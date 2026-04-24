Shanghai Electric nhấn mạnh tích hợp năng lượng và công nghiệp dựa trên AI tại Hannover Messe 2026

HANNOVER, Đức, ngày 24 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727), tập đoàn hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp tích hợp cho lĩnh vực năng lượng và công nghiệp, đang trưng bày tại Hannover Messe 2026 với chủ đề "Kết nối năng lượng và công nghiệp", giới thiệu các sản phẩm năng lượng xanh, giải pháp năng lượng tích hợp và các kịch bản ứng dụng công nghiệp được hỗ trợ bởi AI.

Shanghai Electric Highlights AI-Driven Integration of Energy and Industry at Hannover Messe 2026

Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng của Châu Âu và nhu cầu ứng dụng AI trong sản xuất ngày càng gia tăng, Shanghai Electric hướng tới việc tìm kiếm thêm nhiều cơ hội hợp tác chuyên sâu. Tại Hannover Messe 2026, công ty giới thiệu bốn khu trưng bày gồm: "AI cho Công nghiệp", "Khu công nghiệp Zero-Carbon, "POWER to X" và "Nền tảng số IIoT", trình diễn các giải pháp đa kịch bản cùng các dự án triển khai thực tế trên toàn cầu, thể hiện năng lực tích hợp của Shanghai Electric trong việc thúc đẩy sự phát triển chuỗi công nghiệp cộng hưởng giữa hai lĩnh vực cốt lõi là năng lượng và công nghiệp.

Tích hợp kỹ thuật số & AI: Bản thiết kế chiến lược cho nâng cấp công nghiệp

Tại khu trưng bày "AI cho Công nghiệp", Shanghai Electric đã ra mắt dòng giải pháp "Sản xuất Thông minh StarCloud", bao gồm gần 40 mô hình AI và các tác nhân thông minh, bao phủ ba kịch bản sản xuất chính — Nghiên cứu & Phát triển và Thiết kế, Sản xuất và Gia công, và Vận hành & Bảo trì — nhằm thúc đẩy quá trình nâng cấp thông minh của ngành sản xuất.

Sản phẩm "Nhà máy Di động", với trọng tâm là các thiết bị mô-đun hóa dạng container tích hợp AI và công nghệ bản sao số, cho phép thực hiện bảo trì từ xa và điều phối thông minh. Giải pháp này đã được triển khai trong nhiều nhiệm vụ bảo trì và sửa chữa khẩn cấp tại nhiều dự án quốc tế, bao gồm Hàn Quốc, Indonesia và Bangladesh.

Trong khi đó, Nền tảng Internet Công nghiệp do công ty tự phát triển cung cấp các giải pháp chuyển đổi số cho nhà máy sản xuất thuộc 13 ngành, bao gồm cả lĩnh vực năng lượng và công nghiệp, và đã kết nối hơn 460.000 thiết bị.

Robot hình người hai chân do Shanghai Electric tự phát triển mang tên "Suyuan" cũng lần đầu ra mắt toàn cầu tại sự kiện. Được trang bị các khớp hiệu suất cao và hệ thống điều khiển thông minh do công ty phát triển, robot có khả năng hoạt động trong các kịch bản công nghiệp phức tạp, và trao quyền cho sản xuất công nghiệp truyền thống.

Năng lượng xanh: Chuẩn mực mới cho các khu zero-carbon

Tận dụng sự cộng hưởng giữa "Năng lượng + Công nghiệp", Shanghai Electric đang phát triển các giải pháp khu zero-carbon có khả năng nhân rộng. Công ty cung cấp dịch vụ tùy chỉnh toàn vòng đời từ lập kế hoạch đến vận hành, kết hợp với các sản phẩm nội bộ bao phủ hơn một nửa thiết bị cốt lõi cần thiết, bao gồm điện gió, điện mặt trời, lưu trữ năng lượng, hydro, lưới điện siêu nhỏ và hệ thống ghép nối đa năng lượng.

Tại khu trưng bày "Khu Zero-Carbon", Shanghai Electric giới thiệu năng lực dẫn đầu công nghệ xanh trong điện gió, điện mặt trời, lưu trữ năng lượng:

Điện mặt trời: Với công nghệ quang điện HJT tiên tiến và năng lực cung ứng toàn chuỗi ngành cho thiết bị nhiệt điện mặt trời, công ty trình diễn các sản phẩm sáng tạo như trạm điện tích hợp lưu trữ - quang điện.

Lưu trữ năng lượng: Hệ thống pin dòng oxy hóa khử vanadi, sử dụng chất điện phân gốc nước, đã trở thành một trong những hướng công nghệ ưu tiên cho lưu trữ năng lượng quy mô lớn, thời gian dài.

Tiên phong trong lĩnh vực hydro xanh và nhiên liệu xanh

Tận dụng năng lực toàn chuỗi trong năng lượng mới, lưới điện thông minh và hóa chất xanh, Shanghai Electric đã xây dựng các công nghệ và thiết bị cốt lõi bao phủ toàn bộ chuỗi giá trị nhiên liệu xanh. Shanghai Electric cung cấp các giải pháp tùy chỉnh trọn gói cho ba loại nhiên liệu xanh chính gồm methanol xanh, amoniac xanh và nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), được điều chỉnh phù hợp với các điều kiện tài nguyên và nhu cầu thị trường khác nhau.

Dự án Taonan của Shanghai Electric tại tỉnh Cát Lâm, dự án trình diễn methanol xanh đầu tiên của Trung Quốc, đã đạt chứng nhận ISCC của Liên minh châu Âu cho toàn bộ quy trình. Vào tháng 3 năm 2026, lô sản phẩm methanol xanh đầu tiên của công ty đã được cấp làm nhiên liệu cho tàu CMA CGM "OSMIUM" tại cảng Dương Sơn, Thượng Hải.

SOURCE Shanghai Electric