Sunwoda Energy uvádí na trh řadu SunESS H a prohlubuje partnerství v Evropě
News provided bySunwoda Energy
Jun 25, 2026, 11:37 ET
MNICHOV, 25. června 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Sunwoda Energy představila na veletrhu Intersolar & ees Europe 2026 pod heslem „Jedno jádro, všechny scénáře" vylepšené portfolio řady SunESS H, které zahrnuje systémový rámec pro skladování energie, nabíjení a digitální správu energie, a zároveň dále posílila svá evropská partnerství.
Vylepšená řada SunESS H integruje bateriové úložné systémy, řešení pro solární úložiště a nabíjení, správu energie založenou na umělé inteligenci a aplikace včetně dynamického stanovení cen elektřiny, vyrovnávání špiček a záložního napájení. Jádrem portfolia je Jedno jádro, společná základna funkcí zahrnující technologii článků, konstrukci bateriových bloků, systémovou architekturu a inteligentní správu energie. Prostřednictvím systému EMS (hospodaření s energií) využívajícího umělou inteligenci a přepracované aplikace mySunPan umožňuje systém předpovídání, optimalizaci, dispečink a vizualizovanou správu, díky čemuž mohou produkty SunESS a OASIS fungovat v rámci jednoho sjednoceného technologického rámce.
Bateriové systémy nové generace SunESS H Pro a SunESS H StackPlus využívají LFP články o kapacitě 314 Ah s životností až 10 000 cyklů, jež vyvinula společnost Sunwoda. Oba produkty disponují aktivním vyvažováním na úrovni bateriového modulu, protipožární ochranou na úrovni bateriového modulu, víceúrovňovou bezpečnostní ochranou, aktivním řízením teploty, krytím IP66 a odolností proti korozi třídy C4. SunESS H Pro se zaměřuje na energetickou bezpečnost a záložní napájení v domácnostech a v lehkém komerčním sektoru, zatímco SunESS H StackPlus využívá stohovatelnou modulární konstrukci, která umožňuje flexibilní rozšiřování a kombinované použití nových i stávajících bateriových modulů.
Sunwoda Energy rovněž představila systém SunESS Power Pro+ „vše v jednom". Tento systém s výkonem 20–50 kW a kapacitou 20–120 kWh využívá modulární stohovatelnou konstrukci a instalaci bez kabelů pro použití v domácnostech a v malých komerčních a průmyslových aplikacích. Využívá hybridní střídač UT50 vyvinutý společností Sunwoda, který podporuje plynulý přechod mezi zdroji, kompatibilitu se systémy SunESS H Pro a SunESS H StackPlus a paralelní rozšiřování. Ve spojení se zařízením SunESS nástěnná nabíječka umožňuje koordinaci mezi akumulací energie a dobíjením elektromobilů a zároveň podporuje inteligentní spotřebiče, tepelná čerpadla, generátory a stávající fotovoltaické systémy.
V případě komerčních a průmyslových aplikací a nabíjecích stanic spolupracuje nabíječka OASIS Ultra Charger se zařízením OASIS L261 AiO, čímž kombinuje komerční a průmyslové akumulace energie s rychlým nabíjením stejnosměrným proudem. Nabíječka splňuje příslušné požadavky normy IEC 61851 a připravuje se na certifikaci podle normy ISO 15118.
Společnost Sunwoda Energy rovněž představila přepracovanou aplikaci mySunPan, která poskytuje přehlednější zobrazení klíčových údajů o výnosech a stavu systému. Na základě evropských strategií pro energetickou síť a dynamického stanovování cen elektřiny využívá tato platforma algoritmy umělé inteligence k optimalizaci energie a podporuje inteligentní diagnostiku, dálkové ovládání a údržbu.
Během veletrhu podepsala Sunwoda Energy dohody o spolupráci se společnostmi BayWa r.e., CEF a IBC Solar, čímž posílila dodávky produktů, rozvoj místních trhů a zákaznickou podporu v Evropě. Společnost rovněž zdůraznila pokrok v oblasti ESG (odpovědného podnikání), budování kapacit pro digitální průkaz pro baterie a u digitální transparentnosti a získala ocenění „Špičková značka fotovoltaiky ve Švýcarsku 2026" od EUPD Research v kategorii skladování energie.
Chcete-li se dozvědět více o vylepšené řadě SunESS H a souvisejících řešeních, navštivte prosím:
https://en.sunwodaenergy.com/events/suness-energy-storage-solutions.html
Společnost Sunwoda Energy, která je stoprocentní dceřinou společností skupiny Sunwoda Group, poskytuje produkty a řešení pro skladování energie pro rezidenční, komerční a průmyslové aplikace a podporuje tak energetickou transformaci v Evropě i na celém světě, stejně jako vývoj bezpečnějších, chytřejších a propojenějších energetických systémů.
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