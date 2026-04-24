Shanghai Electric ตอกย้ำการบูรณาการพลังงานและอุตสาหกรรมด้วย AI ในงาน Hannover Messe 2026

24 Apr, 2026, 12:32 CST

ฮันโนเวอร์, เยอรมนี, 24 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727) ผู้นำระดับโลกด้านการให้บริการโซลูชันแบบบูรณาการสำหรับภาคพลังงานและอุตสาหกรรม เข้าร่วมจัดแสดงในงาน Hannover Messe 2026 ภายใต้หัวข้อ "ระบบบังคับสัมพันธ์พลังงานและอุตสาหกรรม" โดยจะนำเสนอผลิตภัณฑ์พลังงานสีเขียว โซลูชันพลังงานแบบบูรณาการ และสถานการณ์การใช้งานในอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย AI

Shanghai Electric Highlights AI-Driven Integration of Energy and Industry at Hannover Messe 2026
Shanghai Electric Highlights AI-Driven Integration of Energy and Industry at Hannover Messe 2026

ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของยุโรปและอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นสำหรับการนำ AI มาใช้ในการผลิต Shanghai Electric มุ่งสำรวจโอกาสเพิ่มเติมสำหรับความร่วมมือเชิงลึก งาน Hannover Messe 2026 ประกอบด้วยโซนจัดแสดงสี่โซน ได้แก่ "AI สำหรับอุตสาหกรรม", "สวนอุตสาหกรรมปลอดคาร์บอน", "POWER to X" และ "IIoT Digital Foundation" ซึ่งจะนำเสนอโซลูชันหลากหลายสถานการณ์และการใช้งานจริงในโครงการระดับนานาชาติที่แสดงถึงความแข็งแกร่งโดยรวมของ Shanghai Electric ในการขับเคลื่อนการพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบบบูรณาการในสองภาคส่วนหลัก ได้แก่ พลังงานและอุตสาหกรรม

การบูรณาการดิจิทัลและ AI: พิมพ์เขียวใหม่สำหรับการยกระดับอุตสาหกรรม

ในโซนจัดแสดง "AI สำหรับอุตสาหกรรม" Shanghai Electric เปิดตัวซีรีส์ "StarCloud Intelligent Manufacturing" ซึ่งประกอบด้วยโมเดล AI และผู้ช่วยอัจฉริยะเกือบ 40 แบบ ครอบคลุมสามสถานการณ์การผลิตหลัก ได้แก่ การวิจัยและพัฒนาและการออกแบบ การผลิตและการประกอบ รวมถึงการดำเนินงานและการบำรุงรักษา เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตให้เป็นระบบอัจฉริยะ

ผลิตภัณฑ์ "Mobile Factory" ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่อุปกรณ์โมดูลาร์แบบบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์และการบูรณาการ AI กับเทคโนโลยีแบบจำลองเสมือนจริงของระบบ ช่วยให้สามารถบำรุงรักษาจากระยะไกลและกำหนดตารางเวลาอัจฉริยะได้ โดยดำเนินภารกิจบำรุงรักษาและซ่อมแซมฉุกเฉินในโครงการต่างประเทศหลายโครงการ ได้แก่ เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย และบังกลาเทศ

ในขณะเดียวกัน แพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรมที่พัฒนาขึ้นเองของบริษัทได้มอบโซลูชันการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลสำหรับโรงงานผลิตใน 13 อุตสาหกรรม รวมถึงภาคพลังงานและอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเชื่อมต่ออุปกรณ์ไปแล้วกว่า 460,000 เครื่อง

ทั้งนี้ "Suyuan" หุ่นยนต์เสมือนมนุษย์สองขาที่ Shanghai Electric พัฒนาขึ้นเอง ก็ได้ปรากฏตัวในงานนี้ด้วย โดยติดตั้งข้อต่อประสิทธิภาพสูงและระบบควบคุมอัจฉริยะที่พัฒนาขึ้นเอง จึงสามารถทำงานในสถานการณ์อุตสาหกรรมอันซับซ้อนและเสริมศักยภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมได้

พลังงานสีเขียว: มาตรฐานใหม่สำหรับนิคมอุตสาหกรรมปลอดคาร์บอน

ด้วยการใช้ประโยชน์จากการทำงานร่วมกันของ "พลังงาน + อุตสาหกรรม" Shanghai Electric กำลังพัฒนาโซลูชันนิคมอุตสาหกรรมปลอดคาร์บอนที่สามารถทำซ้ำได้ บริษัทให้บริการแบบครบวงจรซึ่งปรับแต่งได้ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการดำเนินงาน ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ภายในของบริษัทอันครอบคลุมอุปกรณ์หลักที่จำเป็นกว่าครึ่ง รวมถึงพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบจัดเก็บพลังงาน ไฮโดรเจน ไมโครกริด และระบบเชื่อมโยงพลังงานหลายประเภท

ในโซน "สวนอุตสาหกรรมปลอดคาร์บอน" Shanghai Electric แสดงความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสีเขียวในแง่พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และการจัดเก็บพลังงาน ดังนี้:

  • พลังงานลม: ด้วยกังหันลมแบบติดตั้งบนบกขนาด 25 เมกะวัตต์ Shanghai Electric ได้จัดหาอุปกรณ์และบริการบำรุงรักษาให้กับฟาร์มกังหันลมทั่วโลก รวมถึง Senj Wind Farm ในโครเอเชีย ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการกังหันลมที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปกลางและตะวันออก
  • พลังงานแสงอาทิตย์: ด้วยเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ HJT สุดล้ำและความสามารถในการจัดหาอุปกรณ์พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์แบบครบวงจรตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรม Shanghai Electric นำเสนอผลิตภัณฑ์สุดล้ำ ได้แก่ ตู้ควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์และการจัดเก็บพลังงานแบบบูรณาการ
  • การจัดเก็บพลังงาน: ระบบแบตเตอรี่รีดอกซ์วานาเดียมซึ่งใช้อิเล็กโทรไลต์แบบน้ำกลายเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมสำหรับการจัดเก็บพลังงานระยะยาวขนาดใหญ่

เป็นผู้นำในการบุกเบิกพรมแดนใหม่ด้านไฮโดรเจนและเชื้อเพลิงสีเขียว

ด้วยการใช้ศักยภาพแบบครบวงจรในด้านพลังงานใหม่ โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และสารเคมีสีเขียว Shanghai Electric รังสรรค์เทคโนโลยีหลักและอุปกรณ์ที่ครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าของเชื้อเพลิงสีเขียวทั้งหมด อีกทั้งยังให้บริการโซลูชันแบบครบวงจรซึ่งปรับแต่งได้เต็มรูปแบบสำหรับเชื้อเพลิงสีเขียวหลักสามชนิด ได้แก่ เมทานอลสีเขียว แอมโมเนียสีเขียว และเชื้อเพลิงการบินยั่งยืน (SAF) ซึ่งปรับให้เหมาะสมกับสภาพทรัพยากรตลอดจนอุปสงค์ของตลาดที่แตกต่างกัน

โครงการ Taonan ของ Shanghai Electric ในมณฑลจี๋หลิน ซึ่งเป็นโครงการสาธิตเมทานอลสีเขียวแห่งแรกของจีน ได้รับการรับรองมาตรฐาน EU ISCC แบบครบวงจรแล้ว ในเดือนมีนาคม 2569 ผลิตภัณฑ์เมทานอลสีเขียวล็อตแรกถูกเติมเป็นเชื้อเพลิงให้กับเรือ "OSMIUM" ของ CMA CGM ณ ท่าเรือหยางซาน นครเซี่ยงไฮ้

