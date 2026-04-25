Shanghai Electric Tampilkan Integrasi Energi dan Industri Berbasiskan AI di Hannover Messe 2026

Di tengah percepatan transisi energi di Eropa dan lonjakan kebutuhan AI di sektor manufaktur, Shanghai Electric membuka peluang kerja sama yang lebih luas dan mendalam. Untuk itu, Shanghai Electric menghadirkan empat zona pameran utama, yakni "AI for Industry", "Zero-Carbon Parks", "POWER to X", dan "IIoT Digital Foundation". Keempat zona pameran ini menampilkan solusi lintas-skenario serta implementasi proyek internasional yang mencerminkan keunggulan Shanghai Electric dalam mendorong sinergi rantai industri di dua sektor utamanya: energi dan industri.

Integrasi digital dan AI: cetak biru baru untuk transformasi industri

Di zona "AI for Industry", Shanghai Electric memperkenalkan seri "StarCloud Intelligent Manufacturing" yang mencakup hampir 40 model AI dan agen cerdas. Solusi ini mencakup tiga tahap utama dalam proses manufaktur—riset dan desain, produksi, serta aktivitas operasional dan pemeliharaan—guna mendorong transformasi industri menuju sistem yang lebih cerdas.

Produk "Mobile Factory" menjadi salah satu sorotan di ajang ini. Berbasiskan peralatan modular dalam kontainer yang dilengkapi teknologi digital twin dan AI, sistem tersebut mendukung pemeliharaan jarak jauh serta penjadwalan cerdas. "Mobile Factory" telah digunakan dalam berbagai proyek di pasar luar negeri, termasuk di Korea Selatan, Indonesia, dan Bangladesh, untuk kebutuhan pemeliharaan dan perbaikan darurat.

Selain itu, Shanghai Electric secara mandiri mengembangkan platform Industrial Internet untuk menyediakan solusi transformasi digital bagi pabrik di 13 sektor industri, termasuk energi dan manufaktur. Lebih dari 460.000 perangkat telah terhubung dengan platform ini.

Shanghai Electric juga menampilkan robot humanoid berkaki dua bernama "Suyuan" untuk pertama kalinya di panggung global. Robot ini dilengkapi sistem kendali cerdas dan sendi berperforma tinggi yang dikembangkan Shanghai Electric secara independen. Robot ini mampu beroperasi di lingkungan industri yang kompleks serta meningkatkan efisiensi manufaktur.

Energi hijau: standar baru untuk kawasan industri nol emisi karbon

Dengan sinergi "Energi + Industri", Shanghai Electric mengembangkan solusi kawasan industri nol karbon yang dapat direplikasi. Perusahaan ini juga menyediakan layanan terpadu, mulai dari tahap perencanaan hingga operasional, didukung produk internal yang mencakup lebih dari separuh kebutuhan peralatan inti, seperti pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), tenaga surya (PLTS), penyimpanan energi, hidrogen, microgrid, serta sistem integrasi multienergi.

Di zona "Zero-Carbon Parks", Shanghai Electric menghadirkan berbagai inovasi teknologi hijau, antara lain:

PLTB: Turbin lepas pantai berkapasitas 25 MW menjadi salah satu produk unggulan. Shanghai Electric telah memasok peralatan dan layanan operasional dan pemeliharaan untuk berbagai proyek global, termasuk Senj Wind Farm di Kroasia, salah satu proyek PLTB terbesar di Eropa Tengah dan Timur.

PLTS : Dengan teknologi fotovoltaik HJT mutakhir dan kemampuan rantai pasok menyeluruh untuk peralatan tenaga surya termal, Shanghai Electric menghadirkan inovasi seperti sistem pembangkit listrik terintegrasi yang mencakup PLTS dan penyimpanan energi.

Penyimpanan energi: Sistem baterai vanadium redox berbasiskan elektrolit air menjadi salah satu solusi unggulan untuk penyimpanan energi skala besar dengan durasi panjang.

Mendorong pengembangan hidrogen hijau dan bahan bakar ramah lingkungan

Didukung keunggulan di sektor energi baru, jaringan listrik pintar, dan kimia hijau, Shanghai Electric mengembangkan teknologi inti yang meliputi seluruh rantai nilai bahan bakar hijau. Shanghai Electric juga menawarkan solusi terpadu, mulai dari hulu ke hilir, untuk tiga jenis bahan bakar utama, yakni metanol hijau, amonia hijau, dan bahan bakar penerbangan berkelanjutan (SAF), yang disesuaikan dengan kondisi sumber daya dan kebutuhan pasar.

Salah satu proyek unggulan adalah proyek Taonan di Provinsi Jilin, Tiongkok, proyek percontohan metanol hijau pertama di negara tersebut dan telah memperoleh sertifikasi penuh EU ISCC. Pada Maret 2026, batch pertama produk metanol hijau dari proyek ini berhasil digunakan sebagai bahan bakar kapal CMA CGM "OSMIUM" di Pelabuhan Yangshan, Shanghai.

