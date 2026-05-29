옴디아 2026년 1분기 보고서: 하이센스, 100인치 이상 TV 시장 글로벌 선도 입지 강화

칭다오, 중국 2026년 5월 29일 /PRNewswire/ -- 글로벌 가전 및 소비자 전자제품 선도 브랜드 하이센스(Hisense)가 2026년 1분기 프리미엄 디스플레이 기술 분야에서 선도적 입지를 더욱 강화하며 100인치 이상 TV 부문 글로벌 1위를 차지했다. 옴디아(Omdia)의 2026년 1분기 데이터에 따르면 하이센스의 글로벌 100인치 이상 TV 출하량 점유율은 55.2%를 기록했다.

하이센스는 디스플레이 기술 리더십을 바탕으로 UXS, UR9, UR8 시리즈를 포함해 프리미엄 TV 제품군을 지속적으로 확대하고 있다. RGB MiniLED의 원조(The Origin of RGB MiniLED)인 하이센스는 Chromagic 기반의 '자연스럽고 사실적인 색상(Natural and Real Color)' 기술을 통해 업계를 선도하고 있으며, 전 세계 소비자들에게 더욱 생생한 화질, 향상된 시청 편안성, 개선된 에너지 효율성을 제공하고 있다. UXS는 'TV 기술의 정점(The Pinnacle of TV Tech)'으로 자리매김한 제품으로 하이센스의 플래그십 혁신 기술이 집약된 것이고, UR9는 프리미엄 RGB MiniLED 성능을 통해 궁극의 시네마 경험(Ultimate Cinematic Experience)을 선사하는 제품이다. 새로 나온 UR8은 더 많은 가정이 고품질 RGB MiniLED 경험을 누릴 수 있도록 접근성을 확대한 것이 특징이다.

U7과 U6 Pro를 비롯한 MiniLED 제품군에서는 Hi-QLED MiniLED 기술을 통해 화질 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있다. 첨단 로컬 디밍 기술과 독자적인 광 제어 기술을 결합해 더욱 풍부한 색상, 깊이 있는 블랙 표현, 선명한 디테일을 구현, 향상된 명암비와 몰입감 높은 MiniLED 시청 경험을 선사하고 있다.

하이센스는 레이저 디스플레이 분야에서도 지속적으로 홈 엔터테인먼트의 한계를 확장하며 확대되는 레이저 제품 포트폴리오를 통해 시장 리더십을 강화하고 있다. 최근 출시된 XR10 플래그십 레이저 프로젝터는 높은 밝기, 풍부한 색 표현력, 안정적인 장기 성능을 바탕으로 최대 300인치 화면에서 영화관 규모로 영상을 구현해 몰입감 높은 홈시어터 경험을 선사한다. 앞으로 출시될 L9Q Pro 레이저 TV와 PX4 Pro 레이저 시네마 역시 초대형 스크린 엔터테인먼트 분야에서 하이센스의 차세대 혁신 역량을 보여주는 제품으로, 획기적인 밝기 성능과 정교한 색 재현력, 프리미엄 오디오•비주얼 경험을 결합해 홈시네마 애호가들의 기대를 충족시킬 예정이다.

하이센스는 RGB MiniLED부터 레이저 디스플레이까지 더 큰 화면과 더욱 자연스럽고 사실적인 색상, 더욱 몰입감 있는 오디오•비주얼 경험을 통해 전 세계 소비자들에게 차원이 다른 프리미엄 홈 엔터테인먼트의 세계를 열어 가고 있다.

하이센스 소개

하이센스는 1969년에 설립돼 160여 국가에 진출해 있는 글로벌 가전 및 소비자 전자제품 선도 기업이다. 고품질 멀티미디어 제품, 가전제품 및 지능형 IT 솔루션 제공을 전문으로 하고 있다. 옴디아에 따르면 하이센스는 100인치 이상 TV 부문에서 글로벌 1위(2023년~2026년 1분기)를 기록하고 있다. RGB MiniLED의 원조로 차세대 RGB MiniLED 혁신을 지속적으로 주도하고 있다. 또 FIFA 월드컵 2026™ 공식 후원사로서 전 세계 고객과 연결성을 강화하기 위해 글로벌 스포츠 파트너십 확대에 적극적으로 나서고 있다.

SOURCE Hisense