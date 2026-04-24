상해전기, 하노버 메세 2026에서 AI 기반 에너지 및 산업 통합 강조

하노버, 독일 2026년 4월 24일 /PRNewswire/ -- 에너지 및 산업 부문을 위한 통합 솔루션 제공의 글로벌 리더인 상해전기(Shanghai Electric, SEHK: 02727, SSE: 601727)가 '에너지와 산업의 연동(Interlocking Energy and Industry)'을 주제로 하노버 메세 2026(Hannover Messe 2026)에 참가해 녹색 에너지 제품, 통합 에너지 솔루션, AI 지원 산업 응용 시나리오를 선보인다.

상해전기는 유럽의 에너지 전환과 제조 분야에서 AI 도입 수요 증가를 배경으로 심층 협력을 위한 더 많은 기회를 모색하고 있다. 하노버 메세 2026에서 '산업용 AI(AI for Industry)', '탄소 제로 파크(Zero-Carbon Parks)', '파워 투 엑스(POWER to X)', 'IIoT 디지털 기반(IIoT Digital Foundation)' 등 4개 전시 구역을 마련해 다중 시나리오 솔루션과 실제 글로벌 프로젝트 배치를 선보이며 에너지와 산업이라는 두 가지 핵심 부문에 걸쳐 시너지 효과를 내는 산업 체인 개발을 주도하는 상해전기의 통합 역량을 입증할 계획이다.

Shanghai Electric Highlights AI-Driven Integration of Energy and Industry at Hannover Messe 2026 Speed Speed

디지털 및 AI 통합: 산업 업그레이드를 위한 새로운 청사진

산업용 AI' 전시 구역에서 상해전기는 제조 산업의 지능형 업그레이드를 주도하기 위해 연구개발(R&D) 및 설계, 생산 및 제조, 운영 및 유지보수라는 3대 제조 시나리오를 포괄하는 약 40개의 AI 모델과 지능형 에이전트가 포함된 'StarCloud Intelligent Manufacturing' 시리즈를 공개했다.

컨테이너형 모듈식 장비를 중심으로 AI와 디지털 트윈 기술을 통합한 'Mobile Factory' 제품은 원격 유지보수와 스마트 스케줄링을 가능하게 한다. 이 제품은 이미 한국, 인도네시아, 방글라데시를 포함한 여러 해외 프로젝트에서 유지보수 및 응급 수리 임무를 수행했다.

한편 자체 개발한 산업 인터넷 플랫폼(Industrial Internet Platform)은 에너지 및 산업 부문을 포함한 13개 산업 전반의 제조 공장에 디지털 전환 솔루션을 제공하며 46만 개 이상의 기기를 연결했다.

상해전기의 자체 개발 이족보행 휴머노이드 로봇 '수위안(Suyuan)'도 이번 행사에서 처음으로 선보였다. 자체 개발한 고성능 관절과 지능형 제어 시스템을 갖춘 이 로봇은 복잡한 산업 시나리오에서 작동하며 전통적인 산업 제조에 힘을 실어줄 수 있다.

녹색 에너지: 탄소 제로 파크의 새로운 벤치마크

'에너지 + 산업(Energy + Industry)' 시너지 효과를 활용해 상해전기는 복제 가능한 탄소 제로 파크 솔루션을 개발하고 있다. 이 회사는 풍력, 태양광, 저장, 수소, 마이크로그리드, 다중 에너지 결합 시스템 등 필요한 핵심 장비의 절반 이상을 다루는 자체 제품과 결합해 계획부터 운영까지 전 주기 맞춤형 서비스를 제공한다.

'탄소 제로 파크' 구역에서 상해전기는 풍력, 태양광, 에너지 저장 분야의 녹색 기술 리더십을 선보였다:

풍력 발전: 25MW 해상 터빈을 특징으로 하는 상해전기는 중동부 유럽 최대 풍력 프로젝트 중 하나인 크로아티아의 센 풍력 발전소(Senj Wind Farm)를 포함해 글로벌 풍력 발전소에 장비와 O&M 서비스를 공급했다.

25MW 해상 터빈을 특징으로 하는 상해전기는 중동부 유럽 최대 풍력 프로젝트 중 하나인 크로아티아의 센 풍력 발전소(Senj Wind Farm)를 포함해 글로벌 풍력 발전소에 장비와 O&M 서비스를 공급했다. 태양광 발전: 최첨단 HJT 태양광 기술과 태양열 장비의 전체 산업 체인 공급 역량을 바탕으로 상해전기는 태양광-저장 통합 전력 캐빈(solar-storage integrated power cabin) 등 혁신적인 제품을 선보이고 있다.

최첨단 HJT 태양광 기술과 태양열 장비의 전체 산업 체인 공급 역량을 바탕으로 상해전기는 태양광-저장 통합 전력 캐빈(solar-storage integrated power cabin) 등 혁신적인 제품을 선보이고 있다. 에너지 저장: 수계 전해질을 사용하는 바나듐 레독스(vanadium redox) 배터리 시스템은 대규모 장기간 에너지 저장을 위한 선호 기술 경로 중 하나가 되었다.

그린 수소 및 그린 연료의 새로운 개척지 선도

신에너지, 스마트 그리드, 녹색 화학 분야의 전체 체인 역량을 활용해 상해전기는 전체 그린 연료 밸류 체인을 다루는 핵심 기술과 장비를 구축했다. 상해전기는 다양한 자원 조건과 시장 수요에 맞춘 그린 메탄올, 그린 암모니아, 지속 가능한 항공유(SAF)를 포함한 3대 그린 연료에 대해 완전 맞춤형 엔드투엔드 솔루션을 제공한다.

중국 최초의 그린 메탄올 시범 프로젝트인 상해전기의 지린성 타오난 프로젝트는 전체 공정에 대해 EU ISCC 인증을 획득했다. 2026년 3월 첫 번째 그린 메탄올 제품이 상하이 양산항에서 CMA CGM 선박 'OSMIUM'에 급유됐다.

SOURCE Shanghai Electric