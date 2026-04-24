Spoločnosť Shanghai Electric na veľtrhu Hannover Messe 2026 zdôrazňuje integráciu energetiky a priemyslu riadenú umelou inteligenciou
Apr 24, 2026, 15:00 ET
HANNOVER, Nemecko, 24. apríla 2026 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 02727, JJV: 601727), globálny líder v poskytovaní integrovaných riešení pre energetické a priemyselné odvetvia, vystavuje na veľtrhu Hannover Messe 2026 na tému „Prepojenie energie a priemyslu" a predstavuje svoje produkty zelenej energie, integrované energetické riešenia a scenáre priemyselných aplikácií s využitím umelej inteligencie.
Na pozadí energetickej transformácie v Európe a rastúceho dopytu po zavádzaní umelej inteligencie vo výrobe sa spoločnosť Shanghai Electric snaží preskúmať ďalšie možnosti hĺbkovej spolupráce. Na veľtrhu Hannover Messe 2026 ponúka štyri výstavné zóny: „AI for Industry", „Zero-Carbon Parks", „POWER to X" a „IIoT Digital Foundation", v ktorých sú prezentované riešenia s viacerými scenármi a reálne nasadenia medzinárodných projektov, ktoré demonštrujú integrovanú silu spoločnosti Shanghai Electric pri podpore synergického rozvoja priemyselného reťazca v jej dvoch kľúčových odvetviach – energetike a priemysle.
Digitálna a umelá inteligencia integrácia: nový plán pre modernizáciu priemyslu
Vo výstavnej zóne „AI pre priemysel" predstavila spoločnosť Shanghai Electric svoju sériu „StarCloud Intelligent Manufacturing", ktorá zahŕňa takmer 40 modelov AI a inteligentných agentov a pokrýva tri hlavné výrobné scenáre – výskum a vývoj a dizajn, výrobu a spracovanie a prevádzku a údržbu – s cieľom podporiť inteligentnú modernizáciu výrobného priemyslu.
Produkt „Mobilná továreň", zameraný na kontajnerové modulárne zariadenia a integrujúci umelú inteligenciu s technológiou digitálnych dvojčiat, umožňuje vzdialenú údržbu a inteligentné plánovanie. Už vykonala údržbárske a núdzové opravárenské misie vo viacerých zahraničných projektoch vrátane Južnej Kórey, Indonézie a Bangladéša.
Medzitým jej vlastnoručne vyvinutá platforma pre priemyselný internet poskytuje riešenia digitálnej transformácie pre výrobné závody v 13 odvetviach vrátane energetiky a priemyslu a pripojila viac ako 460 000 zariadení.
Na podujatí sa globálne predstavil aj dvojnohý humanoidný robot „Suyuan", ktorý si spoločnosť Shanghai Electric vyvinula sama. Vybavený vlastnoručne vyvinutými vysokovýkonnými kĺbmi a inteligentnými riadiacimi systémami, je schopný pracovať v zložitých priemyselných scenároch a posilňovať tradičnú priemyselnú výrobu.
Zelená energia: nový štandard pre parky s nulovými emisiami uhlíka
Spoločnosť Shanghai Electric využíva synergie „Energia + Priemysel" a vyvíja replikovateľné riešenia parkov s nulovými emisiami uhlíka. Spoločnosť poskytuje kompletné služby na mieru od plánovania až po prevádzku, spolu s vlastnými produktmi, ktoré pokrývajú viac ako polovicu potrebných základných zariadení vrátane veterných, solárnych, skladovacích, vodíkových, mikrosietí a systémov prepojenia viacerých energií.
V zóne „Parky s nulovými emisiami uhlíka" spoločnosť Shanghai Electric predstavila svoje vedúce postavenie v oblasti zelených technológií v oblasti veternej a solárnej energie a skladovania energie:
- Veterná energia: Spoločnosť Shanghai Electric dodala zariadenia a služby prevádzky a údržby pre veterné farmy po celom svete, vrátane veternej farmy Senj v Chorvátsku, jedného z najväčších veterných projektov v strednej a východnej Európe, a to aj v súvislosti s pobrežnou turbínou s výkonom 25 MW.
- Solárna energia: Spoločnosť Shanghai Electric predstavuje inovatívne produkty, ako napríklad integrovanú energetickú kabínu so solárnym úložiskom, vďaka špičkovej fotovoltaickej technológii HJT a kompletnej dodávateľskej kapacite pre solárne termálne zariadenia v celom odvetví.
- Skladovanie energie: Systém vanádiových redoxných batérií využívajúci elektrolyt na báze vody sa stal jednou z preferovaných technologických ciest pre rozsiahle a dlhodobé skladovanie energie.
V čele novej hranice zeleného vodíka a zelených palív
Spoločnosť Shanghai Electric, využívajúc svoje schopnosti v celom reťazci v oblasti novej energie, inteligentných sietí a zelených chemikálií, vybudovala kľúčové technológie a zariadenia pokrývajúce celý hodnotový reťazec zelených palív. Spoločnosť Shanghai Electric poskytuje plne prispôsobené komplexné riešenia pre tri hlavné zelené palivá vrátane zeleného metanolu, zeleného amoniaku a udržateľného leteckého paliva (SAF), ktoré sú prispôsobené rôznym podmienkam zdrojov a požiadavkám trhu.
Projekt spoločnosti Shanghai Electric v Taonane v Jiline, prvý demonštračný projekt zeleného metanolu v Číne, získal kompletnú certifikáciu EÚ ISCC. V marci 2026 bola prvá séria zelených metanolových produktov naložená na plavidlo CMA CGM „OSMIUM" v prístave Shanghai Yangshan.
