Huawei zdobywa osiem nagród GLOMO na targach MWC Barcelona 2026

BARCELONA, Hiszpania, 6 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Huawei zdobył osiem prestiżowych nagród Global Mobile (GLOMO) na targach MWC Barcelona 2026. Wśród nich znalazły się nagrody za najlepszą mobilną infrastrukturę sieciową, najlepsze rozwiązanie sieciowe oparte o AI, najlepsze rozwiązanie sieciowe nienaziemne, najlepszą usługę operatora mobilnego dla połączonych klientów, najlepsze innowacje mobilne dla zdrowia i dobrostanu połączonego cyfrowo, najlepsze innowacje z dziedziny fintech i handlu cyfrowego, najlepsze wykorzystanie technologii mobilnych dla dostępności i inkluzywności oraz najlepsze innowacje mobilne dla lepszego życia dzieci i młodzieży.

Nagrody GLOMO organizowane przez GSMA są jednymi z najbardziej prestiżowych i istotnych wyróżnień w globalnym sektorze telekomunikacji mobilnej. Przyznawane są firmom i osobom, które wniosły wyjątkowy wkład w rozwój technologii mobilnych, innowacyjnych aplikacji oraz całej branży. Nagrody przyznawane są przez panel czołowych ekspertów z branży.

Najlepsza mobilna infrastruktura sieciowa

Huawei opracował szereg innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwiązań ultraszerokopasmowych, wieloantenowych oraz efektywności energetycznej, które wspierają ewolucję technologii 5G na wszystkich pasmach częstotliwości. Wspomniane innowacje stosowane są przez operatorów do budowania opartych o AI, łatwych do wdrożenia sieci komórkowych zaprojektowanych w celu ewolucji sieci 5G-A, które zapewniają lepsze parametry przy niezwykle niskim zużyciu energii. W ten sposób powstały zupełnie nowe punkty odniesienia dla globalnej branży komunikacyjnej.

Najlepsze rozwiązanie sieciowe oparte o AI

Huawei i China Mobile wspólnie opracowali rozwiązanie „AI+Network" do transformacji operacyjnej dla sieci autonomicznych (AN), które pokonuje kluczowe problemy operacji sieciowych obejmujące kwestie efektywności, rozwoju i kosztów. Rozwiązanie, które intensywnie eksploruje budowę sieci autonomicznych poziomu 4 (AN L4) pozwala uwolnić wartość techniczną i biznesową AI. Obejmuje ono także pierwszy na świecie wieloagentowy protokół komunikacyjny na szczeblu operatora A2A-T, który umożliwia współpracę autonomicznych agentów w różnych domenach i podnosi poziom autonomii sieci od jednego punktu inteligencji do inteligencji rozproszonej.

Najlepsze rozwiązanie sieciowe nienaziemne

Dział komunikacji satelitarnej China Telecom współpracował z Huawei w celu opracowania pierwszego w branży zestawu technologii pozwalających na bezpośrednie połączenie pomiędzy telefonami komórkowymi i satelitami Tiantong. Technologie te obejmują wysokozyskowe splotowe kodowanie kanałowe o ultrakrótkim kodzie oraz adaptacyjną kwantyzację głosu. 40 modeli telefonów komórkowych oraz siedem systemów informacyjno-rozrywkowych w samochodach korzysta z tych technologii do komunikacji za pośrednictwem systemu satelitarnego Tiantong, zarówno w Chinach kontynentalnych, jak i w Hongkongu, a także w coraz większej liczbie krajów i regionów na całym świecie. Technologie te są również wykorzystywane w sektorze morskim oraz w operacjach na niskich wysokościach.

Najlepsza usługa operatora mobilnego dla połączonych klientów

Indonezyjski Telkomsel i Huawei razem zdobyli nagrodę w kategorii GSMA GLOMO najlepsza usługa operatora mobilnego dla połączonych klientów za swoje wykorzystanie logo. To zwycięstwo potwierdza pionierskie podejście Indonezji do monetyzacji doświadczeń użytkownika i stanowi ważny przykład dla operatorów na całym świecie, którzy rozważają wdrożenie tego nowego modelu biznesowego.

Najlepsze innowacje mobilne dla zdrowia i dobrostanu połączonego cyfrowo

Projekt Ubiquitous AI Health Assistant, stworzony wspólnie przez China Mobile 5G New Calling i Huawei, zdobył nagrodę GSMA GLOMO Award w kategorii najlepsze innowacje mobilne dla zdrowia i dobrostanu połączonego cyfrowo. Oznacza to wejście w nowy etap inteligentnej komunikacji definiowanej koncepcją „calling as a service" (połączenie jako usługa).

Najlepsze innowacje z dziedziny fintech i handlu cyfrowego

Platforma Ziidi Wealth, opracowana wspólnie przez Safaricom i Huawei, zdobyła nagrodę GSMA GLOMO Award w kategorii Najlepsze innowacje z dziedziny fintech i handlu cyfrowego. Obie firmy współpracują w obszarze finansów mobilnych od ponad dekady, wspierając rozwój mobilnego ekosystemu finansowego w Afryce - od portfeli cyfrowych i płatności po usługi finansowe.

Ziidi to fundusz lokacyjny rynku pieniężnego (MMF), uruchomiony przez Safaricom w 2025 roku w Kenii. Znacząco zwiększa on dostępność usług finansowych, oferując klientom o średnich i niższych dochodach łatwe w użyciu, działające w czasie rzeczywistym i bezpieczne rozwiązanie do cyfrowego inwestowania.

Platforma wykorzystuje rozwiązanie Huawei Mobile Money, które integruje dane z systemu wsparcia biznesowego (BSS), systemu wsparcia operacyjnego (OSS) oraz innych domen, a także zapewnia narzędzia wspomagające operacje i kontrolę ryzyka kredytowego. Dzięki temu usługi finansowe stają się bardziej dostępne na całym świecie. Rozwiązanie to utorowało drogę do szybkiego rozwoju platform, za pośrednictwem których użytkownicy mogą korzystać z cyfrowych i inteligentnych usług stylu życia.

Najlepsze wykorzystanie technologii mobilnych dla dostępności i inkluzywności

China Mobile i Huawei wspólnie opracowały rozwiązanie Ubiquitous Mobile Health Assistant. Dzięki sieci China Mobile 5G New Calling oraz agentowi AI ds. zdrowia asystent zapewnia kompleksowe usługi zdrowotne - od konsultacji medycznych, przez pomoc medyczną, po zarządzanie zdrowiem. Przekształca on aplikację do wykonywania połączeń w przenośny portal medyczny dostępny dla każdego gospodarstwa domowego.

Najlepsze innowacje mobilne dla lepszego życia dzieci i młodzieży

Program Qingjiao Plan w powiecie Lancang w mieście Pu'er w Chinach, zainicjowany wspólnie przez China Telecom, CSEF i Huawei, wykorzystuje sieć China Telecom 5G oraz Huawei Cloud WeLink do budowy wirtualnej społeczności łączącej nauczycieli i uczniów z Lancang i Szanghaju, a także integruje technologie 5G i Wi-Fi w kampusach. Do tej pory projekt objął już dziesiątki szkół podstawowych i średnich w Lancang, pozwolił przeszkolić ponad 600 nauczycieli z obszarów wiejskich i przyniósł korzyści ponad 5000 uczniom. W skali całych Chin przeszkolono już blisko 180 000 nauczycieli, wspierając wyrównywanie szans edukacyjnych dzięki technologiom cyfrowym.

Targi MWC Barcelona 2026 odbyły się w dniach 2-5 marca w Barcelonie, w Hiszpanii. Podczas tej imprezy Huawei zaprezentuje swoje najnowsze produkty i rozwiązania na stoisku 1H50 w hali 1 Fira Gran Via.

Era sieci agentowych nadchodzi wielkimi krokami, a komercyjne wdrożenie sieci 5G-A na dużą skalę nabiera rozpędu. Huawei aktywnie współpracuje z operatorami i partnerami z całego świata, aby uwolnić pełnię potencjału technologii 5G-A i utorować drogę do ewolucji sieci 6G. Spółka tworzy również rozwiązania z zakresie sieci skoncentrowanej na AI, aby umożliwić tworzenie inteligentnych usług sieci i elementów sieci (NE), co pozwoli przyspieszyć wdrożenie na dużą skalę sieci autonomicznych poziomu 4 (AN L4) i wykorzystanie AI do usprawnienia naszej działalności. Wspólnie z innymi podmiotami z branży będziemy tworzyć czołowe sieci oparte o wartość i podstawy obliczeniowe AI dla w pełni inteligentnej przyszłości.

