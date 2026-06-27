아름다운 경기에 동참하다: 2026 FIFA 월드컵™에서 하이센스와 함께 몰입형 팬 경험을 만나다

칭다오, 중국 2026년 6월 27일 /PRNewswire/ -- 글로벌 소비자 가전 및 생활가전 분야의 선도 브랜드 하이센스(Hisense)가 대회 개최 도시 전역의 스타디움 팬 익스피리언스(Stadium Fan Experience, SFE) 구역과 FIFA 팬 페스티벌™(FIFA Fan Festival™) 행사장에서 다양한 몰입형 경험을 선보이며, 2026 FIFA 월드컵™(FIFA World Cup 2026™) 기간 내내 축구 팬들이 경기의 열기에 더욱 가까이 다가갈 수 있도록 지원한다.

축구 팬들은 FIFA 팬 페스티벌™ 방문을 통해 가상 승부차기에 도전하는 짜릿함으로 여정을 시작한 뒤, 상징적인 월드컵 세리머니에서 영감을 받은 맞춤형 챔피언 프레임(Champion Frame) 순간을 남길 수 있다. 팬마다 경험하는 여정은 각기 다르지만, 하이센스는 방문객들이 대회를 단순히 관람하는 데 그치지 않고 그 일부가 될 수 있는 기회를 마련하고 있다.

스타디움 팬 익스피리언스 구역에서 팬들은 하이센스 기술로 구현된 다양한 축구 테마 챌린지를 체험할 수 있다. 116인치 RGB MiniLED UXS TV에서 즐기는 "Three Colors Match-3" 게임은 팬들이 제스처 컨트롤을 사용해 빨간색, 초록색, 파란색 아이콘을 맞추며 RGB MiniLED 기술의 성능을 경험할 수 있도록 한다. 플래그십 Laser Projector XR10으로 구현되는 VR Penalty Kick Master 체험은 대형 스크린 디스플레이를 통해 참가자들을 월드컵 승부차기의 흥분 속으로 이끈다. 방문객들은 스마트 스크린을 탑재한 하이센스 프리미엄 냉장고에서 축구 퀴즈에 도전하거나 FIFA 게임 챌린지에서 경쟁할 수도 있다. 이러한 경험은 하이센스 기술이 엔터테인먼트를 어떻게 더욱 몰입감 있고 상호작용적이며 매력적으로 만들 수 있는지를 함께 보여준다.

FIFA 팬 페스티벌™ 행사장에서는 모든 연령대의 서포터들이 축구에 대한 공유된 열정을 통해 사람들을 하나로 연결하도록 설계된 다양한 축구 테마 활동을 즐길 수 있다. 116UXS RGB MiniLED TV에서 제공되는 AI 기반 챔피언 프레임 챌린지는 참가자들이 상징적인 대회 순간을 재현하고 맞춤형 디지털 선수 카드를 받을 수 있도록 한다. 이 밖에도 Football Darts, RGB Football Whack-a-Mole, 테이블 축구 게임 등 축구의 재미와 매력적인 상호작용 경험을 결합한 다양한 즐길 거리가 마련된다.

대회 행사장 밖에서도 이와 유사한 사용자 중심의 활성화 프로그램과 체험형 이벤트가 전 세계 시장에서 진행되며, 소비자들이 하이센스의 최신 혁신에 더욱 가까이 다가갈 수 있도록 하고 있다. 전 세계 팬들이 2026 FIFA 월드컵™을 기념하는 가운데, 하이센스는 팬들이 함께 보고, 플레이하고, 경쟁하며, 잊지 못할 축구의 순간을 공유하도록 초대한다.

하이센스 소개

1969년에 설립된 하이센스는 160개국 이상에서 사업을 영위하며 고품질 멀티미디어 제품, 가전제품 및 지능형 IT 솔루션을 전문으로 제공하는 글로벌 공인 가전 및 소비자 전자제품 선도 기업이다. 옴디아(Omdia)에 따르면 하이센스는 100인치 이상 TV 부문에서 전 세계 1위를 차지하고 있다(2023년~2026년 1분기). RGB MiniLED의 원조(Origin of RGB MiniLED)로서 하이센스는 차세대 RGB MiniLED 혁신을 계속 선도하고 있다. 2026 FIFA 월드컵™ 공식 스폰서인 하이센스는 전 세계 관객과 소통하는 방법으로 글로벌 스포츠 파트너십에 전념하고 있다.

SOURCE Hisense