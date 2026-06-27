Únase al deporte rey: descubra experiencias inmersivas para los fanáticos con Hisense en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

QINGDAO, China, 27 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, una de las principales marcas de electrónica de consumo y electrodomésticos a nivel mundial, acerca a los fanáticos del fútbol a la acción durante la Copa Mundial de la FIFA 2026TM con una serie de experiencias inmersivas en las zonas Stadium Fan Experience (SFE) y en las sedes del FIFA Fan FestivalTM en las ciudades anfitrionas del torneo.

Para los fanáticos del fútbol, una visita al FIFA Fan FestivalTM podría comenzar con la emoción de participar en una tanda de penaltis virtual, seguida de la oportunidad de capturar un momento personalizado con el Champion Frame, inspirado en las celebraciones más icónicas de la Copa Mundial. Si bien la experiencia de cada fanático es única, Hisense crea oportunidades para que los visitantes hagan algo más que ver el torneo: pueden formar parte de él.

En las zonas de Stadium Fan Experience, los fanáticos pueden explorar una variedad de desafíos inspirados en el fútbol, impulsados por las tecnologías de Hisense. El juego "Three Colors Match-3" en el televisor RGB MiniLED UXS de 116 pulgadas invita a los fanáticos a usar controles por gestos para combinar íconos rojos, verdes y azules, mientras experimentan las capacidades de la tecnología RGB MiniLED. La experiencia VR Penalty Kick Master, impulsada por el proyector láser emblemático XR10, sumerge a los participantes en la emoción de una tanda de penaltis de la Copa Mundial en una pantalla gigante. Los visitantes también pueden poner a prueba sus conocimientos mediante cuestionarios de fútbol en un refrigerador premium de Hisense con pantalla inteligente o competir en desafíos de videojuegos de la FIFA. En conjunto, estas experiencias demuestran cómo las tecnologías de Hisense pueden hacer que el entretenimiento sea más inmersivo, interactivo y atractivo.

En las sedes del FIFA Fan FestivalTM, los fanáticos de todas las edades pueden disfrutar de una variedad de actividades relacionadas con el fútbol, diseñadas para unir a las personas por medio de la pasión compartida por este deporte. El desafío Champion Frame, impulsado por IA y disponible en el televisor 116UXS RGB MiniLED, permite a los participantes recrear momentos emblemáticos del torneo y recibir tarjetas digitales personalizadas de los jugadores. Entre las atracciones adicionales, se incluyen dardos de fútbol, el juego RGB Football Whack-a-Mole y juegos de fútbol de mesa, que combinan la diversión del fútbol con experiencias interactivas y cautivadoras.

Más allá de las sedes del torneo, se están realizando actividades similares centradas en el usuario y eventos experienciales en mercados de todo el mundo, lo que acerca a los consumidores a las últimas innovaciones de Hisense. Mientras los fanáticos de todas partes celebran la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, Hisense los invita a ver, jugar, competir y compartir juntos momentos del fútbol inolvidables.

Acerca de Hisense

Hisense, fundada en 1969, es un líder reconocido a nivel mundial en electrodomésticos y electrónica de consumo con operaciones en más de 160 países, y se especializa en ofrecer productos multimedia, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes de alta calidad. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas y más (2023 al primer trimestre de 2026). Como la creadora de la tecnología RGB MiniLED, Hisense continúa liderando la innovación de RGB MiniLED de próxima generación. Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, Hisense está comprometida con asociaciones deportivas globales como una forma de conectar con audiencias de todo el mundo.

FUENTE Hisense