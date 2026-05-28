Omdia 1. štvrťrok 2026: Hisense posilňuje globálne prvenstvo v oblasti televízorov s uhlopriečkou 100 a viac palcov
May 28, 2026, 18:51 ET
QINGDAO, Čína, 28. mája 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Hisense, popredná globálna značka v oblasti spotrebnej elektroniky a domácich spotrebičov, si v prvom štvrťroku 2026 naďalej posilňuje prvenstvo v oblasti technológií špičkových obrazoviek a v kategórii televízorov s uhlopriečkou 100 a viac palcov sa umiestnila celosvetovo na prvom mieste. Podľa údajov spoločnosti Omdia za prvý štvrťrok 2026 dosiahol podiel Hisense na globálnych dodávkach televízorov s uhlopriečkou 100 a viac palcov 55,2 %.
Spoločnosť Hisense, ktorá stavia na svojom prvenstve v oblasti technológií obrazoviek, naďalej rozširuje svoj sortiment prémiových televízorov o série UXS, UR9 a UR8. Ako pôvodný výrobca RGB MiniLED displejov, Hisense posúva odvetvie vpred s technológiou „Natural and Real Color" (prirodzené a skutočné farby) s technológiou Chromagic, ktorá prináša realistickejšie vizuálne efekty, zvýšené pohodlie pre oči a vyššiu energetickú účinnosť pre spotrebiteľov po celom svete. Séria UXS, prezentovaná ako vrchol televíznych technológií, predstavuje vlajkovú loď inovácií spoločnosti Hisense, zatiaľ čo UR9 poskytuje dokonalý filmový zážitok vďaka prémiovému výkonu RGB MiniLED. Novo predstavený model UR8 ďalej rozširuje prístup k vysokokvalitným zážitkom z RGB MiniLED pre viac domácností.
V rámci modelov MiniLED, ako sú U7 a U6 Pro, Hisense naďalej upevňuje svoje vedúce postavenie v oblasti kvality obrazu prostredníctvom technológií Hi-QLED MiniLED. Kombináciou pokročilého lokálneho stmievania a patentovaných inovácií v oblasti ovládania svetla prináša Hisense živšie farby, hlbšiu čiernu a ostrejšie detaily. Vytvára tak bohatší kontrast a pohlcujúcejší zážitok pri sledovaní MiniLED displejov.
V oblasti laserových displejov spoločnosť Hisense naďalej posúva hranice domácej filmovej zábavy a vďaka rozširujúcemu sa portfóliu laserových displejov si upevňuje vedúce postavenie v kategórii. Vlajkový laserový projektor XR10, nedávno uvedený na trh, prináša obraz v kinematografickej mierke s vysokým jasom, bohatými farbami a spoľahlivým dlhodobým výkonom, čím ponúka pohlcujúce zážitky z domáceho kina na plátnach s uhlopriečkou až 300 palcov. Nadchádzajúce novinky, L9Q Pro Laser TV a PX4 Pro Laser Cinema rozširujú inovácie novej generácie od Hisense v oblasti zábavy s ultraveľkými obrazovkami, ktoré kombinujú prelomový jas, vylepšený farebný výkon a prémiové audiovizuálne zážitky pre náročných nadšencov domáceho kina.
Od RGB MiniLED až po laserové displeje, Hisense naďalej nanovo definuje prémiovú domácu zábavu prostredníctvom väčších obrazoviek, prirodzenejších a realistickejších farieb a pohlcujúcich audiovizuálnych zážitkov pre spotrebiteľov po celom svete.
O spoločnosti Hisense
Spoločnosť Hisense, založená v roku 1969, je celosvetovo uznávaným lídrom v oblasti domácich spotrebičov a spotrebnej elektroniky, ktorý pôsobí vo viac ako 160 krajinách a špecializuje sa na poskytovanie vysokokvalitných multimediálnych produktov, domácich spotrebičov a inteligentných IT riešení. Podľa spoločnosti Omdia zaujíma Hisense celosvetovo prvé miesto v segmente televízorov s uhlopriečkou 100 palcov a viac (2023 – 1. štvrťrok 2026). Ako priekopník technológie RGB MiniLED spoločnosť Hisense naďalej vedie inovácie v oblasti RGB MiniLED novej generácie. Ako oficiálny sponzor FIFA World Cup 2026™ sa spoločnosť Hisense zaviazala ku globálnym športovým partnerstvám, aby sa spojila s publikom na celom svete.
