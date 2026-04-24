Shanghai Electric met en avant l'intégration de l'énergie et de l'industrie pilotée par l'IA à la Foire de Hanovre 2026

HANOVRE, Allemagne, 24 avril 2026 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK : 02727, SSE : 601727), un leader mondial dans la fourniture de solutions intégrées pour les secteurs de l'énergie et de l'industrie, expose à la Foire de Hanovre 2026 sous le thème « Interlocking Energy and Industry » (Interdépendance entre l'énergie et l'industrie), présentant ses produits d'énergie verte, ses solutions énergétiques intégrées et ses scénarios d'application industrielle basés sur l'IA.

Shanghai Electric Highlights AI-Driven Integration of Energy and Industry at Hannover Messe 2026 Speed Speed

Dans le contexte de la transition énergétique de l'Europe et de la demande croissante d'adoption de l'IA dans l'industrie manufacturière, Shanghai Electric entend explorer davantage d'opportunités de coopération approfondie. La société dispose de quatre zones d'exposition à la Foire de Hanovre 2026 : « AI for Industry », « Zero-Carbon Parks », « POWER to X » et « IIoT Digital Foundation », présentant des solutions multi-scénarios et des déploiements de projets internationaux réels qui démontrent la force intégrée de Shanghai Electric dans la conduite du développement synergique de la chaîne industrielle à travers ses deux secteurs principaux de l'énergie et de l'industrie.

Intégration du numérique et de l'IA : un nouveau plan pour la modernisation industrielle

Dans la zone d'exposition « AI for Industry », Shanghai Electric a dévoilé sa gamme « StarCloud Intelligent Manufacturing », qui comprend près de 40 modèles d'IA et agents intelligents, couvrant trois scénarios de fabrication majeurs – R&D et conception, production et fabrication, et exploitation et maintenance – afin de stimuler la modernisation intelligente de l'industrie manufacturière.

Le produit « Mobile Factory », centré sur l'équipement modulaire conteneurisé et intégrant l'IA avec la technologie du jumeau numérique, permet la maintenance à distance et la programmation intelligente. Il a déjà effectué des missions de maintenance et de réparation d'urgence dans le cadre de nombreux projets à l'étranger, notamment en Corée du Sud, en Indonésie et au Bangladesh.

Parallèlement, sa plateforme pour l'Internet industriel autodéveloppée fournit des solutions de transformation numérique pour les usines de fabrication dans 13 secteurs, dont ceux de l'énergie et de l'industrie, et a connecté plus de 460 000 appareils.

Le robot humanoïde bipède « Suyuan », développé par Shanghai Electric, a également fait une apparition mondiale lors de l'événement. Équipé d'articulations très performantes et de systèmes de contrôle intelligents développés en interne, il est capable de fonctionner dans des scénarios industriels complexes et de renforcer les capacités de la fabrication industrielle traditionnelle.

Énergie verte : une nouvelle référence pour les parcs à zéro émission de carbone

En s'appuyant sur ses synergies « énergie + industrie », Shanghai Electric développe des solutions reproductibles pour les parcs à zéro émission de carbone. L'entreprise fournit des services personnalisés sur l'ensemble du cycle, de la planification à l'exploitation, associés à ses produits internes qui couvrent plus de la moitié des équipements de base nécessaires, y compris les systèmes éoliens, solaires, de stockage, d'hydrogène, de micro-réseaux et de couplage multi-énergie.

Dans la zone « Zero-Carbon Parks », Shanghai Electric a présenté son leadership en matière de technologies vertes dans les domaines de l'énergie éolienne, de l'énergie solaire et du stockage d'énergie :

Énergie éolienne : Avec la turbine offshore de 25 MW, Shanghai Electric a fourni des équipements et des services d'exploitation et de maintenance à des parcs éoliens internationaux, notamment le parc éolien de Senj en Croatie, l'un des plus grands projets éoliens d'Europe centrale et orientale.

Avec la turbine offshore de 25 MW, Shanghai Electric a fourni des équipements et des services d'exploitation et de maintenance à des parcs éoliens internationaux, notamment le parc éolien de Senj en Croatie, l'un des plus grands projets éoliens d'Europe centrale et orientale. Énergie solaire : Grâce à une technologie photovoltaïque HJT de pointe et à une capacité d'approvisionnement couvrant toute la chaîne industrielle pour les équipements solaires thermiques, Shanghai Electric présente des produits innovants tels que la cabine énergétique intégrée solaire-stockage.

Grâce à une technologie photovoltaïque HJT de pointe et à une capacité d'approvisionnement couvrant toute la chaîne industrielle pour les équipements solaires thermiques, Shanghai Electric présente des produits innovants tels que la cabine énergétique intégrée solaire-stockage. Stockage d'énergie : Le système de batterie redox au vanadium, utilisant un électrolyte à base d'eau, est devenu l'une des technologies privilégiées pour le stockage d'énergie à grande échelle et de longue durée.

À l'avant-garde de la nouvelle frontière de l'hydrogène vert et des carburants verts

S'appuyant sur ses capacités couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur dans les nouvelles énergies, les réseaux intelligents et la chimie verte, Shanghai Electric a mis au point des technologies et des équipements clés couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur des carburants verts. Shanghai Electric propose des solutions de bout en bout entièrement personnalisées pour trois grands carburants verts, à savoir le méthanol vert, l'ammoniac vert et le carburant aviation durable (SAF), qui sont adaptées aux différentes conditions des ressources et aux exigences du marché.

Le projet Taonan de Shanghai Electric à Jilin, premier projet de démonstration de méthanol vert en Chine, a obtenu la certification ISCC de l'UE pour l'ensemble du processus. En mars 2026, son premier lot de produits à base de méthanol vert a été transbordé sur le navire OSMIUM de CMA CGM dans le port de Shanghai Yangshan.

Vidéo – https://mma.prnewswire.com/media/2964801/2026Hannover.mp4

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2346204/5934578/Shanghai_Electric_logo.jpg