Pridajte sa ku krásnej hre: objavte pohlcujúce zážitky pre fanúšikov s Hisense na Majstrovstvách sveta vo futbale FIFA World Cup 2026™
News provided byHisense
Jun 26, 2026, 17:22 ET
ČCHING-TAO, Čína, 26. júna 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, popredná svetová značka v oblasti spotrebnej elektroniky a domácich spotrebičov, približuje futbalových fanúšikov k dianiu počas Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA World Cup 2026TM prostredníctvom série pohlcujúcich zážitkov v priestoroch zážitkovej zóny pre fanúšikov na štadióne a na miestach konania FIFA Fan FestivalTM v mestách hostiteľských turnajov.
Pre futbalových fanúšikov by návšteva FIFA Fan FestivalTM mohla začať vzrušením z virtuálneho penaltového rozstrelu, po ktorom by nasledovalo zachytenie personalizovanej fotografia v ráme z majstrovstiev inšpirovaného ikonickými oslavami majstrovstiev sveta. Hoci je cesta každého fanúšika jedinečná, Hisense vytvára pre návštevníkov príležitosti robiť viac než len sledovať turnaj – môžu sa stať jeho súčasťou.
V priestoroch pre fanúšikov na štadióne si fanúšikovia môžu vyskúšať množstvo futbalových výziev, ktoré sú podporované technológiami Hisense. Hra „Trojfarebné trojice" (Three Colors Match-3) na 116-palcovom televízore RGB MiniLED UXS pozýva fanúšikov, aby pomocou ovládania gestami spojili červené, zelené a modré ikony a zároveň si vyskúšali možnosti technológie RGB MiniLED. Zážitok „Majster penált vo virtuálnej realite" (VR Penalty Kick Master), ktorý zabezpečuje vlajkový laserový projektor XR10, prenesie účastníkov do vzrušenia penaltového rozstrelu na majstrovstvách sveta na obrovskej obrazovke. Návštevníci si tiež môžu vyskúšať futbalové kvízy na prémiovej chladničke Hisense s inteligentnou obrazovkou alebo súťažiť v herných výzvach FIFA. Tieto zážitky sú zároveň ukážkou, ako môže byť zábava vďaka technológiám Hisense ešte pohlcujúcejšia, interaktívnejšia a pútavejšia.
Na miestach konania festivalu pre fanúšikov FIFA Fan FestivalTM si fanúšikovia všetkých vekových kategórií môžu užiť rôzne aktivity s futbalovou tematikou, ktoré sú navrhnuté tak, aby spojili ľudí prostredníctvom spoločnej vášne pre hru. Výzva s umelou inteligenciou o fotografiu v majstrovskom ráme na televízore 116UXS RGB MiniLED umožňuje účastníkom znovu vytvoriť ikonické momenty turnaja a získať personalizované digitálne karty hráčov. Medzi ďalšie atrakcie patria futbalové šípky, hra „Chyť futbalového krtka s RGB" (RGB Football Whack-a-Mole) a stolový futbal, ktoré spájajú futbalovú zábavu s pútavými interaktívnymi zážitkami.
Okrem miest konania turnajov sa podobné aktivácie a zážitkové podujatia zamerané na používateľov konajú na trhoch po celom svete, čím sa spotrebitelia zoznámia s najnovšími inováciami spoločnosti Hisense. Keďže fanúšikovia na celom svete oslavujú Majstrovstvá sveta vo futbale FIFA World Cup 2026TM, spoločnosť Hisense ich pozýva, aby si spoločne pozreli, zahrali, zasúťažili a zdieľali nezabudnuteľné futbalové momenty.
O spoločnosti Hisense
Spoločnosť Hisense, založená v roku 1969, je celosvetovo uznávaným lídrom v oblasti domácich spotrebičov a spotrebnej elektroniky, ktorý pôsobí vo viac ako 160 krajinách a špecializuje sa na poskytovanie vysokokvalitných multimediálnych produktov, domácich spotrebičov a inteligentných IT riešení. Podľa spoločnosti Omdia zaujíma Hisense celosvetovo prvé miesto v segmente televízorov s uhlopriečkou 100 palcov a viac (rok 2023 – 1. štvrťrok 2026). Spoločnosť Hisense je priekopníkom technológie RGB MiniLED a naďalej stojí na čele inovácií v oblasti RGB MiniLED novej generácie. Ako oficiálny sponzor Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA World Cup 2026TM sa spoločnosť Hisense v rámci udržiavania kontaktu s publikom po celom svete zaviazala podporovať globálne športové partnerstvá.
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