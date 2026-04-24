Shanghai Electric Tonjol Integrasi Pacuan AI Tenaga dan Industri di Hannover Messe 2026

HANNOVER, Jerman, 24 April, 2026 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727), peneraju global dalam menyediakan penyelesaian bersepadu untuk sektor tenaga dan industri, mengadakan pameran di Hannover Messe 2026 berdasarkan tema "Interlocking Energy and Industry" ("Mengaitkan Tenaga dan Industri") bagi memaparkan produk tenaga hijau, penyelesaian tenaga bersepadu, serta senario aplikasi industri berdaya AI.

Shanghai Electric Highlights AI-Driven Integration of Energy and Industry at Hannover Messe 2026

Berlatarbelakangkan peralihan tenaga Eropah serta peningkatan permintaan terhadap penerimagunaan AI dalam sektor pembuatan, Shanghai Electric menyasarkan untuk meninjau lebih banyak peluang kerjasama yang mendalam. Syarikat membawakan empat zon pameran di Hannover Messe 2026, iaitu "AI for Industry" ("AI untuk Industri"), "Zero-Carbon Parks" ("Taman Karbon-Sifar"), "POWER to X" dan "IIoT Digital Foundation" ("Asas Digital IIoT"), memaparkan penyelesaian berbilang senario serta pelaksanaan projek antarabangsa dunia sebenar yang memperlihatkan kekuatan bersepadu Shanghai Electric dalam memacu pembangunan rantaian industri bersinergi merentas dua sektor terasnya, iaitu tenaga dan industri.

Integrasi digital & AI: pelan tindakan baharu untuk penaiktarafan industri

Di zon pameran "AI for Industry", Shanghai Electric memperkenalkan siri "StarCloud Intelligent Manufacturing" yang merangkumi hampir 40 model AI dan ejen pintar, selain meliputi tiga senario pembuatan utama—Penyelidikan & Pembangunan (R&D) dan Reka Bentuk, Pengeluaran dan Pembuatan, serta Operasi dan Penyelenggaraan—bagi memacu penaiktarafan pintar industri pembuatan.

Produk "Mobile Factory" yang berteraskan peralatan modular bekas dan mengintegrasikan AI dengan teknologi kembar digital, membolehkan penyelenggaraan jarak jauh serta penjadualan pintar. Ia sudahpun melaksanakan misi penyelenggaraan dan pembaikan kecemasan dalam pelbagai projek luar negara, termasuk di Korea Selatan, Indonesia dan Bangladesh.

Sementara itu, Industrial Internet Platform yang dibangunkan sendiri menyediakan penyelesaian transformasi digital untuk kilang pembuatan dalam 13 industri, termasuk sektor tenaga dan industri, serta telah menghubungkan lebih 460,000 peranti.

Robot humanoid bipedal yang dibangunkan sendiri oleh Shanghai Electric, "Suyuan", turut membuat kemunculan global di acara tersebut. Dilengkapi sendi berprestasi tinggi dan sistem kawalan pintar yang dibangunkan sendiri, robot ini mampu beroperasi dalam senario industri yang kompleks serta memperkasakan pembuatan industri tradisional.

Tenaga hijau: penanda aras untuk taman karbon sifar

Dengan memanfaatkan sinergi "Tenaga + Industri", Shanghai Electric membangunkan penyelesaian taman karbon sifar boleh direplikasi. Syarikat menyediakan perkhidmatan tersuai kitaran penuh bermula daripada perancangan hingga operasi, digandingkan dengan produk dalaman yang merangkumi lebih separuh daripada peralatan teras yang diperlukan, termasuk angin, solar, storan, hidrogen, mikrogrid dan sistem gandingan berbilang tenaga.

Di zon "Zero-Carbon Parks", Shanghai Electric mempamerkan kepimpinan teknologi hijaunya merentas angin, solar dan storan tenaga:

Kuasa angin: Menampilkan turbin luar pesisir 25 MW, Shanghai Electric membekalkan peralatan dan perkhidmatan Operasi & Penyelenggaraan (O&M) kepada ladang angin global, termasuk Ladang Angin Senj di Croatia, salah satu projek angin terbesar di Eropah Tengah dan Timur.

Kuasa solar: Dengan teknologi fotovolta HJT termaju dan kapasiti bekalan rantaian industri penuh untuk peralatan terma solar, Shanghai Electric memperkenalkan produk inovatif seperti kabin kuasa bersepadu solar-storan.

Storan tenaga: Sistem bateri vanadium redoks, yang menggunakan elektrolit berasaskan air menjadi salah satu laluan teknologi pilihan untuk storan tenaga berskala besar dalam tempoh panjang.

Menerajui perbatasan baharu hidrogen hijau dan bahan api hijau

Dengan memanfaatkan keupayaan rantaian penuh dalam tenaga baharu, grid pintar dan bahan kimia hijau, Shanghai Electric membangunkan teknologi dan peralatan teras yang meliputi rantaian nilai bahan api hijau keseluruhan. Shanghai Electric menyediakan penyelesaian tersuai sepenuhnya yang menyeluruh untuk tiga bahan api hijau utama, termasuk metanol hijau, ammonia hijau dan bahan api penerbangan mampan (SAF) yang disesuaikan mengikut keadaan sumber yang berbeza dan permintaan pasaran.

Projek Taonan Shanghai Electric di Jilin, iaitu projek demonstrasi metanol hijau pertama China, telah mencapai pensijilan EU ISCC seluruh proses. Pada Mac 2026, kumpulan pertama produk metanol hijaunya telah diisi ke dalam tangki kapal CMA CGM "OSMIUM" di Pelabuhan Yangshan Shanghai.

SOURCE Shanghai Electric