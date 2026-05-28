Données Omdia pour le T1 2026 : Hisense renforce son leadership mondial dans le domaine des téléviseurs de plus de 100 pouces

QINGDAO, Chine, 28 mai 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, une marque de premier plan dans le domaine de l'électronique et de l'électroménager grand public, continue de renforcer son leadership dans les technologies haut de gamme au premier trimestre 2026, et se classe au premier rang mondial dans la catégorie des téléviseurs de plus de 100 pouces. Selon les données d'Omdia pour le premier trimestre 2026, la part de Hisense dans les ventes mondiales de téléviseurs de plus de 100 pouces a atteint 55,2 %.

S'appuyant sur son leadership en matière de technologie d'affichage, Hisense continue d'élargir sa gamme de téléviseurs haut de gamme avec les séries UXS, UR9 et UR8. En tant qu'origine du RGB MiniLED, Hisense fait progresser l'industrie avec la technologie « Natural and Real Color » optimisée par Chromagic, apportant aux consommateurs du monde entier des visuels plus réalistes, un meilleur confort oculaire et une plus grande efficacité énergétique. Considéré comme l'apogée de la technologie TV, UXS représente le fleuron de l'innovation de Hisense, tandis que l'UR9 offre une expérience cinématographique ultime grâce à des RGB MiniLED de qualité supérieure. Le nouvel UR8 élargit encore l'accès à des expériences RGB MiniLED de haute qualité pour un plus grand nombre de foyers.

Avec les modèles MiniLED tels que U7 et U6 Pro, Hisense continue de renforcer son leadership en matière de qualité d'image grâce aux technologies Hi-QLED MiniLED. En combinant une gradation locale avancée et des innovations exclusives en matière de contrôle de la lumière, Hisense offre des couleurs plus éclatantes, des noirs plus profonds et des détails plus nets, créant ainsi un contraste plus riche et des expériences de visionnage MiniLED plus immersives.

Dans le domaine de l'affichage laser, Hisense continue de repousser les limites du divertissement cinématographique à domicile, en renforçant sa position de leader dans la catégorie grâce à son portefeuille laser en expansion. Récemment lancé, le projecteur laser phare XR10 offre des images à l'échelle du cinéma avec une luminosité élevée, une expression des couleurs riche et des performances fiables à long terme, offrant des expériences immersives de cinéma à domicile sur des écrans allant jusqu'à 300 pouces. À l'avenir, le L9Q Pro Laser TV et le PX4 Pro Laser Cinema présenteront à nouveau l'innovation de nouvelle génération de Hisense dans le domaine du divertissement sur grand écran, combinant une luminosité exceptionnelle, des performances chromatiques raffinées et des expériences audiovisuelles haut de gamme pour les amateurs de cinéma à domicile les plus exigeants.

Du RGB MiniLED à l'écran laser, Hisense continue de redéfinir le divertissement à domicile haut de gamme grâce à des écrans plus grands, des couleurs plus naturelles et plus réelles, et des expériences audiovisuelles plus immersives pour les consommateurs du monde entier.

À propos de Hisense

Créé en 1969, Hisense est une marque mondiale de premier plan dans les domaines de l'électroménager et de l'électronique grand public, présente dans plus de 160 pays et spécialisée dans la fourniture de produits multimédias de qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au premier rang mondial dans le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (2023-2026Q1). À l'origine de la technologie RGB MiniLED, Hisense continue de mener l'innovation de nouvelle génération en matière de RGB MiniLED. En tant que sponsor officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, Hisense s'engage dans des partenariats sportifs mondiaux comme moyen de se connecter avec les publics du monde entier.

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