen jaringan yang lebih cerdas, mempercepat penerapan jaringan otonom Level 4 (AN L4) secara luas, serta memanfaatkan AI untuk meningkatkan bisnis inti. Bersama para pelaku industri, Huawei berkomitmen membangun jaringan dan infrastruktur komputasi AI yang berorientasi pada nilai tambah untuk masa depan yang sepenuhnya cerdas.

Informasi selengkapnya: https://carrier.huawei.com/en/minisite/events/mwc2026/

