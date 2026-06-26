Sertai Permainan Indah Ini: Temui Pengalaman Peminat Imersif dengan Hisense di FIFA World Cup 2026™

QINGDAO, China, 27 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, jenama terkemuka bagi elektronik pengguna dan peralatan rumah global, membawa peminat bola sepak lebih dekat dengan aksi sepanjang FIFA World Cup 2026™ menerusi pelbagai pengalaman imersif di kawasan Stadium Fan Experience (SFE) dan lokasi FIFA Fan Festival™ di bandar-bandar tuan rumah kejohanan.

Bagi peminat bola sepak, kunjungan ke FIFA Fan Festival™ boleh dimulakan dengan pengalaman mendebarkan menyertai sepakan penalti maya, diikuti peluang merakam detik Champion Frame diperadikan yang diinspirasikan oleh sambutan Piala Dunia yang ikonik. Walaupun perjalanan setiap peminat adalah unik, Hisense mencipta peluang untuk pengunjung melakukan lebih daripada sekadar menonton kejohanan—mereka boleh menjadi sebahagian daripadanya.

Di kawasan Stadium Fan Experience, para peminat boleh meneroka pelbagai cabaran yang diinspirasikan oleh bola sepak yang dikuasakan oleh teknologi Hisense. Permainan "Three Colors Match-3" pada TV RGB MiniLED UXS 116-inci mengajak peminat menggunakan kawalan gerakan untuk memadankan ikon merah, hijau dan biru sambil merasai keupayaan teknologi RGB MiniLED. Pengalaman VR Penalty Kick Master yang dikuasakan oleh Projektor Laser utama XR10, membawa peserta merasai debaran sepakan penalti Piala Dunia pada paparan skrin gergasi. Pengunjung juga boleh menguji pengetahuan mereka dalam kuiz bola sepak pada peti sejuk premium Hisense yang dilengkapi skrin pintar atau bersaing dalam cabaran permainan FIFA. Semua pengalaman ini bersama-sama menunjukkan bagaimana teknologi Hisense dapat menjadikan hiburan lebih imersif, interaktif dan menarik.

Di lokasi FIFA Fan Festival™, penyokong daripada semua peringkat umur boleh menikmati pelbagai aktiviti bertemakan bola sepak yang direka untuk menyatukan orang ramai melalui minat yang sama terhadap permainan tersebut. Cabaran Champion Frame berkuasa AI pada TV RGB MiniLED 116UXS membolehkan peserta mencipta semula detik-detik kejohanan yang ikonik dan menerima kad pemain digital yang diperibadikan. Tarikan tambahan termasuk Football Darts, RGB Football Whack-a-Mole dan permainan bola sepak atas meja yang menggabungkan keseronokan bola sepak dengan pengalaman interaktif yang menarik.

Selain lokasi kejohanan, pengaktifan berfokus pengguna dan acara berasaskan pengalaman yang sama turut diadakan di pelbagai pasaran seluruh dunia, sekali gus membawa pengguna lebih dekat dengan inovasi terkini Hisense. Ketika peminat di seluruh dunia meraikan FIFA World Cup 2026™, Hisense mengajak mereka menonton, bermain, bersaing dan berkongsi detik-detik bola sepak yang tidak dapat dilupakan bersama-sama.

Latar Belakang Hisense

Hisense, ditubuhkan pada tahun 1969, ialah peneraju yang diiktiraf di peringkat global bagi peralatan rumah dan elektronik pengguna dengan operasi di lebih 160 negara, mengkhusus dalam penyediaan produk multimedia berkualiti tinggi, peralatan rumah dan penyelesaian IT pintar. Menurut Omdia, Hisense menduduki kedudukan No. 1 di peringkat global dalam segmen televisyen 100-inci dan ke atas (2023-S12026). Sebagai The Origin of RGB MiniLED, Hisense terus menerajui inovasi RGB MiniLED generasi akan datang. Sebagai penaja rasmi FIFA World Cup 2026™, Hisense komited terhadap kerjasama sukan global sebagai cara untuk berhubung dengan khalayak seluruh dunia.

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