ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเกมลูกหนังระดับโลก: ค้นพบประสบการณ์แฟนบอลสุดสมจริงไปกับ Hisense ในการแข่งขัน FIFA World Cup 2026™
News provided byHisense
26 Jun, 2026, 18:34 CST
ชิงเต่า จีน 26 มิถุนายน 2026 /PRNewswire/ -- Hisense แบรนด์ชั้นนำด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค และเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านระดับโลกได้ยกระดับความใกล้ชิดระหว่างแฟนบอลกับการแข่งขัน FIFA World Cup 2026™ ผ่านกิจกรรมและประสบการณ์สุดสมจริงที่จัดขึ้น ณ พื้นที่ Stadium Fan Experience (SFE) และ FIFA Fan Festival™ ในเมืองที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทุกแห่ง
แฟนบอลที่มาเยือน FIFA Fan Festival™ สามารถเริ่มต้นด้วยความตื่นเต้นจากการดวลจุดโทษในโลกเสมือนจริง ต่อด้วยการเก็บภาพประทับใจผ่านกรอบรูป Champion Frame ที่ออกแบบมาให้เข้ากับสไตล์การฉลองชัยชนะอันเป็นเอกลักษณ์ของฟุตบอลโลก และถึงแม้ว่าแฟนบอลแต่ละคนจะได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างกันไป แต่ Hisense ได้สร้างโอกาสให้ผู้มาเยือนทำได้มากกว่าแค่การรับชมการแข่งขัน แต่ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมฟุตบอลครั้งนี้ได้อย่างเต็มตัว
แฟนบอลสามารถร่วมท้าทายความสามารถในกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ Stadium Fan Experience ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากฟุตบอล โดยขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำจาก Hisense โดยมีเกม "Three Colors Match-3" บนทีวี RGB MiniLED UXS ขนาด 116 นิ้ว ที่เชิญชวนให้แฟนบอลใช้การควบคุมด้วยท่าทางเพื่อจับคู่ไอคอนสีแดง เขียว และน้ำเงิน พร้อมสัมผัสประสบการณ์ประสิทธิภาพอันเหนือชั้นของเทคโนโลยี RGB MiniLED ไปในเวลาเดียวกัน ทั้งยังมีกิจกรรม VR Penalty Kick Master ที่ใช้งานเลเซอร์โปรเจกเตอร์เรือธงรุ่น XR10 ซึ่งจะพาผู้เล่นเข้าสู่บรรยากาศความตื่นเต้นของการดวลจุดโทษในฟุตบอลโลกบนหน้าจอขนาดใหญ่ยักษ์ นอกจากนี้ ผู้มาเยือนยังสามารถร่วมทดสอบความรู้ฟุตบอลผ่านหน้าจออัจฉริยะบนตู้เย็นพรีเมียมของ Hisense หรือลงแข่งในทัวร์นาเมนต์เกม FIFA ได้อีกด้วย กิจกรรมเหล่านี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเทคโนโลยีของ Hisense ช่วยยกระดับความบันเทิงให้มีความสมจริง โต้ตอบได้ และมีส่วนร่วมได้อย่างไร
แฟนบอลทุกเพศทุกวัย ณ สถานที่จัดงาน FIFA Fan Festival™ สามารถเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมธีมฟุตบอลหลากหลายรูปแบบที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ และรวมผู้คนให้เป็นหนึ่งเดียวผ่านความหลงใหลในเกมลูกหนังร่วมกัน โดยมีกิจกรรม Champion Frame ที่ขับเคลื่อนด้วย AI บนทีวี RGB MiniLED 116UXS ที่ให้ผู้เล่นสามารถจำลองช่วงเวลาสำคัญของการแข่งขันและรับการ์ดนักเตะดิจิทัลเฉพาะบุคคลได้ ทั้งยังมีไฮไลต์อื่นๆ เช่น Football Darts, เกมตีตัวตุ่น RGB Football และฟุตบอลโต๊ะที่ผสมผสานความสนุกของกีฬาฟุตบอลเข้ากับประสบการณ์เชิงโต้ตอบที่น่าดึงดูดใจ
นอกเหนือจากในสถานที่จัดการแข่งขันแล้ว บริษัทยังได้จัดกิจกรรมที่เน้นประสบการณ์ผู้ใช้ในลักษณะเดียวกันในตลาดต่างๆ ทั่วโลก เพื่อดึงให้ผู้บริโภคได้สัมผัสกับนวัตกรรมล่าสุดจาก Hisense ได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น Hisense ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมรับชม เล่น แข่งขัน และแชร์ช่วงเวลาแห่งฟุตบอลที่ไม่มีวันลืมเลือนไปด้วยกัน พร้อมร่วมเฉลิมฉลองเทศกาล FIFA World Cup 2026™ ไปกับแฟนบอลทั่วโลก
เกี่ยวกับ Hisense
Hisense ก่อตั้งขึ้นในปี 2522 และเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกในด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ซึ่งดำเนินงานในกว่า 160 ประเทศ และมีความเชี่ยวชาญในการส่งมอบผลิตภัณฑ์มัลติมีเดียคุณภาพสูง เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และโซลูชันไอทีอัจฉริยะ โดยข้อมูลของ Omdia ระบุว่าบริษัท Hisense ครองอันดับ 1 ของโลกในกลุ่มทีวีขนาด 100 นิ้วขึ้นไป (ช่วงปี 2566 ถึงไตรมาสที่ 1 ของปี 2569) โดย Hisense ยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรม RGB MiniLED ยุคใหม่ในฐานะผู้คิดค้น RGB MiniLED ทั้งนี้ในฐานะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการรายแรกของ FIFA World Cup 2026™ Hisense มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความร่วมมือด้านกีฬาระดับโลกเพื่อเป็นช่องทางในการเชื่อมต่อกับผู้ชมทั่วโลก
SOURCE Hisense
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