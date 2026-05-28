Omdia Q1 2026: Hisense укрепляет мировое лидерство в сегменте телевизоров от 100 дюймов

News provided by

Hisense

May 28, 2026, 18:53 ET

ЦИНДАО, Китай, 28 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, ведущий мировой бренд в области потребительской электроники и бытовой техники, продолжает укреплять свое лидерство в области премиальных технологий отображения в первом квартале 2026 года и занимает первое место в мире в категории телевизоров от 100 дюймов. Согласно данным Omdia за 1 квартал 2026 года, глобальная доля поставок телевизоров Hisense с диагональю от 100 дюймов достигла 55,2%.

Continue Reading
OmdiaQ1_pic
OmdiaQ1_pic

Опираясь на свое лидерство в области технологий отображения, Hisense продолжает расширять свою премиальную телевизионную линейку сериями UXS, UR9 и UR8. Как родоначальник RGB MiniLED, компания Hisense развивает отрасль благодаря «природному и реальному цвету» на основе Chromagic, принося более реалистичные визуальные эффекты, улучшенный комфорт для глаз и улучшенную энергоэффективность для потребителей во всем мире. UXS позиционируется как вершина телевизионных технологий, представляя собой флагманскую инновационную витрину Hisense, в то время как UR9 обеспечивает максимальный кинематографический опыт благодаря премиальной производительности RGB MiniLED. Недавно представленный UR8 еще больше расширяет доступ к высококачественным RGB MiniLED для большего числа домашних хозяйств.

В моделях MiniLED, таких как U7 и U6 Pro, Hisense продолжает укреплять свое лидерство по качеству изображения с помощью технологий Hi-QLED MiniLED. Благодаря сочетанию передового локального затемнения и запатентованных инноваций в области управления освещением Hisense обеспечивает более яркие цвета, более глубокий черный цвет и более четкие детали, создавая более насыщенный контраст и более захватывающие впечатления от просмотра MiniLED.

В области лазерных дисплеев Hisense продолжает расширять границы кинематографических домашних развлечений, укрепляя свое лидерство в категории благодаря расширяющемуся лазерному портфелю. Недавно выпущенный флагманский лазерный проектор XR10 обеспечивает визуальные эффекты кинематографического уровня с высокой яркостью, насыщенным цветовым выражением и надежной долговременной производительностью, предлагая захватывающие впечатления от домашнего кинотеатра на экранах до 300 дюймов. Заглядывая в будущее, предстоящие L9Q Pro Laser TV и PX4 Pro Laser Cinema еще раз демонстрируют инновации Hisense следующего поколения в области развлечений с ультрабольшим экраном, сочетая в себе прорывную яркость, изысканную цветопередачу и премиальные аудиовизуальные возможности для взыскательных любителей домашнего кинотеатра.

От RGB MiniLED до лазерного дисплея Hisense продолжает переопределять домашние развлечения премиум-класса с помощью больших экранов, более естественных и реальных цветов и более захватывающего аудиовизуального опыта для потребителей по всему миру.

О компании Hisense

Компания Hisense, основанная в 1969 году, является признанным мировым лидером в области бытовой техники и потребительской электроники, работая в более чем 160 странах мира, и специализируется на выпуске высококачественных мультимедийных изделий, бытовой техники и интеллектуальных ИТ-решений. По данным Omdia, Hisense занимает 1-е место в мире в сегменте телевизоров с диагональю от 100 дюймов (с 2023 по 1-й квартал 2026 года). Как родоначальник RGB MiniLED, компания Hisense остается лидером инноваций следующего поколения технологии RGB MiniLED. Являясь официальным спонсором чемпионата мира по футболу FIFA World Cup 2026, Hisense стремится к глобальному спортивному партнерству как способу общения с аудиторией во всем мире.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2989493/OmdiaQ1_pic.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Omdia 1. štvrťrok 2026: Hisense posilňuje globálne prvenstvo v oblasti televízorov s uhlopriečkou 100 a viac palcov

Omdia 1. štvrťrok 2026: Hisense posilňuje globálne prvenstvo v oblasti televízorov s uhlopriečkou 100 a viac palcov

Spoločnosť Hisense, popredná globálna značka v oblasti spotrebnej elektroniky a domácich spotrebičov, si v prvom štvrťroku 2026 naďalej posilňuje...
Données Omdia pour le T1 2026 : Hisense renforce son leadership mondial dans le domaine des téléviseurs de plus de 100 pouces

Données Omdia pour le T1 2026 : Hisense renforce son leadership mondial dans le domaine des téléviseurs de plus de 100 pouces

Hisense, une marque de premier plan dans le domaine de l'électronique et de l'électroménager grand public, continue de renforcer son leadership dans...
More Releases From This Source

Explore

Consumer Electronics

Consumer Electronics

Household, Consumer & Cosmetics

Household, Consumer & Cosmetics

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Household Products

Household Products

News Releases in Similar Topics