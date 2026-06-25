Sunwoda Energy Luncurkan SunESS H Series dan Perkuat Kemitraan di Eropa

SunESS H Series terbaru mengintegrasikan sistem penyimpanan energi berbasis baterai, solusi tenaga surya yang terintegrasi dengan sistem penyimpanan energi dan pengisian daya, manajemen energi berbasis kecerdasan buatan (AI), serta berbagai aplikasi lain seperti tarif listrik dinamis, peak shaving, dan pasokan listrik cadangan. Seluruh portofolio tersebut dirancang dengan konsep One Core, yaitu fondasi teknologi bersama yang mencakup teknologi sel baterai, desain paket baterai (pack), arsitektur sistem, serta manajemen energi cerdas. Didukung AI Energy Management System (EMS) dan aplikasi mySunPan versi terbaru, sistem tersebut mampu melakukan prediksi, optimalisasi, pengaturan distribusi energi (dispatch), serta pemantauan visual sehingga produk SunESS dan OASIS dapat beroperasi dalam satu kerangka teknologi terpadu.

Sistem baterai generasi terbaru SunESS H Pro dan SunESS H StackPlus menggunakan sel baterai LFP 314 Ah yang dikembangkan sendiri oleh Sunwoda dengan usia pakai hingga 10.000 siklus pengisian daya. Kedua produk ini dilengkapi fitur penyeimbangan aktif (active balancing) pada level paket baterai, sistem proteksi kebakaran pada level paket, perlindungan berlapis, manajemen termal aktif, sertifikasi IP66, serta daya tahan korosi berstandar C4. SunESS H Pro memenuhi kebutuhan pasokan listrik dan daya cadangan di sektor residensial maupun komersial skala ringan. Sementara itu, SunESS H StackPlus mengusung desain modular bertumpuk sehingga kapasitasnya dapat ditambah secara fleksibel, serta menggunakan kombinasi modul baterai baru dan modul yang telah digunakan sebelumnya.

Sunwoda Energy juga memperkenalkan SunESS Power Pro+ All in One. Dengan kapasitas 20–50 kW dan 20–120 kWh, sistem ini mengusung desain modular bertumpuk, serta instalasi tanpa proses pemasangan kabel. Dengan demikian, SunESS Power Pro+ All in One cocok untuk kebutuhan residensial maupun komersial dan industri (C&I) skala kecil. Sistem ini menggunakan inverter hibrida UT50 yang dikembangkan Sunwoda secara independen, mendukung perpindahan daya tanpa jeda (seamless transfer), kompatibel dengan SunESS H Pro dan SunESS H StackPlus, serta mendukung ekspansi secara paralel. Dipadukan dengan SunESS Power Wallbox, sistem ini mampu menyatukan penyimpanan energi dan pengisian daya mobil listrik (EV), serta mendukung beban listrik pintar, heat pump, generator, dan sistem panel surya yang telah terpasang.

Untuk segmen C&I serta lokasi pengisian daya, Sunwoda Energy menghadirkan OASIS Ultra Charger yang dipadukan dengan OASIS L261 AiO. Solusi ini memadukan sistem penyimpanan energi untuk sektor C&I dengan fitur pengisian daya cepat arus searah (DC fast charging). Perangkat tersebut telah memenuhi standar IEC 61851 dan tengah mempersiapkan sertifikasi terkait ISO 15118.

Sunwoda Energy juga menampilkan aplikasi mySunPan versi terbaru yang menyajikan tampilan data pendapatan dan status sistem secara lebih jelas. Berdasarkan strategi jaringan listrik di Eropa dan mekanisme tarif listrik dinamis, platform ini memanfaatkan algoritma AI untuk mengoptimalkan penggunaan energi, serta mendukung diagnosis cerdas, pengoperasian jarak jauh, dan pemeliharaan sistem.

Dalam pameran tersebut, Sunwoda Energy menandatangani perjanjian kerja sama dengan BayWa r.e., CEF, dan IBC Solar untuk memperkuat pasokan produk, pengembangan pasar lokal, serta layanan pelanggan di Eropa. Sunwoda Energy juga memaparkan perkembangan inisiatif lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG), pengembangan kapabilitas Battery Passport, serta transparansi digital. Atas pencapaian tersebut, Sunwoda Energy meraih penghargaan Top Brand PV Switzerland 2026 dari EUPD Research untuk kategori penyimpanan energi.

Informasi lebih lanjut mengenai SunESS H Series terbaru dan berbagai solusi lainnya:

https://en.sunwodaenergy.com/events/suness-energy-storage-solutions.html

Sebagai anak usaha Sunwoda Group, Sunwoda Energy menyediakan berbagai produk dan solusi penyimpanan energi untuk sektor residensial, komersial, dan industri. Sunwoda Energy mendukung transisi energi di Eropa dan berbagai negara lainnya dengan mengembangkan sistem energi yang lebih aman, cerdas, dan saling terhubung.

SOURCE Sunwoda Energy