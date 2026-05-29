Ranking Omdia za I kw. 2026 r.: Hisense umacnia pozycję światowego lidera w segmencie telewizorów 100-calowych i większych

QINGDAO, Chiny, 29 maja 2026 r. /PRNewswire/ – Hisense, czołowa marka w branży elektroniki użytkowej i sprzętu AGD, nadal umacnia swoją pozycję lidera technologii wyświetlania klasy premium w I kwartale 2026 r. i zajmuje 1. miejsce na świecie w kategorii telewizorów o przekątnej 100 cali i większej. Zgodnie z danymi Omdia za I kwartał 2026 r., udział Hisense w globalnych dostawach telewizorów 100-calowych i większych osiągnął poziom 55,2%.

Bazując na swojej pozycji lidera w dziedzinie technologii wyświetlania, Hisense nadal rozwija linię telewizorów premium poprzez serie UXS, UR9 i UR8. Jako źródło technologii RGB MiniLED, firma Hisense rozwija branżę dzięki technologii „Naturalny i realistyczny kolor" wspieranej przez Chromagic, zapewniając konsumentom na całym świecie bardziej realistyczny obraz, większy komfort dla oczu oraz wyższą efektywność energetyczną. Jako najwyższe osiągnięcie technologii telewizyjnej, model UXS stanowi sztandarowy przykład innowacji firmy Hisense, natomiast UR9 zapewnia doświadczenie Ultimate Cinematic dzięki zaawansowanej wydajności RGB MiniLED klasy premium. Nowo wprowadzony model UR8 dodatkowo rozszerza dostęp do wysokiej jakości technologii RGB MiniLED dla większej liczby gospodarstw domowych.

W modelach MiniLED, takich jak U7 i U6 Pro, Hisense nadal wzmacnia pozycję lidera jakości obrazu dzięki technologiom Hi-QLED MiniLED. Łącząc zaawansowane lokalne wygaszanie oraz autorskie innowacje w zakresie sterowania światłem, Hisense zapewnia bardziej żywe kolory, głębszą czerń i ostrzejsze detale - tworząc bogatszy kontrast oraz bardziej immersyjne wrażenia podczas oglądania treści MiniLED.

W segmencie wyświetlaczy laserowych Hisense nadal przesuwa granice kinowej rozrywki domowej, umacniając pozycję lidera kategorii dzięki stale rozwijanej ofercie urządzeń laserowych. Niedawno zaprezentowany flagowy projektor laserowy XR10 zapewnia obraz o kinowej skali przy wysokiej jasności, bogatemu odwzorowaniu kolorów oraz niezawodnej, długoterminowej wydajności, oferując immersyjne doświadczenia kina domowego na ekranach o przekątnej do 300 cali. Nadchodzące modele L9Q Pro Laser TV oraz PX4 Pro Laser Cinema dodatkowo przybliżą innowacje nowej generacji Hisense w zakresie ultradużych ekranów rozrywkowych, łącząc przełomową jasność, dopracowane odwzorowanie kolorów oraz najwyższej klasy wrażenia audiowizualne dla wymagających entuzjastów kina domowego.

Od RGB MiniLED po wyświetlacze laserowe - Hisense nadal zmienia oblicze segmentu premium domowej rozrywki dzięki większym ekranom, bardziej naturalnym i realistycznym kolorom oraz bardziej immersyjnym doświadczeniom audiowizualnym dla konsumentów na całym świecie.

Hisense

Firma Hisense powstała w 1969 r., a obecnie jest liderem światowego rynku urządzeń RTV/AGD i elektroniki użytkowej z oddziałami w ponad 160 państwach. Hisense specjalizuje się w wysokiej klasy produktach multimedialnych, urządzeniach dla domu i inteligentnych rozwiązaniach IT. W rankingu firmy analitycznej Omdia Hisense zajmuje pierwsze miejsce w segmencie telewizorów 100-calowych i większych (2023 - I kw. 2026 r.). Jako miejsce narodzin technologii RGB MiniLED Hisense cały czas odgrywa czołową rolę w jej rozwoju. Jako pierwszy oficjalny partner Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA World Cup 2026™ Hisense konsekwentnie stawia na współpracę ze światem sportu, by docierać do odbiorców na całym globie.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2989493/OmdiaQ1_pic.jpg