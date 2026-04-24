-Shanghai Electric destaca la integración de la energía y la industria impulsada por la IA en la feria Hannover Messe 2026

HANNOVER, Alemania, 24 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727), líder mundial en soluciones integradas para los sectores energético e industrial, participa en la Hannover Messe 2026 bajo el lema "Energía e Industria Interconectadas", donde presenta sus productos de energía verde, soluciones energéticas integradas y escenarios de aplicación industrial basados en IA.

Shanghai Electric Highlights AI-Driven Integration of Energy and Industry at Hannover Messe 2026 Speed Speed

En el contexto de la transición energética europea y la creciente demanda de IA en la fabricación, Shanghai Electric busca explorar nuevas oportunidades de cooperación. En Hannover Messe 2026, cuenta con cuatro zonas de exposición: "IA para la Industria", "Parques con Cero Emisiones de Carbono ", "POWER to X" y "Fundación Digital IIoT", donde muestra soluciones para múltiples escenarios y proyectos internacionales reales que demuestran la capacidad integrada de Shanghai Electric para impulsar el desarrollo sinérgico de la cadena industrial en sus dos sectores clave: energía e industria.

Integración digital e IA: un nuevo modelo para la modernización industrial

En la zona de exposición "IA para la Industria", Shanghai Electric presentó su serie "StarCloud Intelligent Manufacturing", que incluye cerca de 40 modelos de IA y agentes inteligentes, abarcando tres escenarios principales de fabricación: I+D y diseño, producción y fabricación, y operación y mantenimiento, para impulsar la modernización inteligente del sector manufacturero.

El producto "Mobile Factory", basado en equipos modulares en contenedores e integrando IA con tecnología de gemelos digitales, permite el mantenimiento remoto y la planificación inteligente. Ya ha realizado misiones de mantenimiento y reparación de emergencia en diversos proyectos internacionales, incluyendo Corea del Sur, Indonesia y Bangladesh.

Mientras tanto, su plataforma de Internet industrial de desarrollo propio ofrece soluciones de transformación digital para plantas de fabricación en 13 sectores, incluidos el energético y el industrial, y ha conectado más de 460.000 dispositivos.

El robot humanoide bípedo de desarrollo propio de Shanghai Electric, "Suyuan", también hizo acto de presencia en el evento. Equipado con articulaciones de alto rendimiento y sistemas de control inteligentes de desarrollo propio, es capaz de operar en escenarios industriales complejos y potenciar la fabricación industrial tradicional.

Energía verde: un nuevo referente para parques con cero emisiones de carbono

Aprovechando sus sinergias entre "Energía e Industria", Shanghai Electric está desarrollando soluciones replicables para parques energéticos con cero emisiones de carbono. La compañía ofrece servicios personalizados integrales, desde la planificación hasta la operación, junto con sus productos propios que cubren más de la mitad del equipo esencial necesario, incluyendo energía eólica, solar, almacenamiento de energía, hidrógeno, microrredes y sistemas de acoplamiento multienergético.

En la zona de "Parques con Cero Emisiones de Carbono", Shanghai Electric demostró su liderazgo en tecnología verde en los sectores de energía eólica, solar y almacenamiento de energía:

Energía eólica: Con su turbina marina de 25 MW, Shanghai Electric ha suministrado equipos y servicios de operación y mantenimiento a parques eólicos de todo el mundo, incluido el parque eólico de Senj en Croacia, uno de los proyectos eólicos más grandes de Europa Central y Oriental.

Con su turbina marina de 25 MW, Shanghai Electric ha suministrado equipos y servicios de operación y mantenimiento a parques eólicos de todo el mundo, incluido el parque eólico de Senj en Croacia, uno de los proyectos eólicos más grandes de Europa Central y Oriental. Energía solar: Gracias a la tecnología fotovoltaica HJT de vanguardia y a su capacidad de suministro integral para equipos termosolares, Shanghai Electric presenta productos innovadores como la cabina de energía integrada con almacenamiento solar.

Gracias a la tecnología fotovoltaica HJT de vanguardia y a su capacidad de suministro integral para equipos termosolares, Shanghai Electric presenta productos innovadores como la cabina de energía integrada con almacenamiento solar. Almacenamiento de energía: El sistema de baterías redox de vanadio, que utiliza un electrolito a base de agua, se ha convertido en una de las tecnologías preferidas para el almacenamiento de energía a gran escala y de larga duración.

Liderando la nueva frontera del hidrógeno verde y los combustibles verdes

Aprovechando sus capacidades integrales en energías renovables, redes inteligentes y productos químicos verdes, Shanghai Electric ha desarrollado tecnologías y equipos clave que abarcan toda la cadena de valor de los combustibles verdes. Shanghai Electric ofrece soluciones integrales y totalmente personalizadas para tres combustibles verdes principales: metanol verde, amoníaco verde y combustible de aviación sostenible (SAF), adaptadas a las diferentes condiciones de recursos y demandas del mercado.

El proyecto Taonan de Shanghai Electric en Jilin, el primer proyecto de demostración de metanol verde en China, ha obtenido la certificación ISCC de la UE para todo el proceso. En marzo de 2026, su primer lote de metanol verde se cargó en el buque "OSMIUM" de CMA CGM en el puerto de Yangshan, Shanghái.

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