Huawei получила восемь наград GLOMO на MWC Barcelona 2026

Huawei

Mar 06, 2026, 14:39 ET

БАРСЕЛОНА, Испания, 6 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei получила восемь престижных наград Global Mobile (GLOMO) на MWC Barcelona 2026: Best Mobile Network Infrastructure, Best AI‑Powered Network Solution, Best Non-Terrestrial Network Solution, Best Mobile Operator Service for Connected Consumers, Best Mobile Innovation for Connected Health and Wellbeing, Best FinTech & Digital Commerce Innovation, Best Use of Mobile for Accessibility & Inclusion и Best Mobile Innovation for Enhancing the Lives of Children and Young People.

Премия GSMA GLOMO Awards является одной из самых авторитетных и влиятельных премий в мировой индустрии мобильной связи и присуждается компаниям и частным лицам, которые внесли выдающийся вклад в мобильные технологии, инновационные приложения и развитие отрасли. Решение о присуждении премии выносится группой ведущих экспертов отрасли.

Лучшая инфраструктура мобильной сети (Best Mobile Network Infrastructure)

Huawei разработала ряд инновационных решений для сверхширокополосной связи, мультиантенных систем и энергоэффективности, которые поддерживают переход к 5G во всех частотных диапазонах. Эти инновации были использованы операторами для создания простых в развертывании мобильных сетей на основе ИИ, разработанных для перехода к 5G-A, которые имеют превосходную производительность и потребляют исключительно мало энергии. Они создали новый эталон для мировой индустрии связи.

Лучшее сетевое решение на базе искусственного интеллекта (Best AI‑Powered Network Solution)

Huawei и China Mobile совместно разработали решение, меняющее работу операторов, — «AI+Network». Оно предназначено для автономных сетей (AN) и призвано решить ключевые проблемы сети: эффективность, рост и стоимость. При тщательном изучении AN L4, это решение раскрывает как техническую, так и деловую ценность ИИ. Оно также имеет первый в мире многоагентный протокол связи A2A-T операторского класса, который обеспечивает автономную совместную работу агентов в разных доменах и повышает уровни автономии сети от одноточечного интеллекта до роевого интеллекта.

Лучшее неземное сетевое решение (Best Non-Terrestrial Network Solution)

Подразделение спутниковой связи China Telecom сотрудничало с Huawei при разработке первого в отрасли набора технологий, которые обеспечивают прямую связь между мобильными телефонами и спутниками Tiantong. Эти технологии включают в себя сверхкороткий код, сверточное кодирование каналов с высоким коэффициентом усиления и адаптивное квантование голоса. 40 моделей мобильных телефонов и семь информационно-развлекательных автомобильных систем теперь используют эти технологии для связи через спутниковую систему Tiantong как на материковой части Китая, так и в Гонконге, а также в растущем числе стран и регионов по всему миру. Эти технологии также используются в морских условиях и на малых высотах.

Лучший мобильный оператор для подключенных потребителей (Best Mobile Operator Service for Connected Consumers)

Индонезийский Telkomsel и Huawei получили награду GSMA GLOMO Best Mobile Operator Service for Connected Consumers Award за использование логотипа UE для обеспечения гарантированного опыта. Эта победа подтверждает новаторский подход Индонезии к монетизации опыта и служит подтверждением для операторов по всему миру, изучающих эту новую бизнес-модель.

Лучшие мобильные инновации для подключенного здоровья и благополучия (Best Mobile Innovation for Connected Health and Wellbeing)

Проект ассистента Ubiquitous AI Health Assistant, совместно созданный China Mobile 5G New Calling и Huawei, получил премию GSMA GLOMO за лучшие мобильные инновации для подключенного здоровья и благополучия. Это знаменует собой новый этап интеллектуальных коммуникаций, определяемых как «вызов как услуга».

Лучшие инновации в области финтеха и цифровой коммерции (Best FinTech & Digital Commerce Innovation)

Платформа Ziidi Wealth, совместно разработанная Safaricom и Huawei, получила премию GSMA GLOMO за лучшую инновацию в области финтеха и цифровой коммерции. Обе компании работают вместе в области мобильных финансов более десяти лет, поддерживая мобильную финансовую экосистему Африки по всем направлениям, от цифровых кошельков и платежей до финансовых услуг.

Ziidi — это фонд денежного рынка (MMF), который Safaricom запустила в 2025 году в Кении, и который значительно улучшает финансовую доступность, предлагая клиентам со средним и низким уровнем дохода безопасное цифровое инвестиционное решение с низким порогом входа в режиме реального времени.

Платформа использует Mobile Money от Huawei, которое интегрируют данные из системы поддержки бизнеса (BSS), системы поддержки операций (OSS) и других доменов, а также возможности оперативной помощи и контроля кредитных рисков, что делает финансовые услуги более доступными во всем мире. Это проложило путь к быстрому развитию порталов, где пользователи могут получить доступ к цифровым и интеллектуальным персонализированным сервисам.

Лучшее использование мобильных устройств для обеспечения доступности и инклюзивности (Best Use of Mobile for Accessibility & Inclusion)

China Mobile и Huawei совместно разработали ассистента Ubiquitous Mobile Health Assistant. Использующий 5G New Calling от China Mobile и ИИ-агента здоровья данный ассистент предоставляет комплексные услуги в области здоровья, охватывающие консультации по здоровью, медицинскую помощь и управление здоровьем, превращая телефон в портативный медицинский портал, доступный каждому домохозяйству.

Лучшие мобильные инновации для улучшения жизни детей и молодежи (Best Mobile Innovation for Enhancing the Lives of Children and Young People)

План Qingjiao Plan в округе Ланцан, Пуэр, Китай, совместно инициированный China Telecom, CSEF и Huawei, использует сеть 5G China Telecom и Huawei Cloud WeLink для создания виртуального сообщества, соединяющего преподавателей и студентов в Ланцане и Шанхае, и интегрирует 5G и Wi-Fi в кампусах. На сегодняшний день проект уже охватил десятки начальных и средних школ в Ланцане, провел обучение более 600 сельских учителей и оказался полезным для более чем 5 000 учащихся. По всей стране он подготовил почти 180 000 учителей, обеспечивая равенство в сфере образования с помощью цифровых технологий.

MWC Barcelona 2026 пройдет со 2 по 5 марта в Барселоне, Испания. В ходе мероприятия компания Huawei представит свои новейшие продукты и решения на стенде 1H50 в зале Fira Gran Via Hall 1.

Эра агентских сетей сейчас быстро приближается, и коммерческое внедрение 5G-A в больших масштабах набирает обороты. Huawei активно работает с операторами и партнерами по всему миру, чтобы раскрыть весь потенциал 5G-A и проложить путь к переходу на 6G. Мы также создаем сетевые решения, ориентированные на ИИ, для предоставления интеллектуальных услуг, сетей и сетевых элементов (NE), ускоряя крупномасштабное развертывание автономных сетей 4 уровня (AN L4) и использования ИИ для модернизации нашего основного бизнеса. Вместе с другими игроками отрасли мы создадим ведущие ценностно-ориентированные сети и вычислительные магистрали для ИИ, чтобы быть полностью готовыми к интеллектуальному будущему.

Дополнительную информацию см. на веб-сайте: https://carrier.huawei.com/en/minisite/events/mwc2026/

