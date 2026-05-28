Omdia Q1 2026: Hisense укрепляет мировое лидерство в сегменте телевизоров от 100 дюймов

ЦИНДАО, Китай, 28 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, ведущий мировой бренд в области потребительской электроники и бытовой техники, продолжает укреплять свое лидерство в области премиальных технологий отображения в первом квартале 2026 года и занимает первое место в мире в категории телевизоров от 100 дюймов. Согласно данным Omdia за 1 квартал 2026 года, глобальная доля поставок телевизоров Hisense с диагональю от 100 дюймов достигла 55,2%.

Опираясь на свое лидерство в области технологий отображения, Hisense продолжает расширять свою премиальную телевизионную линейку сериями UXS, UR9 и UR8. Как родоначальник RGB MiniLED, компания Hisense развивает отрасль благодаря «природному и реальному цвету» на основе Chromagic, принося более реалистичные визуальные эффекты, улучшенный комфорт для глаз и улучшенную энергоэффективность для потребителей во всем мире. UXS позиционируется как вершина телевизионных технологий, представляя собой флагманскую инновационную витрину Hisense, в то время как UR9 обеспечивает максимальный кинематографический опыт благодаря премиальной производительности RGB MiniLED. Недавно представленный UR8 еще больше расширяет доступ к высококачественным RGB MiniLED для большего числа домашних хозяйств.

В моделях MiniLED, таких как U7 и U6 Pro, Hisense продолжает укреплять свое лидерство по качеству изображения с помощью технологий Hi-QLED MiniLED. Благодаря сочетанию передового локального затемнения и запатентованных инноваций в области управления освещением Hisense обеспечивает более яркие цвета, более глубокий черный цвет и более четкие детали, создавая более насыщенный контраст и более захватывающие впечатления от просмотра MiniLED.

В области лазерных дисплеев Hisense продолжает расширять границы кинематографических домашних развлечений, укрепляя свое лидерство в категории благодаря расширяющемуся лазерному портфелю. Недавно выпущенный флагманский лазерный проектор XR10 обеспечивает визуальные эффекты кинематографического уровня с высокой яркостью, насыщенным цветовым выражением и надежной долговременной производительностью, предлагая захватывающие впечатления от домашнего кинотеатра на экранах до 300 дюймов. Заглядывая в будущее, предстоящие L9Q Pro Laser TV и PX4 Pro Laser Cinema еще раз демонстрируют инновации Hisense следующего поколения в области развлечений с ультрабольшим экраном, сочетая в себе прорывную яркость, изысканную цветопередачу и премиальные аудиовизуальные возможности для взыскательных любителей домашнего кинотеатра.

От RGB MiniLED до лазерного дисплея Hisense продолжает переопределять домашние развлечения премиум-класса с помощью больших экранов, более естественных и реальных цветов и более захватывающего аудиовизуального опыта для потребителей по всему миру.

О компании Hisense

Компания Hisense, основанная в 1969 году, является признанным мировым лидером в области бытовой техники и потребительской электроники, работая в более чем 160 странах мира, и специализируется на выпуске высококачественных мультимедийных изделий, бытовой техники и интеллектуальных ИТ-решений. По данным Omdia, Hisense занимает 1-е место в мире в сегменте телевизоров с диагональю от 100 дюймов (с 2023 по 1-й квартал 2026 года). Как родоначальник RGB MiniLED, компания Hisense остается лидером инноваций следующего поколения технологии RGB MiniLED. Являясь официальным спонсором чемпионата мира по футболу FIFA World Cup 2026™, Hisense стремится к глобальному спортивному партнерству как способу общения с аудиторией во всем мире.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2989493/OmdiaQ1_pic.jpg