Omdia Q1 2026: Hisense stärkt globale Führungsposition bei TV-Geräten ab 100 Zoll

QINGDAO, China, 29. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, eine weltweit führende Marke im Bereich Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, baut seine Führungsposition bei Premium-Display-Technologien im ersten Quartal 2026 weiter aus und ist weltweit die Nummer 1 in der Kategorie der 100-Zoll-Fernseher und mehr. Nach den Daten von Omdia für Q1 2026 erreichte Hisense einen weltweiten Anteil von 55,2 % bei TV-Geräten ab 100 Zoll.

Hisense baut seine führende Position in der Display-Technologie weiter aus und erweitert sein Premium-TV-Sortiment um die Serien UXS, UR9 und UR8. Als Ursprung der RGB-MiniLED bringt Hisense die Branche mit „Natürlichern und echten Farben" dank Chromagic voran und bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt lebensechtere Bilder, verbesserten Augenkomfort und verbesserte Energieeffizienz. Der UXS ist das Flaggschiff der Hisense-Innovationen und wird als die Spitze der TV-Technologie bezeichnet, während der UR9 mit seiner erstklassigen RGB-MiniLED-Leistung das ultimative Kinoerlebnis bietet. Der neu eingeführte UR8 erweitert den Zugang zu hochwertigen RGB-MiniLED-Erlebnissen für noch mehr Haushalte.

Mit MiniLED-Modellen wie U7 und U6 Pro baut Hisense seine Führungsposition bei der Bildqualität durch Hi-QLED MiniLED-Technologien weiter aus. Durch die Kombination von fortschrittlichem lokalem Dimmen und firmeneigenen Lichtsteuerungsinnovationen liefert Hisense lebendigere Farben, tiefere Schwarztöne und schärfere Details – für einen stärkeren Kontrast und ein intensiveres MiniLED-Erlebnis.

Im Bereich der Laser-Displays verschiebt Hisense weiterhin die Grenzen des kinematischen Home-Entertainments und stärkt seine Führungsposition in dieser Kategorie durch sein wachsendes Laser-Portfolio. Der kürzlich vorgestellte XR10 ist das Flaggschiff unter den Laserprojektoren und liefert kinoreife Bilder mit hoher Helligkeit, satter Farbdarstellung und zuverlässiger Langzeitleistung und bietet ein beeindruckendes Heimkinoerlebnis auf Bildschirmen bis zu 300 Zoll. Der kommende L9Q Pro Laser TV und der PX4 Pro Laser Cinema zeigen die Innovation der nächsten Generation von Hisense im Bereich der Unterhaltung mit ultragroßen Bildschirmen, die bahnbrechende Helligkeit, verfeinerte Farbleistung und erstklassige audiovisuelle Erlebnisse für anspruchsvolle Heimkino-Enthusiasten kombinieren.

Von RGB-MiniLED bis hin zu Laser-Displays definiert Hisense das Premium Home Entertainment durch größere Bildschirme, natürlichere und realere Farben und ein intensiveres audiovisuelles Erlebnis für Verbraucher weltweit neu.

Informationen zu Hisense

Das 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer im Bereich Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 160 Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigen Multimedia-Produkten, Haushaltsgeräten sowie intelligenten IT-Lösungen spezialisiert. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer 1 im Segment der TV-Geräte mit einer Größe von 100 Zoll und mehr (2023-2026Q1). Als The Origin of RGB MiniLED ist Hisense weiterhin führend bei der RGB MiniLED-Innovation der nächsten Generation. Als offizieller Sponsor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ engagiert sich Hisense für globale Sportpartnerschaften, um das weltweite Publikum anzusprechen.

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