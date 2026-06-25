Sunwoda Energy prezentuje serię SunESS H nowej generacji i zacieśnia współpracę z partnerami w Europie

MONACHIUM, 25 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas targów Intersolar & ees Europe 2026 firma Sunwoda Energy zaprezentowała udoskonaloną ofertę rozwiązań SunESS H Series pod hasłem „One Core, All Scenes" („Jedna podstawa, wszystkie zastosowania"), przedstawiając systemowe podejście do magazynowania energii, ładowania pojazdów oraz cyfrowego zarządzania energią, a jednocześnie wzmacniając współpracę z europejskimi partnerami.

Wei Ren, General Manager of European Sales at Sunwoda Energy, speaks at the “One Core, All Scenes” Product Launch during Intersolar & ees Europe 2026.

Udoskonalona seria SunESS H obejmuje systemy magazynowania energii, rozwiązania łączące fotowoltaikę, magazynowanie energii i ładowanie pojazdów, system zarządzania energią wspierany przez sztuczną inteligencję oraz funkcje takie jak wykorzystanie dynamicznych taryf energii elektrycznej, redukcja obciążeń szczytowych i zasilanie awaryjne. Fundament całego portfolio stanowi koncepcja One Core - wspólna baza technologiczna obejmująca technologię ogniw, konstrukcję pakietów akumulatorowych, architekturę systemową oraz inteligentne zarządzanie energią. Dzięki systemowi zarządzania energią wykorzystującemu sztuczną inteligencję (AI EMS) oraz przeprojektowanej aplikacji mySunPan rozwiązanie umożliwia prognozowanie, optymalizację, sterowanie i wizualizację pracy systemu, pozwalając produktom SunESS i OASIS funkcjonować w ramach jednej spójnej platformy technologicznej.

Nowa generacja systemów akumulatorowych SunESS H Pro i SunESS H StackPlus wykorzystuje opracowane przez Sunwoda ogniwa litowo-żelazowo-fosforanowe (LFP) o pojemności 314 Ah, zapewniające żywotność do 10 000 cykli ładowania i rozładowania. Oba produkty wyposażono w aktywne balansowanie i zabezpieczenia przeciwpożarowe na poziomie pakietu, wielowarstwowe systemy ochrony, aktywne zarządzanie temperaturą, stopień ochrony IP66 oraz odporność korozyjną klasy C4. Model SunESS H Pro przeznaczony jest przede wszystkim do zastosowań mieszkaniowych i lekkich zastosowań komercyjnych, zapewniając bezpieczeństwo energetyczne i zasilanie awaryjne. Z kolei SunESS H StackPlus wykorzystuje modułową konstrukcję piętrową, która umożliwia elastyczną rozbudowę systemu oraz jednoczesne wykorzystanie nowych i dotychczasowych modułów akumulatorowych.

Sunwoda Energy zaprezentowała również zintegrowany system SunESS Power Pro+ All in One. Rozwiązanie dostępne w konfiguracjach od 20 do 50 kW oraz od 20 do 120 kWh wykorzystuje modułową konstrukcję piętrową i instalację niewymagającą okablowania przeznaczoną dla zastosowań mieszkaniowych oraz małych obiektów komercyjnych i przemysłowych. System wykorzystuje opracowany przez Sunwoda falownik hybrydowy UT50, który obsługuje bezprzerwowe przełączanie źródeł zasilania, współpracuje z systemami SunESS H Pro i SunESS H StackPlus oraz umożliwia rozbudowę równoległą. W połączeniu ze stacją ładowania SunESS Power Wallbox rozwiązanie pozwala na integrację magazynowania energii z ładowaniem pojazdów elektrycznych, obsługując jednocześnie inteligentne odbiorniki energii, pompy ciepła, agregaty prądotwórcze i istniejące instalacje fotowoltaiczne.

Z myślą o zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych oraz punktach ładowania pojazdów elektrycznych, ładowarka OASIS Ultra Charger współpracuje z systemem OASIS L261 AiO, łącząc magazynowanie energii dla sektora komercyjnego i przemysłowego z szybkim ładowaniem prądem stałym. Ładowarka spełnia odpowiednie wymagania normy IEC 61851, a obecnie przygotowywana jest do uzyskania certyfikacji związanej z normą ISO 15118.

Sunwoda Energy zaprezentowała także nową wersję aplikacji mySunPan, która zapewnia bardziej przejrzysty dostęp do kluczowych danych o przychodach oraz stanu systemu. W oparciu o strategie funkcjonowania europejskich sieci elektroenergetycznych i dynamiczne taryfy energii elektrycznej platforma wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji do optymalizacji zużycia energii oraz wspiera inteligentną diagnostykę, zdalną obsługę i utrzymanie systemów.

Podczas targów Sunwoda Energy podpisała umowy o współpracy z BayWa r.e., CEF oraz IBC Solar, wzmacniając dostawy produktów, rozwój lokalnych rynków i wsparcie klientów w Europie. Firma przedstawiła również postępy w zakresie realizacji celów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG), rozwoju kompetencji związanych z Paszportem Akumulatora oraz zwiększania przejrzystości cyfrowej. Jednocześnie otrzymała przyznawaną przez EUPD Research nagrodę „Top Brand PV Switzerland 2026 (najlepsza marka szwajcarskiego sektora fotowoltaicznego)" w kategorii magazynowania energii.

Więcej informacji na temat nowej serii SunESS H i powiązanych rozwiązań można znaleźć na stronie: https://en.sunwodaenergy.com/events/suness-energy-storage-solutions.html.

Jako spółka w pełni należąca do Sunwoda Group, Sunwoda Energy dostarcza produkty i rozwiązania do magazynowania energii dla odbiorców z sektora mieszkaniowego, komercyjnego i przemysłowego, wspierając transformację energetyczną w Europie i na świecie oraz rozwój bezpieczniejszych, bardziej inteligentnych i lepiej zintegrowanych systemów energetycznych.