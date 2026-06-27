انضم إلى اللعبة الجميلة: اكتشف تجارب غامرة للمشجعين مع هايسنس في كأس العالم FIFA 2026™

تشينغداو، الصين، 27 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- تقرّب هايسنس، وهي علامة تجارية رائدة عالميًا في الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، عشاق كرة القدم من قلب الحدث طوال كأس العالم FIFA 2026™، عبر سلسلة من التجارب الغامرة في مناطق Stadium Fan Experience (SFE) ومواقع مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival™ في المدن المستضيفة للبطولة.

بالنسبة إلى عشاق كرة القدم، قد تبدأ زيارة مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival™ بحماس التقدّم لتسديد ركلات جزاء افتراضية، ثم التقاط لحظة مخصصة ضمن Champion Frame مستوحاة من احتفالات كأس العالم الأيقونية. رغم أن تجربة كل مشجع فريدة، توفّر هايسنس للزوار فرصًا تتجاوز مجرد مشاهدة البطولة، إذ يمكنهم أن يصبحوا جزءًا منها.

في مناطق Stadium Fan Experience (SFE)، يمكن للمشجعين استكشاف مجموعة من التحديات المستوحاة من كرة القدم والمدعومة بتقنيات هايسنس. تدعو لعبة "Three Colors Match-3"، المعروضة على تلفاز UXS RGB MiniLED مقاس 116 بوصة، المشجعين إلى استخدام التحكم بالإيماءات لمطابقة الأيقونات الحمراء والخضراء والزرقاء، مع استكشاف إمكانات تقنية RGB MiniLED. تضع تجربة VR Penalty Kick Master، المدعومة بجهاز العرض الليزري الرائد XR10، المشاركين في أجواء ركلات الجزاء في كأس العالم على شاشة عملاقة. كما يمكن للزوار اختبار معلوماتهم الكروية عبر مسابقات تُعرض على ثلاجة متميزة بشاشة ذكية من هايسنس، أو التنافس في تحديات ألعاب FIFA. تبرهن هذه التجارب مجتمعةً على قدرة تقنيات هايسنس على جعل الترفيه أكثر غمرًا وتفاعلًا وجاذبية.

في مواقع مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival™، يمكن للمشجعين من مختلف الأعمار الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة المستوحاة من كرة القدم والمصممة لجمع الناس حول شغفهم المشترك باللعبة. يتيح تحدي Champion Frame المدعوم بالذكاء الاصطناعي على تلفاز 116UXS RGB MiniLED للمشاركين إعادة تجسيد لحظات أيقونية من البطولة والحصول على بطاقات رقمية مخصصة للاعبين. تشمل الأنشطة الإضافية Football Darts، وRGB Football Whack-a-Mole، وألعاب كرة قدم على الطاولة، بما يجمع بين متعة كرة القدم وتجارب تفاعلية مشوقة.

وخارج مواقع البطولة، تُقام أنشطة موجهة للمستخدمين وفعاليات قائمة على التجربة مماثلة في أسواق حول العالم، بما يقرّب المستهلكين من أحدث ابتكارات هايسنس. ومع احتفال المشجعين في كل مكان بكأس العالم FIFA 2026™، تدعوهم هايسنس إلى المشاهدة واللعب والتنافس ومشاركة لحظات كروية لا تُنسى معًا.

نبذة عن هايسنس

تأسست هايسنس عام 1969، وهي شركة رائدة معترف بها على مستوى العالم في الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، وتدير عمليات في أكثر من 160 دولة، وتتخصص في تقديم منتجات الوسائط المتعددة عالية الجودة، والأجهزة المنزلية، وحلول تكنولوجيا المعلومات الذكية. وفقًا لأومديا، تحتل هايسنس المرتبة الأولى عالميًا في فئة أجهزة التلفاز بمقاس 100 بوصة فأكثر (2023-2026Q1). وبصفتها The Origin of RGB MiniLED، تواصل هايسنس قيادة الابتكار في تقنية RGB MiniLED من الجيل التالي. وبصفتها الراعي الرسمي لكأس العالم FIFA 2026™، تؤكد هايسنس التزامها بشراكات رياضية عالمية بوصفها وسيلة للتواصل مع الجماهير حول العالم.