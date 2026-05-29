Laporan Omdia Triwulan I-2026: Hisense Perkuat Posisi sebagai Pemimpin Segmen TV 100 Inci ke Atas di Pasar Global

Mempertahankan statusnya sebagai pemimpin teknologi layar TV, Hisense terus memperluas lini TV premium melalui seri UXS, UR9, dan UR8. Sebagai pelopor RGB MiniLED, Hisense juga mendorong perkembangan industri lewat teknologi "Natural and Real Color" berbasis Chromagic dengan visual yang lebih realistis, kenyamanan yang lebih baik, serta efisiensi energi yang lebih optimal bagi konsumen global. Selain menyandang predikat "The Pinnacle of TV Tech", UXS hadir sebagai inovasi unggulan Hisense, sementara UR9 menghadirkan pengalaman sinematik premium melalui performa RGB MiniLED. Seri terbaru UR8 turut memperluas akses pengalaman RGB MiniLED bermutu tinggi bagi lebih banyak keluarga.

Pada lini MiniLED seperti U7 dan U6 Pro, Hisense terus memperkuat kualitas gambar melalui teknologi Hi-QLED MiniLED. Dengan memadukan teknologi local dimming canggih dan inovasi light control yang dikembangkan secara independen, Hisense menghadirkan warna yang lebih hidup, warna hitam yang lebih pekat, serta detail gambar yang lebih tajam sehingga menghasilkan kontras yang semakin kaya dan pengalaman menonton MiniLED yang lebih imersif.

Di segmen layar Laser, Hisense terus memperluas batas pengalaman hiburan sinematik di rumah dengan memperkuat portofolio produk. Proyektor unggulan XR10 yang baru diluncurkan menghadirkan visual berskala sinematik dengan tingkat kecerahan tinggi, reproduksi warna yang optimal, serta performa jangka panjang yang andal untuk pengalaman home theater imersif pada layar hingga 300 inci. Ke depan, Hisense juga akan meluncurkan L9Q Pro Laser TV dan PX4 Pro Laser Cinema yang semakin mencerminkan inovasi generasi terbaru di segmen ultra-large-screen entertainment. Kedua produk tersebut menggabungkan terobosan dari sisi kecerahan layar, performa warna yang lebih presisi, serta pengalaman audiovisual premium bagi penggemar home cinema.

Mulai dari RGB MiniLED hingga layar Laser, Hisense terus mengubah pengalaman hiburan premium di rumah melalui layar berukuran lebih besar, warna yang lebih natural dan realistis, serta pengalaman audiovisual yang semakin imersif bagi konsumen di seluruh dunia.

Tentang Hisense

Hisense, berdiri pada 1969, adalah pemimpin industri peralatan rumah tangga dan elektronik terkemuka di dunia yang beroperasi di lebih dari 160 negara. Hisense menyediakan berbagai produk multimedia bermutu tinggi, perangkat rumah tangga, dan solusi TI pintar. Menurut Omdia, volume penjualan TV Hisense ukuran 100 inci dan lebih berada di peringkat No.1 dunia (2023-Triwulan I-2026). Hisense merupakan pelopor RGB MiniLED yang terus menghadirkan inovasi generasi baru pada segmen ini. Sebagai sponsor resmi FIFA Club World Cup 2026™, Hisense berkomitmen menjalin kemitraan di bidang olahraga untuk menjangkau audiens global.

