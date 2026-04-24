Na targach Hannover Messe 2026 Shanghai Electric prezentuje połączenie energetyki i przemysłu oparte na sztucznej inteligencji

HANOWER, Niemcy, 24 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727), globalny lider w dostarczaniu zintegrowanych rozwiązań dla sektorów energetyki i przemysłu, prezentuje się na Hannover Messe 2026 pod hasłem „Połączenie energetyki i przemysłu", prezentując produkty z zakresu zielonej energii, zintegrowane rozwiązania energetyczne i scenariusze zastosowań przemysłowych wspieranych przez sztuczną inteligencję.

Shanghai Electric Highlights AI-Driven Integration of Energy and Industry at Hannover Messe 2026

W kontekście transformacji energetycznej w Europie i rosnącego zapotrzebowania na wdrażanie sztucznej inteligencji w przemyśle wytwórczym Shanghai Electric dąży do eksplorowania nowych możliwości pogłębionej współpracy. Na Hannover Messe 2026 firma prezentuje cztery strefy wystawowe: „AI dla przemysłu", „Parki zeroemisyjne", „ENERGIA dla X" oraz „Cyfrowe fundamenty IIoT", ukazując rozwiązania dla wielu scenariuszy i rzeczywiste wdrożenia projektów międzynarodowych, które demonstrują zintegrowane możliwości Shanghai Electric w zakresie wspierania synergicznego rozwoju łańcucha przemysłowego w dwóch kluczowych obszarach: energetyki i przemysłu.

Połączenie rozwiązań cyfrowych i AI: nowy plan modernizacji przemysłu

W strefie wystawowej „AI dla przemysłu" Shanghai Electric zaprezentowała serię „StarCloud Inteligentna Produkcja", obejmującą niemal 40 modeli AI i inteligentnych agentów, które obejmują trzy główne scenariusze produkcyjne - badania i rozwój oraz projektowanie, produkcję i wytwarzanie, a także eksploatację i utrzymanie - w celu wspierania inteligentnej modernizacji przemysłu wytwórczego.

Produkt „Mobilna Fabryka", oparty na modułowych urządzeniach kontenerowych i łączący sztuczną inteligencję z technologią cyfrowego bliźniaka, umożliwia zdalne utrzymanie i inteligentne planowanie. Rozwiązanie to zostało już wykorzystane w działaniach serwisowych i naprawach awarii w wielu projektach zagranicznych, w tym w Korei Południowej, Indonezji i Bangladeszu.

Jednocześnie opracowana samodzielnie przez firmę przemysłowa platforma internetu zapewnia rozwiązania transformacji cyfrowej dla zakładów produkcyjnych w 13 branżach, w tym w sektorach energii i przemysłu, i została połączona z ponad 460 000 urządzeń.

Na wydarzeniu globalnie zaprezentowano również opracowanego przez Shanghai Electric dwunożnego robota humanoidalnego „Suyuan". Wyposażony w opracowane przez firmę wysokowydajne przeguby i inteligentne systemy sterowania, robot ten jest zdolny do pracy w złożonych scenariuszach przemysłowych i wspierania transformacji tradycyjnej produkcji przemysłowej.

Zielona energia: nowy standard parków zeroemisyjnych

Wykorzystując synergię „Energetyka + Przemysł", Shanghai Electric opracowuje możliwe do powielania rozwiązania parków zeroemisyjnych. Firma zapewnia kompleksowe, dostosowane do potrzeb usługi obejmujące cały cykl życia - od planowania po eksploatację - w połączeniu z własnymi produktami, które pokrywają ponad połowę niezbędnego wyposażenia podstawowego, w tym energię wiatrową, słoneczną, magazynowanie energii, energię wodorową, mikrosieci i systemy sprzężenia wielu źródeł energii.

W strefie „Parki zeroemisyjne" Shanghai Electric zaprezentowała zaawansowane technologie w zakresie energii wiatrowej, słonecznej i magazynowania energii:

Energia wiatrowa : prezentując turbinę morską o mocy 25 MW, firma dostarczyła urządzeń i usług eksploatacji i utrzymania dla farm wiatrowych na całym świecie, w tym dla farmy wiatrowej Senj w Chorwacji, jednej z największych inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej.

Energia słoneczna : dzięki zaawansowanej technologii fotowoltaicznej HJT i zdolnościom dostaw w całym łańcuchu przemysłowym dla urządzeń energii słonecznej, firma prezentuje innowacyjne produkty, takie jak zintegrowana kabina zasilania fotowoltaicznego i magazynowania energii.

Magazynowanie energii: system wanadowych akumulatorów przepływowych wykorzystujący elektrolit wodny stał się jedną z preferowanych technologii dla wielkoskalowego, długoterminowego magazynowania energii.

Wyznaczanie nowych kierunków rozwoju zielonego wodoru i paliw ekologicznych

Wykorzystując swoje kompetencje w całym łańcuchu wartości w obszarach nowych źródeł energii, inteligentnych sieci oraz ekologicznych substancji chemicznych, Shanghai Electric opracowała kluczowe technologie i urządzenia obejmujące cały łańcuch wartości paliw ekologicznych. Firma oferuje w pełni dostosowane, kompleksowe rozwiązania dla trzech głównych paliw ekologicznych, w tym zielonego metanolu, zielonego amoniaku i zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF), dostosowane do różnych warunków pod kątem zasobów i potrzeb rynkowych.

Inwestycja Taonan w prowincji Jilin, będąca pierwszym demonstracyjnym projektem w zakresie zielonego metanolu w Chinach, uzyskała pełną certyfikację UE ISCC w całym procesie produkcyjnym. W marcu 2026 r. pierwsza partia produktów zielonego metanolu została załadowana na statek CMA CGM OSMIUM w porcie Shanghai Yangshan Port.

