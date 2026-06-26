Dołącz do piłkarskich emocji - odkryj wyjątkowe doświadczenia przygotowane przez Hisense podczas Mistrzostw Świata FIFA 2026™

QINGDAO, Chiny, 26 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Hisense, czołowa marka na globalnym rynku elektroniki użytkowej i sprzętu AGD, przybliża kibicom piłkarskie emocje Mistrzostw Świata FIFA 2026™ za sprawą serii interaktywnych atrakcji przygotowanych w strefach Stadium Fan Experience (SFE) oraz na terenach FIFA Fan Festival™ w miastach gospodarzach turnieju.

Wizyta w strefie FIFA Fan Festival™ może rozpocząć się od emocjonującego wirtualnego konkursu rzutów karnych, a następnie od wykonania spersonalizowanego zdjęcia w ramach atrakcji Champion Frame, inspirowanej najbardziej pamiętnymi celebracjami mistrzostw świata. Choć każdy kibic przeżywa turniej na swój sposób, Hisense stwarza odwiedzającym możliwość nie tylko oglądania piłkarskich zmagań, lecz także aktywnego uczestnictwa w tym wyjątkowym wydarzeniu.

W strefach Stadium Fan Experience kibice mogą sprawdzić się w szeregu piłkarskich wyzwań wykorzystujących technologie Hisense. Gra „Three Colors Match-3", prezentowana na 116-calowym telewizorze RGB MiniLED UXS, pozwala sterować gestami i dopasowywać czerwone, zielone oraz niebieskie symbole, jednocześnie prezentując możliwości technologii RGB MiniLED. Z kolei doświadczenie VR Penalty Kick Master, które wykorzystuje flagowy projektor laserowy XR10, przenosi uczestników do emocjonującej serii rzutów karnych podczas mistrzostw świata obserwowanej na wielkoformatowym ekranie. Odwiedzający mogą również sprawdzić swoją wiedzę w piłkarskich quizach wyświetlanych na lodówce klasy premium Hisense z wbudowanym ekranem lub rywalizować w wyzwaniach w formie gier organizowanych przez FIFA. Wszystkie te atrakcje pokazują, jak technologie Hisense sprawiają, że rozrywka staje się jeszcze bardziej wciągająca, interaktywna i angażująca.

Na terenach FIFA Fan Festival™ kibice w każdym wieku mogą korzystać z wielu atrakcji o tematyce piłkarskiej zaprojektowanych z myślą o wspólnym przeżywaniu sportowych emocji. Wyzwanie Champion Frame wykorzystujące sztuczną inteligencję i prezentowane na telewizorze RGB MiniLED 116UXS umożliwia uczestnikom odtworzenie kultowych momentów turnieju i otrzymanie spersonalizowanej cyfrowej karty zawodnika. Wśród pozostałych atrakcji znalazły się Football Darts, RGB Football Whack-a-Mole oraz stołowe gry piłkarskie, które łączą piłkarską rywalizację z angażującą interaktywną zabawą.

Poza turniejem podobne wydarzenia i aktywności skoncentrowane na doświadczeniach użytkowników odbywają się również na wielu rynkach świata, przybliżając konsumentom najświeższe innowacje Hisense. Gdy kibice na całym świecie świętują Mistrzostwa Świata FIFA 2026™, Hisense zaprasza ich do wspólnego oglądania meczów, zabawy, rywalizacji i dzielenia się niezapomnianymi piłkarskimi emocjami.

Hisense

Firma Hisense powstała w 1969 r., a obecnie jest liderem światowego rynku urządzeń RTV/AGD i elektroniki użytkowej z oddziałami w ponad 160 państwach. Hisense specjalizuje się w wysokiej klasy produktach multimedialnych, urządzeniach dla domu i inteligentnych rozwiązaniach IT. W rankingu firmy analitycznej Omdia Hisense zajmuje pierwsze miejsce w segmencie telewizorów 100-calowych i większych (2023 – I kw. 2026 r.). Jako miejsce narodzin technologii RGB MiniLED Hisense cały czas odgrywa czołową rolę w jej rozwoju. Jako oficjalny sponsor Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA World Cup 2026™ Hisense konsekwentnie stawia na współpracę ze światem sportu, by docierać do odbiorców na całym globie.