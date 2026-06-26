Zapojte se do „krásné hry": objevte s Hisense strhující zážitky pro fanoušky FIFA 2026™
News provided byHisense
Jun 26, 2026, 11:47 ET
ČCHING-TAO, Čína, 26. června 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Hisense, přední značka v oblasti globální spotřební elektroniky a domácích spotřebičů, přiblíží fotbalovým fanouškům dění na Mistrovství světa ve fotbale 2026™ prostřednictvím řady strhujících zážitků v zónách Zážitky fanoušků na stadionu (SFE) a na akcích FIFA Festival fanoušků™ v hostitelských městech turnaje.
Pro fotbalové fanoušky by návštěva akce FIFA Festival fanoušků™ mohla začít vzrušením z účasti na virtuálním penaltovém rozstřelu, po kterém by následovalo zachycení osobního okamžiku v rámci „Vitríny šampionů", inspirovaného ikonickými oslavami mistrovství světa. Ačkoli je cesta každého fanouška jedinečná, společnost Hisense vytváří příležitosti, díky nimž návštěvníci mohou dělat více než jen sledovat turnaj – mohou se stát jeho součástí.
V zónách Zážitky fanoušků na stadionu mohou fanoušci vyzkoušet řadu fotbalových výzev založených na technologiích od Hisense. Hra „Three Colors Match-3" na stošestnáctipalcovém televizoru RGB MiniLED UXS zve fanoušky, aby pomocí gest spojovali červené, zelené a modré ikony a zároveň si vyzkoušeli možnosti technologie RGB MiniLED. Zážitek Mistr penaltových kopů s virtuální realitou, poháněný vlajkovým laserovým projektorem XR10, vtáhne účastníky do vzrušujícího prostředí penaltového rozstřelu na mistrovství světa na obří obrazovce. Návštěvníci si také mohou vyzkoušet fotbalové kvízy na prémiové ledničce od Hisense s chytrou obrazovkou nebo soutěžit v herních výzvách FIFA. Společně tyto zážitky demonstrují, jak mohou technologie od Hisense učinit zábavu ještě více strhující, interaktivní a poutavou.
Na akcích FIFA Festival fanoušků™ si mohou fanoušci všech věkových kategorií užít řadu aktivit s fotbalovou tematikou, jejichž cílem je sbližovat lidi prostřednictvím společné vášně pro tento sport. Výzva „Vitrína šampionů", využívající umělou inteligenci na televizoru 116UXS RGB MiniLED, umožňuje účastníkům znovu prožít ikonické momenty turnaje a získat personalizované digitální karty hráčů. Mezi další atrakce patří fotbalové šipky, RGB hra „Whack-a-Mole" s fotbalovými motivy a stolní fotbal, které kombinují fotbalovou zábavu s poutavými interaktivními zážitky.
Kromě míst konání turnaje se na trzích po celém světě konají podobné akce zaměřené na uživatele a zážitkové události, které spotřebitelům přibližují nejnovější inovace od Hisense. Zatímco fanoušci po celém světě oslavují Mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™, společnost Hisense je zve, aby společně sledovali, hráli, soutěžili a sdíleli nezapomenutelné fotbalové okamžiky.
O společnosti Hisense
Společnost Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávaným vedoucím podnikem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky s působností ve více než 160 zemích, specializujícím se na dodávky vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle společnosti Omdia zaujímá Hisense celosvětově první místo v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více (2023–1. čtvrtletí 2026). Jako tvůrce technologie RGB MiniLED společnost Hisense i nadále vede inovace v oblasti RGB MiniLED nové generace. Jako oficiální sponzor Mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™ se Hisense věnuje globálním sportovním partnerstvím jako způsobu, jak oslovit diváky po celém světě.
Share this article