Rejoignez le « beau jeu » : découvrez des expériences immersives pour les supporters avec Hisense lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

QINGDAO, Chine, 26 juin 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, marque leader mondial dans le domaine de l'électronique grand public et de l'électroménager, permet aux supporters de football de se sentir au cœur de l'action tout au long de la Coupe du monde de la FIFA 2026TM grâce à une série d'expériences immersives proposées dans les espaces « Stadium Fan Experience » (SFE) et sur les sites du « FIFA Fan Festival »TM dans toutes les villes hôtes du tournoi.

Pour les supporters de football, une visite au FIFA Fan FestivalTM pourrait commencer par le frisson d'une séance de tirs au but virtuelle, puis se poursuivre par la création d'un moment « Champion Frame » personnalisé, inspiré des célébrations emblématiques de la Coupe du monde. Même si le parcours de chaque supporter est unique, Hisense offre aux visiteurs la possibilité de ne pas se contenter de regarder le tournoi : ils peuvent en faire partie intégrante.

Dans les espaces « Stadium Fan Experience », les supporters peuvent relever toute une série de défis inspirés du football et rendus possibles grâce aux technologies Hisense. Le jeu « Three Colors Match-3 » disponible sur le téléviseur RGB MiniLED UXS de 116 pouces invite les supporters à utiliser les commandes gestuelles pour associer des icônes rouges, vertes et bleues tout en découvrant les capacités de la technologie RGB MiniLED. L'expérience « VR Penalty Kick Master », optimisée par le projecteur laser phare XR10, plonge les participants dans l'effervescence d'une séance de tirs au but de la Coupe du monde sur un écran géant. Les visiteurs peuvent également tester leurs connaissances en participant à des quiz sur le football sur un réfrigérateur haut de gamme Hisense doté d'un écran connecté, ou s'affronter dans des défis de jeu vidéo FIFA. Ensemble, ces expériences montrent comment les technologies Hisense peuvent rendre le divertissement plus immersif, interactif et stimulant.

Sur les sites du FIFA Fan FestivalTM, les supporters de tous âges peuvent profiter d'une multitude d'activités sur le thème du football, conçues pour rassembler les supporters autour de leur passion commune pour ce sport. Le défi « Champion Frame », basé sur l'intelligence artificielle et disponible sur le téléviseur 116UXS RGB MiniLED, permet aux participants de recréer des moments emblématiques de tournois et de recevoir des cartes de joueur numériques personnalisées. Parmi les autres attractions figurent les « Football Darts », le « RGB Football Whack-a-Mole » et des jeux de baby-foot, qui allient le plaisir du football à des expériences interactives stimulantes.

Au-delà des sites accueillant le tournoi, des initiatives similaires axées sur l'utilisateur et des événements expérientiels sont organisés sur différents marchés à travers le monde, permettant ainsi aux consommateurs de découvrir de plus près les dernières innovations de Hisense. Alors que les supporters du monde entier célèbrent la Coupe du monde de la FIFA 2026TM, Hisense les invite à regarder, jouer, s'affronter et partager ensemble des moments de football inoubliables.

À propos de Hisense

Créée en 1969, Hisense est une marque mondiale de premier plan dans les domaines de l'électroménager et de l'électronique grand public, présente dans plus de 160 pays et spécialisée dans la fourniture de produits multimédias de qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au 1er rang mondial dans le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (2023-T1 2026). À l'origine de la technologie RGB MiniLED, Hisense continue de mener l'innovation de nouvelle génération en matière de RGB MiniLED. En tant que sponsor officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026MC, Hisense met en place des partenariats sportifs mondiaux afin de nouer des liens avec des publics du monde entier.