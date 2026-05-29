Omdia 2026年第1四半期：Hisense、100インチ以上のテレビ市場におけるグローバルリーダーシップを強化

青島（中国）、2026年5月29日 /PRNewswire/ -- グローバル家電およびコンシューマー・エレクトロニクスのリーディングブランドであるHisenseは、2026年第1四半期においてプレミアムディスプレイ技術におけるリーダーシップを引き続き強化し、100インチ以上のテレビカテゴリーで世界第1位にランクインしました。Omdiaの2026年第1四半期データによると、Hisenseの100インチ以上のテレビにおける世界出荷台数シェアは55.2%に達しました。

ディスプレイ技術におけるリーダーシップを基盤に、HisenseはUXS、UR9、およびUR8シリーズを展開し、プレミアムテレビのラインナップを拡大し続けています。「RGB MiniLEDの原点」として、HisenseはChromagicを搭載した「自然でリアルな色彩」で業界を牽引し、世界中の消費者にさらにリアルなビジュアル、優れた目の快適性、および向上したエネルギー効率を提供します。「テレビ技術の最高峰」と位置づけられるUXSは、Hisenseの革新性を象徴するフラッグシップ製品であり、UR9はプレミアムなRGB MiniLED性能を通じて究極のシネマ体験を提供します。新たに導入されたUR8は、より多くの家庭が高品質なRGB MiniLED体験を享受できるよう、選択肢をさらに広げます。

U7やU6 ProなどのMiniLEDモデルにわたり、HisenseはHi-QLED MiniLED技術を通じて画質におけるリーダーシップを強化し続けています。高度なローカルディミング（局所減光）と独自の調光イノベーションを組み合わせることで、Hisenseはより鮮やかな色彩、深い黒、および極めてシャープなディテールを実現し、さらに豊かなコントラストと没入感のあるMiniLED視聴体験を提供します。

レーザーディスプレイ分野において、Hisenseはシネマティックなホームエンターテインメントの限界を押し広げ続け、拡大するレーザー製品ポートフォリオを通じて同カテゴリーにおけるリーダーシップを確固たるものにしています。最近発売されたフラッグシップ・レーザープロジェクター「XR10」は、高輝度、豊かな色彩表現、および信頼性の高い長期パフォーマンスにより、映画館スケールのビジュアルを実現し、最大300インチのスクリーンで没入感のあるホームシアター体験を提供します。今後、発売予定の「L9Q Pro Laser TV」および「PX4 Pro Laser Cinema」は、超大画面エンターテインメントにおけるHisenseの次世代の革新性をさらに示すものであり、画期的な輝度、洗練された色彩性能、および音響・映像にこだわるホームシネマ愛好家のためのプレミアムな視聴覚体験を融合させています。

RGB MiniLEDからレーザーディスプレイにいたるまで、Hisenseはより大きなスクリーン、より自然でリアルな色彩、および世界中の消費者に向けたより没入感のある視聴覚体験を通じて、プレミアム・ホーム・エンターテインメントを再定義し続けています。

Hisenseについて

1969年に設立されたHisenseは、160以上の国と地域で事業を展開する、家電・コンシューマーエレクトロニクス分野で世界的に認知されたリーダー企業です。高品質なマルチメディア製品、家電製品、インテリジェントなITソリューションの提供を専門としています。Omdiaによると、Hisenseは100インチ以上のテレビ市場において世界第1位にランクされています（2023年〜2026年第1四半期）。RGB MiniLEDの原点として、Hisenseは次世代RGB MiniLEDのイノベーションを引き続き牽引しています。FIFA World Cup 2026™の公式スポンサーとして、Hisenseは世界中の視聴者とつながる手段として、グローバルなスポーツパートナーシップを大切にしています。

SOURCE Hisense