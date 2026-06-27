Participe do "Jogo Bonito": Descubra experiências imersivas para os torcedores com a Hisense na Copa do Mundo da FIFA 2026™

QINGDAO, China, 27 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Hisense, marca líder global em produtos eletrônicos de consumo e eletrodomésticos, está colocando os torcedores mais perto da ação durante a Copa do Mundo da FIFA 2026TM com uma série de experiências imersivas nas áreas do Stadium Fan Experience (SFE) e nos locais do FIFA Fan FestivalTM nas cidades-sede do torneio.

Para os torcedores, uma visita ao FIFA Fan FestivalTM poderia começar com a emoção de participar de uma disputa virtual de pênaltis, seguida pela captura de um momento personalizado no "Champion Frame", inspirado nas comemorações icônicas da Copa do Mundo. Embora a experiência de cada torcedor seja única, a Hisense está criando oportunidades para que os visitantes façam mais do que apenas assistir ao torneio — eles podem se tornar parte dele.

Nas áreas Stadium Fan Experience, os torcedores podem participar de diversos desafios inspirados no futebol, viabilizados pelas tecnologias da Hisense. O jogo "Three Colors Match-3" na TV UXS RGB MiniLED de 116 polegadas convida os torcedores a usar controles por gestos para combinar ícones vermelhos, verdes e azuis, enquanto experimentam os recursos da tecnologia RGB MiniLED. A experiência "VR Penalty Kick Master", viabilizada pelo projetor a laser XR10, modelo top de linha, leva os participantes à emoção de uma disputa de pênaltis da Copa do Mundo em uma tela gigante. Os visitantes também podem testar seus conhecimentos em questionários sobre futebol em uma geladeira premium da Hisense com tela inteligente ou competir em desafios do jogo FIFA. Juntas, essas experiências demonstram como as tecnologias da Hisense podem tornar o entretenimento mais imersivo, interativo e envolvente.

Nos locais do FIFA Fan FestivalTM, torcedores de todas as idades podem desfrutar de uma série de atividades com tema de futebol, criadas para unir as pessoas por meio da paixão comum pelo esporte. O desafio "Champion Frame", com tecnologia de IA, na TV 116UXS RGB MiniLED permite que os participantes recriem momentos icônicos de torneios e recebam cartões digitais personalizados dos jogadores. Outras atrações incluem o Football Darts, o RGB Football Whack-a-Mole e jogos de futebol de mesa, que combinam a diversão do futebol com experiências interativas envolventes.

Além dos locais onde acontecem os torneios, atividades semelhantes voltadas para o usuário e eventos experienciais estão ocorrendo em diversos mercados ao redor do mundo, aproximando os consumidores das mais recentes inovações da Hisense. Enquanto os torcedores de todo o mundo comemoram a Copa do Mundo da FIFA 2026TM, a Hisense os convida a assistir, jogar, competir e compartilhar juntos momentos inesquecíveis do futebol.

Sobre a Hisense

Fundada em 1969, a Hisense é uma líder mundialmente reconhecida em eletrodomésticos e produtos eletrônicos, com operações em mais de 160 países, especializada no fornecimento de produtos multimídia de alta qualidade, eletrodomésticos e soluções inteligentes de TI. Segundo a Omdia, a Hisense ocupa a primeira posição global no segmento de TVs de 100 polegadas ou mais (2023 ao primeiro trimestre de 2026). Pioneira na tecnologia RGB MiniLED, a Hisense continua na vanguarda da próxima geração de inovação em RGB MiniLED. Como patrocinadora oficial da Copa do Mundo FIFA 2026TM, a Hisense está comprometida em estabelecer parcerias esportivas globais para se conectar com audiências em todo o mundo.

FONTE Hisense