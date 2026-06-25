Sunwoda Energy lanza la serie SunESS H y amplía sus alianzas europeas

MÚNICH, 25 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Bajo el lema "One Core, All Scenes" (Una plataforma, todos los escenarios), la empresa Sunwoda Energy lanza su cartera actualizada de la serie SunESS H en las ferias Intersolar y ees Europe 2026 con la presentación de una plataforma integrada a nivel de sistema para el almacenamiento de energía, la carga y la gestión digital de energía, que consolida aún más sus alianzas europeas.

Wei Ren, director general de Ventas para Europa de Sunwoda Energy, interviene en el lanzamiento de productos "One Core, All Scenes" durante Intersolar y ees Europe 2026.

La actualización de la serie SunESS H incorpora sistemas de almacenamiento con baterías, soluciones de almacenamiento y carga solar, gestión de la energía con IA y aplicaciones que incluyen la tarificación dinámica de la electricidad, reducción de picos de demanda y suministro de energía de respaldo. En el centro de la cartera se encuentra One Core, una plataforma de capacidades compartidas que incluye tecnología de celdas, diseño de paquetes, arquitectura de sistemas y gestión inteligente de la energía. A través de un sistema de gestión de energía con IA y la renovada aplicación mySunPan, el sistema favorece la realización de pronósticos, la optimización, el despacho y la gestión visualizada, lo que permite que los productos SunESS y OASIS funcionen bajo un marco tecnológico unificado.

Los sistemas de baterías SunESS H Pro y SunESS H StackPlus de nueva generación incorporan las celdas 314 Ah LFP de desarrollo propio de Sunwoda, con una vida útil de hasta 10.000 ciclos. Ambos productos cuentan con equilibrio activo a nivel de paquete, protección contra incendios a nivel de paquete, protección de seguridad multicapa, gestión térmica activa, protección IP66 y resistencia a la corrosión C4. SunESS H Pro se enfoca en la seguridad energética y el suministro de energía de respaldo para los sectores residencial y comercial ligero, mientras que SunESS H StackPlus utiliza un diseño modular apilable que permite una expansión flexible y el uso combinado de módulos de batería nuevos y existentes.

Sunwoda Energy también presentó SunESS Power Pro+ All in One. Con una cobertura de 20-50 kW/20-120 kWh, el sistema adopta un diseño modular apilable y una instalación sin cableado para su uso en entornos residenciales y aplicaciones comerciales e industriales de pequeña escala. El sistema utiliza el inversor híbrido UT50 de desarrollo propio de Sunwoda, que permite una transferencia fluida, es compatible con SunESS H Pro y SunESS H StackPlus, y admite una expansión en paralelo. En combinación con SunESS Power Wallbox, facilita la coordinación entre el almacenamiento energético y la carga de vehículos eléctricos, y a la vez, es compatible con cargas inteligentes, bombas de calor, generadores y sistemas fotovoltaicos existentes.

Para entornos comerciales e industriales, así como estaciones de carga, el OASIS Ultra Charger funciona con OASIS L261 AiO para combinar el almacenamiento de energía en dichos entornos con la carga rápida de CC. El cargador cumple con los requisitos pertinentes de la norma IEC 61851 y se está preparando para obtener la certificación relacionada con la norma ISO 15118.

Sunwoda Energy también presentó la versión renovada de la aplicación mySunPan, que ofrece una visibilidad más clara de los datos fundamentales de ingresos y el estado del sistema. La plataforma se basa en las estrategias de la red eléctrica europea y la tarificación dinámica de la electricidad, y utiliza algoritmos de IA para la optimización de la energía, además de facilitar el diagnóstico inteligente, así como la operación y el mantenimiento a distancia.

Durante la exposición, Sunwoda Energy firmó acuerdos de cooperación con BayWa r.e., CEF e IBC Solar, para consolidar el suministro de productos, el desarrollo del mercado local y la atención al cliente en Europa. La empresa también resaltó los avances en el desarrollo de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), la creación de la capacidad de Pasaporte Digital de Baterías y la transparencia digital, y recibió el premio "Top Brand PV Switzerland 2026" en la categoría de almacenamiento energético.

Para obtener más información sobre la versión actualizada de la serie SunESS H y otras soluciones relacionadas, visite:

https://en.sunwodaenergy.com/events/suness-energy-storage-solutions.html

Como filial de propiedad absoluta de Sunwoda Group, Sunwoda Energy ofrece productos y soluciones de almacenamiento energético para usos en entornos residenciales, comerciales e industriales, a fin de apoyar la transición energética en Europa y el resto del mundo, así como el desarrollo de sistemas de energía más seguros, inteligentes y conectados.

FUENTE Sunwoda Energy