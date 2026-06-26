Присоединяйтесь к красивой игре: откройте для себя захватывающие впечатления болельщиков с Hisense на Чемпионате мира по футболу FIFA World Cup 2026™

ЦИНДАО, Китай, 27 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, ведущий мировой бренд потребительской электроники и бытовой техники, привлекает футбольных болельщиков к участию в Чемпионате мира по футболу FIFA World Cup 2026TM серией захватывающих мероприятий в зонах Stadium Fan Experience (SFE) и FIFA Fan FestivalTM в городах-организаторах турниров.

Для футбольных болельщиков посещение FIFA Fan FestivalTM может начаться с острых ощущений от виртуальной серии пенальти, чтобы потом запечатлеть персонализированный момент Champion Frame, вдохновленный знаменитыми празднованиями Кубка мира. Хотя путь каждого болельщика уникален, Hisense создает для посетителей возможности сделать больше, чем просто посмотреть турнир — они могут стать его частью.

В зонах Stadium Fan Experience болельщики могут исследовать ряд футбольных соревнований, основанных на технологиях Hisense. Игра Three Colors Match-3 на 116-дюймовом телевизоре RGB MiniLED UXS приглашает поклонников использовать элементы управления жестами для сопоставления красных, зеленых и синих значков, используя возможности технологии RGB MiniLED. VR Penalty Kick Master, оснащенный флагманским лазерным проектором XR10, переносит участников в ажиотаж пенальти Чемпионата мира на гигантском экране. Посетители также могут пройти футбольные викторины на премиальном холодильнике Hisense со смарт-экраном или соревноваться в игровых матчах FIFA. Вместе эти события демонстрируют, как технологии Hisense могут сделать развлечения более захватывающими, интерактивными и привлекательными.

На площадках FIFA Fan FestivalTM болельщики всех возрастов могут насладиться разнообразными футбольными мероприятиями, призванными объединить людей через общую страсть к игре. Испытание Champion Frame на базе ИИ с 116UXS RGB MiniLED TV позволяет участникам воссоздать культовые турнирные моменты и получить персонализированные цифровые карточки игрока. Дополнительные достопримечательности включают Football Darts, RGB Football Whack-a-Mole и настольные футбольные игры, сочетающие в себе футбольное веселье с увлекательными интерактивными впечатлениями.

Помимо турнирных площадок, аналогичные ориентированные на пользователя события и экспериментальные мероприятия проводятся на рынках по всему миру, приближая потребителей к последним инновациям Hisense. Поскольку болельщики во всем мире празднуют Чемпионат мира по футболу FIFA World Cup 2026TM, Hisense приглашает их смотреть, играть, соревноваться и делиться незабываемыми футбольными моментами вместе.

О компании Hisense

Компания Hisense, основанная в 1969 году, является признанным мировым лидером в области бытовой техники и потребительской электроники, работая в более чем 160 странах мира, и специализируется на выпуске высококачественных мультимедийных изделий, бытовой техники и интеллектуальных ИТ-решений. По данным Omdia, Hisense занимает 1-е место в мире в сегменте телевизоров с диагональю 100 и более дюймов (с 2023 года по 1-й квартал 2026 года). Как родоначальник технологии RGB MiniLED, компания Hisense остается лидером разработки и внедрения решений RGB MiniLED следующего поколения. Являясь официальным спонсором Чемпионата по футболу FIFA World Cup 2026TM, компания Hisense стремится к глобальному спортивному партнерству как способу общения с аудиторией во всем мире.