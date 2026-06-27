Permainan Indah Sepak bola: Hisense Ajak Penggemar dalam Pengalaman Interaktif FIFA World Cup 2026™

Ketika berkunjung ke FIFA Fan Festival™, penggemar mencoba adu penalti virtual hingga mengabadikan momen melalui Champion Frame, sebuah pengalaman yang terinspirasi dari selebrasi ikonik para juara Piala Dunia. Melalui berbagai aktivitas tersebut, Hisense mengajak pengunjung untuk tidak sekadar menyaksikan pertandingan, namun juga menjadi bagian dari kemeriahan turnamen.

Di area Stadium Fan Experience, pengunjung dapat mengikuti beragam tantangan bertema sepak bola yang didukung teknologi Hisense. Salah satunya, permainan Three Colors Match-3 pada TV RGB MiniLED UXS 116 inci. Dalam permainan ini, penggemar harus mencocokkan ikon merah, hijau, dan biru dengan menggunakan gesture control sambil merasakan kemampuan teknologi RGB MiniLED. Hisense juga menghadirkan pengalaman VR Penalty Kick Master melalui proyektor laser unggulan XR10. Lewat pengalaman ini, penggemar bisa merasakan ketegangan adu penalti layaknya di panggung Piala Dunia. Penggemar pun dapat mengikuti kuis sepak bola melalui kulkas premium Hisense berlayar pintar maupun berkompetisi dalam berbagai tantangan gim FIFA. Seluruh pengalaman tersebut menunjukkan bagaimana teknologi dapat menghadirkan hiburan yang semakin imersif, interaktif, dan menyenangkan.

Di lokasi FIFA Fan Festival™, pengunjung dari berbagai kalangan usia dapat menikmati beragam aktivitas bertema sepak bola yang dirancang untuk momen kebersamaan melalui kecintaan terhadap olahraga ini. Misalnya, tantangan Champion Frame berbasis kecerdasan buatan (AI) pada TV 116UXS RGB MiniLED. Dalam tantangan ini, penggemar dapat menghidupkan kembali momen-momen ikonik turnamen, serta memperoleh kartu pemain digital yang dipersonalisasi. Berbagai aktivitas lain seperti Football Darts, RGB Football Whack-a-Mole, dan permainan sepak bola meja turut menambah keseruan dengan memadukan unsur permainan dan interaksi.

Tidak hanya di lokasi turnamen, Hisense juga menggelar berbagai aktivasi dan pengalaman interaktif serupa di sejumlah negara untuk memperkenalkan inovasi teknologi terbarunya kepada konsumen. Melalui inisiatif ini, Hisense menghadirkan cara baru bagi masyarakat untuk menikmati teknologi sekaligus merasakan keseruan ajang sepak bola dunia.

Tentang Hisense

Hisense, berdiri pada 1969, adalah pemimpin industri peralatan rumah tangga dan elektronik di dunia yang beroperasi di lebih dari 160 negara. Hisense menyediakan berbagai produk multimedia bermutu tinggi, perangkat rumah tangga, dan solusi TI pintar. Menurut Omdia, volume penjualan TV Hisense ukuran 100 inci dan lebih berada di peringkat No.1 dunia (2023-Triwulan I-2026). Hisense merupakan pelopor RGB MiniLED yang terus menghadirkan inovasi generasi baru pada segmen ini. Sebagai sponsor resmi FIFA World Cup 2026™, Hisense berkomitmen menjalin kemitraan di bidang olahraga untuk menjangkau audiens global.

SOURCE Hisense