Sunwoda Energy ra mắt SunESS H Series và tăng cường quan hệ đối tác tại Châu Âu

MUNICH, ngày 25 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Sunwoda Energy đã ra mắt danh mục sản phẩm SunESS H Series nâng cấp tại triển lãm Intersolar & ees Europe 2026 với chủ đề "One Core, All Scenes", giới thiệu khuôn khổ cấp hệ thống dành cho lưu trữ năng lượng, sạc điện và quản lý năng lượng số, đồng thời củng cố hơn nữa quan hệ đối tác tại Châu Âu.

Wei Ren, General Manager of European Sales at Sunwoda Energy, speaks at the “One Core, All Scenes” Product Launch during Intersolar & ees Europe 2026.

Danh mục SunESS H Series nâng cấp tích hợp các hệ thống lưu trữ pin, giải pháp điện mặt trời - lưu trữ - sạc, quản lý năng lượng ứng dụng AI và các ứng dụng bao gồm cơ chế giá điện động, cắt giảm phụ tải đỉnh và nguồn điện dự phòng. Trọng tâm của danh mục sản phẩm là One Core, một nền tảng năng lực dùng chung bao trùm công nghệ cell pin, thiết kế bộ pin, kiến trúc hệ thống và quản lý năng lượng thông minh. Thông qua hệ thống quản lý năng lượng (EMS) AI và ứng dụng mySunPan được thiết kế lại, hệ thống cung cấp khả năng dự báo, tối ưu hóa, điều phối và quản lý trực quan, cho phép các sản phẩm SunESS và OASIS vận hành trên một khuôn khổ công nghệ thống nhất.

Các hệ thống pin thế hệ mới SunESS H Pro và SunESS H StackPlus sử dụng cell pin LFP 314 Ah do Sunwoda tự phát triển, với tuổi thọ lên tới 10.000 chu kỳ. Cả hai sản phẩm đều được trang bị tính năng cân bằng chủ động cấp bộ pin, bảo vệ phòng cháy cấp bộ pin, bảo vệ an toàn đa lớp, quản lý nhiệt chủ động, bảo vệ tiêu chuẩn IP66 và chống ăn mòn C4. SunESS H Pro tập trung vào an ninh năng lượng và nguồn điện dự phòng cho khu vực dân dụng và thương mại quy mô nhỏ, trong khi SunESS H StackPlus sử dụng thiết kế mô-đun có thể xếp chồng, hỗ trợ mở rộng linh hoạt và sử dụng kết hợp giữa các mô-đun pin mới và hiện có.

Sunwoda Energy cũng giới thiệu giải pháp SunESS Power Pro+ All in One. Với dải công suất và dung lượng 20-50 kW/20-120 kWh, hệ thống áp dụng thiết kế mô-đun có thể xếp chồng và lắp đặt không cần đi dây cho các ứng dụng dân dụng và thương mại & công nghiệp (C&I) quy mô nhỏ. Hệ thống sử dụng biến tần hybrid UT50 do Sunwoda tự phát triển, hỗ trợ chuyển đổi liền mạch, tương thích với SunESS H Pro và SunESS H StackPlus, và cho phép mở rộng song song. Khi kết hợp với bộ sạc SunESS Power Wallbox, giải pháp này cho phép phối hợp giữa lưu trữ năng lượng và sạc xe điện, đồng thời hỗ trợ phụ tải thông minh, bơm nhiệt, máy phát điện và các hệ thống điện mặt trời hiện có.

Đối với các kịch bản ứng dụng C&I và trạm sạc, OASIS Ultra Charger phối hợp với OASIS L261 AiO nhằm tích hợp hệ thống lưu trữ năng lượng C&I với khả năng sạc nhanh DC. Bộ sạc đáp ứng các yêu cầu liên quan của tiêu chuẩn IEC 61851 và đang trong quá trình chuẩn bị cho chứng nhận liên quan đến ISO 15118.

Sunwoda Energy cũng giới thiệu ứng dụng mySunPan được thiết kế lại, cung cấp khả năng hiển thị rõ ràng hơn dữ liệu doanh thu chính và trạng thái hệ thống. Dựa trên các chiến lược lưới điện tại Châu Âu và cơ chế giá điện động, nền tảng sử dụng các thuật toán AI để tối ưu hóa năng lượng, đồng thời hỗ trợ chẩn đoán thông minh, vận hành và bảo trì từ xa.

Trong thời gian diễn ra triển lãm, Sunwoda Energy đã ký kết các thỏa thuận hợp tác với BayWa r.e., CEF và IBC Solar, qua đó tăng cường năng lực cung ứng sản phẩm, phát triển thị trường địa phương và hỗ trợ khách hàng tại Châu Âu. Công ty cũng nhấn mạnh sự tiến bộ trong phát triển ESG, xây dựng năng lực Battery Passport và tính minh bạch kỹ thuật số, đồng thời được EUPD Research trao giải thưởng "Top Brand PV Switzerland 2026" ở hạng mục lưu trữ năng lượng.

Để biết thêm thông tin về SunESS H Series nâng cấp và các giải pháp liên quan, vui lòng truy cập:

https://en.sunwodaenergy.com/events/suness-energy-storage-solutions.html

Là công ty con do Sunwoda Group sở hữu hoàn toàn, Sunwoda Energy cung cấp các sản phẩm và giải pháp lưu trữ năng lượng cho các ứng dụng dân dụng, thương mại và công nghiệp, hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng tại châu Âu và trên toàn cầu, cũng như sự phát triển của các hệ thống năng lượng an toàn hơn, thông minh hơn và kết nối hơn.

SOURCE Sunwoda Energy