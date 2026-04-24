Shanghai Electric na veletrhu Hannover Messe 2026: Integrace energetiky a průmyslu pomocí AI
News provided byShanghai Electric
Apr 24, 2026, 08:56 ET
HANNOVER, Německo, 24. dubna 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727), vedoucí podnik v poskytování integrovaných řešení pro energetický a průmyslový sektor, vystavuje na veletrhu Hannover Messe 2026 pod tématem „Propojení energetiky a průmyslu" a představuje produkty v oblasti zelené energie, integrovaná energetická řešení a scénáře průmyslových aplikací využívající umělou inteligenci.
V kontextu energetické transformace v Evropě a rostoucí poptávky po zavádění umělé inteligence ve výrobě si společnost Shanghai Electric klade za cíl prozkoumat další příležitosti pro hlubší spolupráci. Na veletrhu Hannover Messe 2026 má společnost čtyři výstavní zóny: „AI pro průmysl", „Bezuhlíkové parky", „Energie do X" a „Digitální základna průmyslového internetu věcí", kde představuje řešení pro reálné mezinárodní projekty, které demonstrují integrovanou sílu společnosti Shanghai Electric při podpoře synergického rozvoje průmyslového řetězce v jejích dvou klíčových odvětvích – energetice a průmyslu.
Integrace digitálních technologií a umělé inteligence: nový plán pro modernizaci průmyslu
Ve výstavní zóně „AI pro průmysl" představila společnost Shanghai Electric svou řadu „Inteligentní výroba StarCloud", která zahrnuje téměř 40 modelů umělé inteligence a inteligentních agentů pokrývajících tři hlavní výrobní scénáře – výzkum, vývoj a návrh; výrobu a produkci; a provoz a údržbu – s cílem podpořit inteligentní modernizaci výrobního průmyslu.
Produkt „Mobilní továrna", zaměřený na kontejnerová modulární zařízení a integrující umělou inteligenci s technologií digitálních dvojčat, umožňuje vzdálenou údržbu a inteligentní plánování. Již provedl údržbu a nouzové opravy v rámci několika zahraničních projektů, mimo jiné v Jižní Koreji, Indonésii a Bangladéši.
Mezitím její vlastní průmyslová internetová platforma poskytuje řešení digitální transformace pro výrobní závody ve 13 odvětvích, včetně energetického a průmyslového sektoru, a propojila již více než 460.000 zařízení.
Na akci se také celosvětově představil dvounohý humanoidní robot přímo od Shanghai Electric s názvem „Su-jüan". Je vybaven vysoce výkonnými klouby a inteligentními řídicími systémy, je schopen pracovat v komplexních průmyslových scénářích a posilovat tradiční průmyslovou výrobu.
Zelená energie: nový standard pro bezuhlíkové parky
Společnost Shanghai Electric využívá synergie v rámci své strategie „Energie + průmysl" a vyvíjí replikovatelná řešení pro bezuhlíkové parky. Poskytuje komplexní služby na míru od plánování až po provoz, a to v kombinaci s vlastními produkty, které pokrývají více než polovinu potřebného klíčového vybavení, včetně větrných a solárních elektráren, systémů pro skladování energie, vodíkových technologií, mikrosítí a systémů pro propojení různých druhů energie.
V zóně „Bezuhlíkové parky" předvedla Shanghai Electric své vedoucí postavení u zelených technologií v oblasti větrné a solární energie a její akumulace:
- Větrná energie: Se svou pobřežní turbínou o výkonu 25 MW dodává společnost Shanghai Electric zařízení a služby v oblasti provozu a údržby do větrných farem po celém světě, včetně větrné farmy Senj v Chorvatsku, jednoho z největších větrných projektů ve střední a východní Evropě.
- Solární energie: Díky špičkové fotovoltaické technologii HJT a schopnosti dodávat solární termální zařízení v rámci celého průmyslového řetězce představuje společnost Shanghai Electric inovativní produkty, jako je například integrovaná energetická kabina pro solární energii a skladování.
- Skladování energie: Systém vanadových redoxních baterií využívající elektrolyt na bázi vody se stal jednou z preferovaných technologických cest pro velkokapacitní a dlouhodobé skladování energie.
V čele nové éry zeleného vodíku a zelených paliv
Díky svým komplexním schopnostem v oblasti nových energií, inteligentních sítí a zelené chemie vyvinula společnost Shanghai Electric klíčové technologie a zařízení pokrývající celý hodnotový řetězec zelených paliv. Shanghai Electric poskytuje plně přizpůsobená komplexní řešení pro tři hlavní druhy zelených paliv, včetně zeleného metanolu, zeleného amoniaku a udržitelného leteckého paliva (SAF), která jsou přizpůsobena různým podmínkám zdrojů a požadavkům trhu.
Projekt Tchao-nan od společnosti Shanghai Electric v Ťi-linu, první demonstrační projekt zeleného metanolu v Číně, získal certifikaci EU ISCC pro celý proces. V březnu 2026 byl první soubor produktů ze zeleného metanolu naložen na loď CMA CGM „OSMIUM" v přístavu Šanghaj Jang-šan.
Video - https://mma.prnewswire.com/media/2964801/2026Hannover.mp4
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/5934578/Shanghai_Electric_logo.jpg
Share this article