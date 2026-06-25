Sunwoda Energy lança a SunESS H Series e aprofunda parcerias na Europa

MUNIQUE, 25 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Sunwoda Energy lançou seu portfólio atualizado SunESS H Series durante a Intersolar & ees Europe 2026, sob o tema "One Core, All Scenes", apresentando uma estrutura integrada para armazenamento de energia, carregamento e gestão digital de energia, ao mesmo tempo em que reforçou ainda mais suas parcerias na Europa.

Wei Ren, gerente geral de Vendas Europeias da Sunwoda Energy, fala no lançamento do produto "One Core, All Scenes" durante a Intersolar & ees Europe 2026.

A versão atualizada da SunESS H Series integra sistemas de armazenamento por baterias, soluções integradas de energia solar, armazenamento e carregamento, gestão de energia baseada em inteligência artificial e aplicações como tarifação dinâmica de eletricidade, redução de picos de demanda (peak shaving) e energia de reserva (backup power). No centro do portfólio está o conceito One Core, uma base tecnológica compartilhada que abrange tecnologia de células, design de módulos de baterias (pack), arquitetura de sistemas e gestão inteligente de energia. Por meio de um Sistema de Gestão de Energia (EMS) baseado em IA e do aplicativo mySunPan reformulado, o sistema permite previsão, otimização, despacho e gerenciamento visualizado de energia, possibilitando que os produtos SunESS e OASIS operem sob uma estrutura tecnológica unificada.

Os sistemas de baterias de nova geração SunESS H Pro e SunESS H StackPlus utilizam células LFP de 314 Ah desenvolvidas pela própria Sunwoda, com vida útil de até 10.000 ciclos. Ambos os produtos contam com balanceamento ativo em nível de módulo, proteção contra incêndio em nível de módulo, proteção de segurança multicamadas, gerenciamento térmico ativo, grau de proteção IP66 e resistência à corrosão de classe C4. O SunESS H Pro é voltado para segurança energética e fornecimento de energia de reserva em aplicações residenciais e comerciais de pequeno porte, enquanto o SunESS H StackPlus adota um design modular empilhável, permitindo expansão flexível e o uso combinado de módulos de bateria novos e já existentes.

A Sunwoda Energy também apresentou o SunESS Power Pro+ All in One. Com capacidade de 20 a 50 kW e 20 a 120 kWh, o sistema adota um design modular empilhável e instalação sem cabeamento, sendo destinado a aplicações residenciais e de pequeno porte nos setores comercial e industrial (C&I). O equipamento utiliza o inversor híbrido UT50, desenvolvido pela própria Sunwoda, que oferece comutação sem interrupções, compatibilidade com os sistemas SunESS H Pro e SunESS H StackPlus, além de permitir expansão paralela. Quando combinado com o SunESS Power Wallbox, o sistema possibilita a integração entre armazenamento de energia e carregamento de veículos elétricos, além de oferecer suporte a cargas inteligentes, bombas de calor, geradores e sistemas fotovoltaicos já existentes.

Para aplicações nos setores comercial e industrial e em estações de carregamento, o OASIS Ultra Charger funciona em conjunto com o OASIS L261 AiO, combinando armazenamento de energia para C&I com carregamento rápido em corrente contínua (DC). O carregador está em conformidade com os requisitos aplicáveis da norma IEC 61851 e encontra-se em processo de preparação para certificações relacionadas à norma ISO 15118.

A Sunwoda Energy também apresentou a versão reformulada do aplicativo mySunPan, que oferece uma visualização mais clara dos principais dados de receita e do status do sistema. Com base nas estratégias das redes elétricas europeias e em modelos de tarifação dinâmica de energia, a plataforma utiliza algoritmos de inteligência artificial para otimização energética e oferece suporte a diagnóstico inteligente, operação remota e manutenção.

Durante a feira, a Sunwoda Energy assinou acordos de cooperação com a BayWa r.e., a CEF e a IBC Solar, fortalecendo o fornecimento de produtos, o desenvolvimento dos mercados locais e o suporte aos clientes na Europa. A empresa também destacou avanços em suas iniciativas de ESG, no desenvolvimento de capacidades relacionadas ao Passaporte de Bateria (Battery Passport) e na transparência digital, além de receber o prêmio "Top Brand PV Switzerland 2026", concedido pela EUPD Research na categoria de armazenamento de energia.

Para saber mais sobre a versão atualizada da SunESS H Series e as soluções relacionadas, visite:

https://en.sunwodaenergy.com/events/suness-energy-storage-solutions.html

Como subsidiária integral do Grupo Sunwoda, a Sunwoda Energy fornece produtos e soluções de armazenamento de energia para aplicações residenciais, comerciais e industriais, apoiando a transição energética na Europa e em todo o mundo, bem como o desenvolvimento de sistemas energéticos mais seguros, inteligentes e conectados.

FONTE Sunwoda Energy