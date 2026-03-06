Huawei wint acht GLOMO-awards op MWC Barcelona 2026

BARCELONA, Spanje, 6 maart 2026 /PRNewswire/ -- Huawei wint acht prestigieuze Global Mobile (GLOMO) Awards op MWC Barcelona 2026. Deze prijzen omvatten de Best Mobile Network Infrastructure, Best AI–Powered Network Solution, Best Non-Terrestrial Network Solution, Best Mobile Operator Service for Connected Consumers, Best Mobile Innovation for Connected Health and Wellbeing, Best FinTech & Digital Commerce Innovation, Best Use of Mobile for Accessibility & Inclusion, en Best Mobile Innovation for Enhancing the Lives of Children and Young People.

De GLOMO Awards van de GSMA zijn een van de meest gezaghebbende en invloedrijke prijzen in de wereldwijde mobiele communicatie-industrie en worden uitgereikt aan bedrijven en individuen die een uitstekende bijdrage hebben geleverd aan mobiele technologie, innovatieve applicaties en industriële ontwikkeling. Deze prijzen worden beoordeeld door een panel van topexperts uit de industrie.

Beste mobiele netwerkinfrastructuur

Huawei heeft een aantal innovatieve oplossingen ontwikkeld voor ultrabreedband, multi-antennetechnologie en energie-efficiëntie die de evolutie naar 5G in alle frequentiebanden ondersteunen. Deze innovaties zijn door providers gebruikt om AI-aangedreven, eenvoudig in te zetten mobiele netwerken te bouwen die zijn ontworpen voor 5G-A-evolutie en superieure prestaties leveren en ultra-laag energieverbruik. Ze hebben een nieuwe maatstaf gesteld voor de wereldwijde communicatie-industrie.

Beste AI – Aangedreven netwerkoplossing

Huawei en China Mobile hebben gezamenlijk een "AI+Network" Operation Transformation-oplossing voor autonome netwerken (AN's) ontwikkeld om de belangrijkste pijnpunten in netwerkactiviteiten aan te pakken: efficiëntie, groei en kosten. Door zich te verdiepen in de ontwikkeling van AN L4, ontketent deze oplossing zowel de technische als de zakelijke waarde van AI. Deze oplossing beschikt ook over 's werelds eerste A2A-T multi-agent communicatieprotocol op provider-niveau dat autonome samenwerking tussen agents over domeinen mogelijk maakt en het niveau van netwerkautonomie verhoogt van single-point intelligence naar swarm intelligence.

Beste niet-aardse netwerkoplossing

China Telecom's Satellite Communications Branch heeft met Huawei samengewerkt om de eerste reeks technologieën in de industrie te ontwikkelen die een directe verbinding tussen mobiele telefoons en Tiantong-satellieten mogelijk maken. Deze technologieën omvatten ultra-short-code, convolutionaire kanaalcodering met hoge versterking en adaptieve stemkwantisatie. 40 mobiele telefoonmodellen en zeven infotainmentsystemen voor in de auto gebruiken deze technologieën nu om te communiceren via het Tiantong-satellietsysteem, zowel op het Chinese vasteland en in Hong Kong als in een groeiend aantal landen en regio's over de hele wereld. Deze technologieën worden ook gebruikt in de maritieme en laag-luchtruimsectoren.

Beste mobiele operator voor verbonden consumenten

Telkomsel van Indonesië en Huawei wonnen de GSMA GLOMO Best Mobile Operator Service for Connected Consumers Award voor het gebruik van het UE-logo om een gegarandeerde ervaring te bieden. Deze overwinning bevestigt de baanbrekende benadering van Indonesië om monetisering te ervaren en dient als een bewijs voor providers over de hele wereld die dit nieuwe bedrijfsmodel verkennen.

Beste mobiele innovatie voor verbonden gezondheid en welzijn

Het Ubiquitous AI Health Assistant-project, gezamenlijk gemaakt door China Mobile 5G New Calling en Huawei, heeft de GSMA GLOMO Award voor beste mobiele innovatie voor verbonden gezondheid en welzijn gewonnen. Dit markeert een nieuwe fase voor intelligente communicatie die wordt gedefinieerd door "calling as a service".

Beste innovatie op het gebied van FinTech & Digital Commerce Innovation

Het Ziidi Wealth Platform, gezamenlijk ontwikkeld door Safaricom en Huawei, heeft de GSMA GLOMO Award voor Best FinTech & Digital Commerce Innovation gewonnen. De twee bedrijven werken al meer dan tien jaar samen op het gebied van mobiele financiering en ondersteunen het mobiele financiële ecosysteem van Afrika over de hele linie, van digitale wallets en betalingen tot financiële diensten.

Ziidi is een Money Market Fund (MMF) dat Safaricom in 2025 in Kenia gelanceerd heeft en dat de financiële inclusie aanzienlijk verbetert door klanten met een gemiddled tot laag inkomen een laagdrempelige, realtime en veilige digitale beleggingsoplossing te bieden.

Het platform maakt gebruik van Huawei's Mobile Money, dat gegevens van het bedrijfsondersteuningssysteem (BSS), het operationeel ondersteuningssysteem (OSS) en andere domeinen integreert, samen met operationele hulp en kredietrisicobeheersingsmogelijkheden, waardoor financiële diensten wereldwijd toegankelijker worden. Dit heeft de weg vrijgemaakt voor de snelle ontwikkeling van portals waar gebruikers toegang kunnen krijgen tot digitale en intelligente lifestyle-diensten.

Beste gebruik van mobiel voor toegankelijkheid en inclusie

China Mobile en Huawei hebben gezamenlijk de Ubiquitous Mobile Health Assistant ontwikkeld. Aangedreven door het 5G New Calling-netwerk van China Mobile en een gezondheids-AI-agent, biedt de assistent uitgebreide gezondheidsdiensten voor gezondheidsconsultaties, medische hulp en gezondheidsmanagement, waardoor de dialer wordt omgevormd tot een draagbaar medisch portaal dat toegankelijk is voor elk huishouden.

Beste mobiele innovatie voor het verbeteren van het leven van kinderen en jongeren

Het Qingjiao-plan in Lancang County, Pu'er, China, gezamenlijk geïnitieerd door China Telecom, CSEF en Huawei, maakt gebruik van het 5G-netwerk van China Telecom en Huawei Cloud WeLink om een virtuele gemeenschap op te bouwen die leraren en studenten in Lancang en Shanghai verbindt, en 5G en Wi-Fi op campussen integreert. Tot op heden heeft het project al tientallen basisscholen en middelbare scholen in Lancang bereikt, meer dan 600 leraren op het platteland getraind en meer dan 5.000 studenten geholpen. In het hele land heeft het bijna 180.000 leraren opgeleid, wat leidt tot onderwijsgelijkheid met digitale technologie.

MWC Barcelona 2026 vindt plaats van 2 tot en met 5 maart in Barcelona, Spanje. Tijdens het evenement presenteert Huawei zijn nieuwste producten en oplossingen op stand 1H50 in Fira Gran Via Hall 1.

Het tijdperk van agentnetwerken nadert snel en de grootschalige commerciële adoptie van 5G-A versnelt. Huawei werkt actief samen met providers en partners wereldwijd om het volledige potentieel van 5G-A te benutten en de weg vrij te maken voor de evolutie naar 6G. Daarnaast ontwikkelt Huawei AI-Centric Network-oplossingen om intelligente diensten, netwerken en netwerkelementen (NE's) mogelijk te maken, de grootschalige implementatie van level-4 autonome netwerken (AN L4) te versnellen en AI in te zetten om zijn kernactiviteiten te moderniseren. Samen met andere spelers in de sector willen we toonaangevende, waarde-gedreven netwerken en AI-computinginfrastructuren realiseren voor een volledig intelligente toekomst.

