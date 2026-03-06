Huawei získal na veletrhu MWC Barcelona 2026 osm ocenění GLOMO
Mar 06, 2026, 14:19 ET
BARCELONA, Španělsko, 6. března 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Huawei získala na veletrhu MWC Barcelona 2026 osm prestižních ocenění Global Mobile (GLOMO). Mezi nimi byly ceny za nejlepší mobilní síťovou infrastrukturu, nejlepší síťové řešení založené na umělé inteligenci, nejlepší řešení pro pozemní sítě, nejlepší služby mobilního operátora pro připojené spotřebitele, nejlepší mobilní inovace pro připojené zdraví a pohodu, nejlepší inovace v oblasti FinTech a digitálního obchodu, nejlepší využití mobilních technologií pro přístupnost a inkluzi a nejlepší mobilní inovace pro zlepšení života dětí a mladých lidí.
Ocenění GLOMO od sdružení GSMA patří k nejprestižnějším a nejvlivnějším v globálním odvětví mobilních komunikací. Jsou udělována společnostem a jednotlivcům, kteří se zasloužili o výjimečný přínos v oblasti mobilních technologií, inovativních aplikací a rozvoje odvětví. Ocenění jsou udělována na základě hodnocení poroty složené z předních odborníků z daného odvětví.
Nejlepší mobilní síťová infrastruktura
Společnost Huawei vyvinula řadu inovativních řešení pro ultraširokopásmové připojení, více antén a energetickou účinnost, která podporují přechod na 5G ve všech frekvenčních pásmech. Tyto inovace využívají operátoři k vybudování mobilních sítí založených na umělé inteligenci, které se snadno instalují, jsou navrženy pro přechod na 5G-A, poskytují vynikající výkon a spotřebovávají velmi málo energie. Stanovily nový standard pro globální komunikační průmysl.
Nejlepší síťové řešení založené na umělé inteligenci
Společnosti Huawei a China Mobile společně vyvinuly řešení transformace provozu „AI+síť" pro autonomní sítě (AN), které řeší klíčové problémy v provozu sítí: efektivitu, růst a náklady. Díky hlubokému proniknutí do konstrukce AN L4 uvolňuje toto řešení technickou i obchodní hodnotu AI. Toto řešení také obsahuje první komunikační protokol A2A-T pro více agentů na úrovni operátorů na světě, který umožňuje spolupráci autonomních agentů napříč doménami a zvyšuje úroveň autonomie sítě z inteligence jednoho bodu na inteligenci roje.
Nejlepší řešení pro pozemní sítě
Divize satelitních komunikací společnosti China Telecom vyvinula ve spolupráci s firmou Huawei první sadu technologií v oboru, která umožňuje přímé připojení mobilních telefonů k satelitům Tiantong. Tyto technologie zahrnují ultrakrátký kód, konvoluční kódování kanálu s vysokým ziskem a adaptivní kvantizaci hlasu. 40 modelů mobilních telefonů a sedm palubních informačních a zábavních systémů nyní využívá tyto technologie ke komunikaci prostřednictvím satelitního systému Tiantong, a to jak v pevninské Číně a Hongkongu, tak i v rostoucím počtu zemí a regionů na celém světě. Tyto technologie se také používají v námořním sektoru a hospodářských oblastech zahrnujících komerční aktivity v prostoru jednoho až tří kilometrů nad zemským povrchem.
Nejlepší mobilní operátor pro připojené spotřebitele
Indonéská společnost Telkomsel a Huawei získaly ocenění GSMA GLOMO za nejlepšího mobilního operátora pro připojené spotřebitele za použití loga Evropské unie k zajištění garantované kvality služeb. Toto ocenění potvrzuje průkopnický přístup Indonésie k monetizaci zkušeností a slouží jako důkaz pro operátory na celém světě, kteří zkoumají tento nový obchodní model.
Nejlepší mobilní inovace pro připojené zdraví a pohodu
Projekt Všudypřítomný zdravotní asistent s umělou inteligencí, který společně vytvořily společnosti China Mobile 5G New Calling a Huawei, získal ocenění GSMA GLOMO za nejlepší mobilní inovaci pro připojené zdraví a pohodu. To znamená novou etapu pro inteligentní komunikaci definovanou jako „volání jako služba".
Nejlepší inovace v oblasti finančních technologií a digitálního obchodu
Platforma Ziidi Wealth, vyvinutá společností Safaricom ve spolupráci s Huawei, získala ocenění GSMA GLOMO za nejlepší inovaci v oblasti finančních technologií a digitálního obchodu. Obě společnosti spolupracují v oblasti mobilních financí již více než deset let a podporují africký mobilní finanční ekosystém v celé jeho šíři, od digitálních peněženek a plateb až po finanční služby.
Ziidi je fond peněžního trhu (MMF), který společnost Safaricom spustila v roce 2025 v Keni a jenž významně zlepšuje finanční inkluzi tím, že nabízí zákazníkům se středními a nízkými příjmy bezbariérové, bezpečné digitální investiční řešení v reálném čase.
Platforma využívá službu mobilní peníze od společnosti Huawei, která integruje data z obchodního podpůrného systému (BSS), operačního podpůrného systému (OSS) a dalších domén spolu s operační podporou a funkcemi kontroly úvěrového rizika, čímž zvyšuje dostupnost finančních služeb na celém světě. To připravilo půdu pro rychlý rozvoj portálů, kde mají uživatelé přístup k digitálním a inteligentním službám pro životní styl.
Nejlepší využití mobilních technologií pro přístupnost a inkluzi
Společnosti China Mobile a Huawei společně vyvinuly Všudypřítomného zdravotního asistenta s umělou inteligencí. Asistent, který využívá síť 5G New Calling společnosti China Mobile a zdravotního agenta s umělou inteligencí, poskytuje komplexní zdravotní služby zahrnující zdravotní konzultace, lékařskou pomoc a správu zdraví, čímž transformuje telefonní volič na přenosný lékařský portál přístupný každé domácnosti.
Nejlepší mobilní inovace pro zlepšení života dětí a mladých lidí
Projekt plán Qingjiao v okrese Lan-cchang v čínském městě Pchu-er, který společně iniciovaly společnosti China Telecom, CSEF a Huawei, využívá síť 5G společnosti China Telecom a Huawei Cloud WeLink k vybudování virtuální komunity propojující učitele a studenty v Lan-cchangu a Šanghaji a integruje 5G a Wi-Fi ve školních objektech. K dnešnímu dni projekt již pokrývá desítky základních a středních škol v Lan-cchangu, vyškolil přes 600 venkovských učitelů a přinesl prospěch více než 5 000 studentům. Na celostátní úrovni vyškolil téměř 180 000 učitelů, čímž podporuje rovnost v oblasti vzdělávání pomocí digitálních technologií.
MWC Barcelona 2026 se koná od 2. do 5. března ve španělské Barceloně. Během této akce představuje společnost Huawei své nejnovější produkty a řešení na stánku 1H50 v hale 1 Fira Gran Via.
Éra agentních sítí se rychle blíží a komerční využití 5G-A ve velkém měřítku nabírá na obrátkách. Společnost Huawei aktivně spolupracuje s operátory a partnery na celém světě, aby plně využila potenciál 5G-A a připravila půdu pro přechod na 6G. Vytváříme také řešení „síť zaměřená na AI", která umožňují inteligentní služby, sítě a síťové prvky (NE), urychlují rozsáhlé nasazení autonomních sítí úrovně 4 (AN L4) a využívají AI k modernizaci našeho hlavního podnikání. Společně s dalšími hráči v oboru vytvoříme špičkové sítě založené na hodnotách a páteřní sítě pro výpočetní techniku AI pro plně inteligentní budoucnost.
